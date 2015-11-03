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Notizie Artemio Franchi Fiorentina

Franchi, dopo costi e ritardi scoppia il caso colonne in Fiesole: e Firenze ci casca ancora

13 maggio 2026 22:35

Nazione: "Franchi, il rebus della seconda fase tra gestione dell'impianto e costi per hospitality"

29 aprile 2026 10:18

Polverosi: "Caso Franchi, la partita si chiuderà senza vincitori: a perdere sono i tifosi"

29 aprile 2026 09:55

Repubblica: “Da Rocco a Giuseppe Commisso: sul Franchi una strategia già avviata da tempo”

28 aprile 2026 11:15

Funaro: "A luglio presenteremo la candidatura del Franchi per gli europei del 2032, siamo pronti per quest'evento"

27 aprile 2026 13:54

Nazione: "Franchi? Fiorentina pronta a sborsare 85 milioni in cambio di total control e concessione extra large"

20 aprile 2026 08:47

"La curva sarà un muro, torneremo nell'Europa che conta e di questi non ci sarà più nessuno”

17 aprile 2026 23:54

CorSport: "Match salvezza con la Lazio, ma il Franchi non si riempie"

13 aprile 2026 11:42

Marcolin: "Un tempo la Fiesole era il dodicesimo uomo in campo, oggi al Franchi c'è un vuoto pazzesco"

24 marzo 2026 14:48

Aggiunta una trave in Curva Fiesole. Ecco lo stato di avanzamento dei lavori. Le foto dal Franchi

18 febbraio 2026 13:50

Tragedia al Franchi: un 60enne ha accusato un malore sugli spalti e non ce l’ha fatta

15 dicembre 2025 18:35

Nardella: "Ditemi un'altra città che sullo stadio in 26 mesi ha fatto quello che ho fatto io"

28 novembre 2025 22:55

Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi

26 novembre 2025 23:00

"Ristrutturazione del Franchi intuizione di Nardella, era noto si sarebbe andati alle lunghe"

25 novembre 2025 23:26

Il progetto Franchi convince l'Uefa ma è corsa contro il tempo per trovare i finanziamenti per ultimare i lavori

21 novembre 2025 08:46

Abodi: "In arrivo 100 milioni per gli stadi finalizzati a Euro 2032. Firenze è ancora in lotta con altre città"

12 novembre 2025 16:09

Errore nel progetto del Nuovo Franchi, l'allarme dell'architetto: "Il tetto supera le dimensioni"

29 ottobre 2025 14:59

Corriere Fiorentino: “Franchi? Mancano 55 milioni, con il no di Commisso mega prestito al Credito sportivo?”

24 ottobre 2025 08:42

Bucciantini: "Fiorentina 'senza stadio' da 18 mesi. Manca l'effetto stadio che trascinava e ti faceva vincere"

16 ottobre 2025 19:52

C'era una volta l'effetto Franchi: la Fiorentina non vince più e il cantiere incide sulla testa dei giocatori

09 ottobre 2025 08:33

Mario Cassano: "L’atmosfera del Franchi è da Serie D. È complesso giocare partite delicate in uno stadio vuoto"

30 settembre 2025 16:06

Fiorentina-Napoli, a una settimana dalla gara regna l'incertezza: Franchi ancora senza ok definitivo

05 settembre 2025 22:34

Approvata dalla Giunta Comunale la variante al progetto Stadio, ecco il comunicato

04 settembre 2025 16:45

Arrivano i soldi dal Governo: 55 milioni per Firenze. Ora il comune può liberare i fondi per il Franchi

12 luglio 2025 16:08

La Repubblica sul Franchi: "Completata la ristrutturazione della prima parte della Maratona"

28 giugno 2025 10:11

La Fiorentina tra le squadre con meno spettatori in Serie A, solo 20.000 spettatori di media in casa

21 maggio 2025 12:22

Domenica contro il Bologna l'ultima in casa della stagione, la Fiorentina sarà contestata o sostenuta?

16 maggio 2025 12:19

I tifosi del Betis a Firenze grazie ad una lotteria, la Fiorentina mette a disposizione 1.100 posti

29 aprile 2025 00:00

Sole 24 Ore: "150 milioni di fondi pubblici per il Franchi, Commisso ne mette altri 100"

22 aprile 2025 22:29

Fiorentina ammazzagrandi, 33 punti in casa e fortino Franchi, Firenze sogna un grande finale

01 aprile 2025 22:50

Palladino ha la tentazione di confermare l'11 di Conference, Motta con Nico trequarti, Vlahovic fuori

15 marzo 2025 22:32

Ferrari sul Franchi: "Lavoriamo col Comune ma probabilmente non sarà pronto per il centenario"

25 febbraio 2025 22:27

Funaro: "Contro l'Inter ho vissuto tante emozioni. I lavori allo stadio procedono come da programma"

08 febbraio 2025 14:11

Palladino subito carico: "Come iniziare l'anno nel migliore dei modi. Buon 2025 a tutti"

