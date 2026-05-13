Franchi, dopo costi e ritardi scoppia il caso colonne in Fiesole: e Firenze ci casca ancora

Nel mirino finiscono le maxi strutture laterali della Curva Fiesole: assenti nei primi render, ma previste nel progetto definitivo

Il cantiere del nuovo Artemio Franchi continua a trasformarsi in terreno di scontro politico, con una nuova polemica che anima il dibattito in Consiglio comunale. Stavolta al centro dell’attenzione ci sono le cosiddette “maxi colonne” ai lati della Curva Fiesole, finite nel mirino dopo la diffusione delle immagini del cantiere.

A sollevare dubbi è stata soprattutto la loro assenza nei render presentati durante il concorso internazionale per il restyling dello stadio. Un’osservazione corretta, almeno in parte: nelle prime immagini progettuali queste strutture non comparivano. Ma è altrettanto vero che nei render preliminari spesso non vengono inseriti tutti gli elementi tecnici che invece emergono nelle fasi successive della progettazione definitiva.

Le colonne previste saranno quattro in totale: due in Curva Fiesole e due nel settore Ferrovia. Strutture che avranno una doppia funzione: ospitare i maxi schermi laterali e contribuire al sostegno della nuova copertura dello stadio. Secondo quanto trapela dal progetto, non ci saranno conseguenze sulla visuale degli spettatori. L’impatto visivo dall’interno dell’impianto viene infatti definito “inesistente".