01 gennaio 2025 22:31

Funaro risponde: "Forniremo la documentazione necessaria alla Fiorentina. È un passo importante"

30 novembre 2024 16:51

Cambiano le misure di sicurezza per andare al Franchi per Fiorentina-Roma. Il comunicato

26 ottobre 2024 14:01

Casini (Italia Viva): "Il termine lavori al Franchi previsto nel 2029 è solo una falsa speranza per i tifosi e per la città"

21 ottobre 2024 22:35

D. Della Valle: "Lo stadio? È un bene che ci sia la volontà di tutti. Presto la Fiorentina vincerà le finali"

12 ottobre 2024 16:30

Abodi: "Stadio Franchi? Segnali confortanti. Penso che Euro2032 sia un obiettivo per la città di Firenze"

12 ottobre 2024 15:16

Scugnizzo Viola: "Palladino trova finalmente la quadra, e De Gea è l’eroe della serata"

07 ottobre 2024 15:37

Con il Milan Franchi sold-out, attesa presenza consistente di tifosi rossoneri in settori diversi

05 ottobre 2024 22:31

Tgr Rai Toscana: "C'è l'intesa tra Fiorentina e Comune: i viola non utilizzeranno lo stadio Padovani"

24 settembre 2024 16:10

Ferrari: "Incontro positivo, no all'opzione Padovani. Lavoreremo per far giocare la Fiorentina al Franchi"

19 settembre 2024 16:24

Solo 12 mila abbonamenti? In realtà la Fiorentina ha fatto sold out. Capienza massima 19 mila posti

11 settembre 2024 17:55

Presidente ACCVC: "Campagna abbonamenti? C'è aria di indecisione. 2500 tifosi rischiano l'esclusione"

10 luglio 2024 17:34

La Nazione: "Fiorentina in ritardo con la campagna abbonamenti perché non sa quali posti può vendere"

05 luglio 2024 11:39

Primo incontro tra ACF e Comune per lo stadio. Capienza netta e posizione del settore ospiti ancora incerta

27 giugno 2024 10:57

La Fiorentina chiarisce: "Convenzione firmata per la Licenza Uefa, non per la bontà del progetto Franchi"

20 giugno 2024 19:14

Iniziata la distruzione del Parterre della Curva Fiesole. Dopo la rimozione delle scale di metallo, adesso sono iniziati i lavori dentro lo stadio

20 giugno 2024 16:20

Nardella: "Il ricorso della Fiorentina per il lavori al Franchi? Mi ha sorpreso, non ha alcun senso"

18 giugno 2024 17:28

Vannucci (PD) risponde a Schmidt: "Il Comune non ha mai impedito a nessuno di costruire un nuovo stadio"

14 giugno 2024 16:53

Schmidt non ci sta: "Se sarò sindaco di Firenze sospenderò subito i lavori al Franchi"

14 giugno 2024 16:04

Ass. tifosi Fiorentina: "Abbiamo manifestato i nostri timori sul Franchi, ora vi invitiamo a rispondere!"

14 giugno 2024 13:25

La Fiorentina presenta il ricorso al Comune di Firenze per la sospensione dei lavori al Franchi

13 giugno 2024 17:19

Ferrari: "Il Franchi? Situazione paradossale. Spesi 450 milioni e la Fiorentina non sa dove giocherà nel 2025/26"

11 giugno 2024 16:19

Casamonti: "Prima di fare lo stadio nuovo giusto riusare quello vecchio, il problema è dove gioca la Fiorentina"

08 giugno 2024 11:52

Con 29 mila spettatori, la Fiorentina è ottava per presenze medie nel proprio stadio in Serie A

01 giugno 2024 17:09

Maxischermi al Franchi, la Fiorentina annuncia l'apertura, costa 5 euro il biglietto per l'ingresso

20 maggio 2024 15:15

Nardella: "La nostra battaglia ha evitato che il Franchi facesse la fine del Flaminio, degradato e insicuro"

15 maggio 2024 15:52

La Nazione scrive: "Il Comune apre all'allestimento dei maxischermi al Franchi in occasione della Finale"

10 maggio 2024 11:45

La Fiorentina è 8° per media spettatori in Serie A con meno di 30 mila tifosi. Dato in calo rispetto alla scorsa stagione

27 aprile 2024 16:32

Il Franchi è uno degli stadi più vuoti della Serie A, la Fiorentina è 15° per tasso di riempimento dello stadio

23 aprile 2024 12:54

Pochi tagliandi venduti fino a stasera. Soltanto 18mila biglietti staccati per Fiorentina - Viktoria Plzen

17 aprile 2024 23:29

La Fiorentina arriva al Franchi, accoglienza da brividi dei tifosi viola tra cori ed applausi [VIDEO]

30 marzo 2024 20:03

Il Milan soffre l'Artemio Franchi. Nelle ultime due stagioni ha sempre perso in casa della Fiorentina

28 marzo 2024 22:54

Nardella: "Via ai lavori per il Franchi, si parte dalla curva Ferrovia. Poi realizzazione della nuova Fiesole"

27 marzo 2024 16:11

Nardella risponde a Barone: "Il Franchi una cosa seria, quale giocattolo della politica. Siamo contenti"

08 marzo 2024 14:11

La Lega risponde: "Parole di Barone inequivocabili, il Franchi giocattolo politico. Siamo a disposizione"

07 marzo 2024 17:10

Giani: "Con i 55 milioni restituiti dal governo il Franchi avrà le carte in regola per gli europei del 2032"

06 marzo 2024 13:09

Fiorentina-Maccabi Haifa rischia di essere giocata a porte chiuse, valutazioni in corso a Roma

01 marzo 2024 12:07

Serie A, la classifica dei ricavi dagli stadi: la Fiorentina è settima, ma distacca Atalanta e Bologna

28 febbraio 2024 22:30

Comune di Firenze: "Nel nuovo stadio spazi per allestire striscioni, murales e un palchetto lancia-cori"

27 febbraio 2024 13:22

Stadio Franchi: iniziati i lavori alla Curva Ferrovia, primo capitolo del progetto per il restyling

20 febbraio 2024 17:42

Nardella rassicura: "Lo stadio Artemio Franchi sarà sicuramente tutto finito e tutto coperto"

14 febbraio 2024 13:10

Kurt Hamrin, se ne va una leggenda: richiesta a Palazzo Vecchio per intitolargli la Tribuna del Franchi

04 febbraio 2024 15:57

Fuori dal Franchi appare il volantino polemico della fanzine dei tifosi: "Commisso svegliati"

28 gennaio 2024 19:40

Giovedì torna la Conference. Genk arriva al Franchi dopo sconfitta. Sesti nel campionato belga

26 novembre 2023 18:29

Verso Fiorentina-Empoli, stasera all'Artemio Franchi attesi quasi 30mila tifosi viola

23 ottobre 2023 17:26

Ufficiale: Amichevoli contro Sestri Levante ed Ofi Creta saranno al Franchi. Tifosi presenti

04 agosto 2023 17:53

L'appello di ATF: "Tifosi devono poter accedere al V.Park da subito ed al Franchi anche con i lavori"

18 luglio 2023 17:57

Repubblica, nessuna offerta nella gara d'appalto per il restyling del Franchi

29 giugno 2023 09:19

Confermato il Daspo per tifoso Fiorentina con maglia del Liverpool al Franchi contro la Juventus

05 giugno 2023 17:26

Nardella ringrazia Fiorentina: "Tutti al Franchi! Grazie per permettere ai tifosi di riunirsi nella loro casa"

01 giugno 2023 18:48

Fiorentina continua a puntare sul Franchi: comunicato come sede anche nel prossimo anno in Europa

10 maggio 2023 19:02

Sabatini: “Da bambino al Franchi ho preso pacca sulla schiena perchè ho esultato contro la Fiorentina”

20 aprile 2023 16:02

Sconcerti: "Commisso ha creato l'odio verso il Franchi. Vuole un suo stadio? Compri il nuovo Franchi"

12 maggio 2022 20:04

Marani: ''Nuovo stadio Franchi rispettoso di tradizione e innovazione, magari non ruba l'occhio''

09 marzo 2022 16:13

15.927 spettatori per un incasso di 573.164,00€. Numeri importanti, ma adesso bisogna tornare al 100%

22 settembre 2021 09:28

PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC, MILENKOVIC CHE PECCATO PER QUELLA INGENUITÀ, BIRAGHI IL PEGGIORE

16 maggio 2021 14:22

La Fiorentina attende il Napoli. Onorare l'impegno e favorire la Juve? Il popolo viola si divide

16 maggio 2021 10:21

L'Artemio Franchi può tornare alla sua capienza originaria (41.456) appena saranno terminate le limitazioni Covid

23 aprile 2021 12:16

Analisi Atalanta: Intensità ed organizzazione, sulle ripartenze la difesa si trova in inferiorità

10 aprile 2021 19:31

Analisi Milan: Costruzione dal basso e verticalità per Ibra. Calhanoglu unico a proporsi tra le linee

20 marzo 2021 19:08

Toccafondi (IV): "Giusto intervenire sul Franchi con i fondi del PNRR"

17 marzo 2021 17:40

PAGELLE VIOLA: PULGAR E PEZZELLA DISASTROSI, VLAHOVIC LOTTA COME UN LEONE

07 marzo 2021 16:54

Analisi Parma: Grande organizzazione difensiva, ma non esiste una reale alternativa al lancio lungo

06 marzo 2021 18:19

Analisi Roma: Grande tecnica e capacità di interpretare i ritmi gara. La linea difensiva se attaccata soffre

02 marzo 2021 14:58

Nardella: "Abbiamo cominciato con la manutenzione straordinaria poi..."

18 febbraio 2021 15:16

Analisi Spezia: Transizione ragionata e grande occupazione del campo. Soffrono la velocità sugli esterni

18 febbraio 2021 15:14

Analisi del match: primo tempo di grande sostanza ed equilibrio, dopo la seconda rete finisce la partita

05 febbraio 2021 23:28

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