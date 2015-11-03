Notizie Artemio Franchi Fiorentina

Franchi, dopo costi e ritardi scoppia il caso colonne in Fiesole: e Firenze ci casca ancora
13 maggio 2026 22:35
Nazione: "Franchi, il rebus della seconda fase tra gestione dell'impianto e costi per hospitality"
29 aprile 2026 10:18
Polverosi: "Caso Franchi, la partita si chiuderà senza vincitori: a perdere sono i tifosi"
29 aprile 2026 09:55
Repubblica: “Da Rocco a Giuseppe Commisso: sul Franchi una strategia già avviata da tempo”
28 aprile 2026 11:15
Funaro: "A luglio presenteremo la candidatura del Franchi per gli europei del 2032, siamo pronti per quest'evento"
27 aprile 2026 13:54
Nazione: "Franchi? Fiorentina pronta a sborsare 85 milioni in cambio di total control e concessione extra large"
20 aprile 2026 08:47
"La curva sarà un muro, torneremo nell'Europa che conta e di questi non ci sarà più nessuno”
17 aprile 2026 23:54
CorSport: "Match salvezza con la Lazio, ma il Franchi non si riempie"
13 aprile 2026 11:42
Marcolin: "Un tempo la Fiesole era il dodicesimo uomo in campo, oggi al Franchi c'è un vuoto pazzesco"
24 marzo 2026 14:48
Aggiunta una trave in Curva Fiesole. Ecco lo stato di avanzamento dei lavori. Le foto dal Franchi
18 febbraio 2026 13:50
Tragedia al Franchi: un 60enne ha accusato un malore sugli spalti e non ce l’ha fatta
15 dicembre 2025 18:35
Nardella: "Ditemi un'altra città che sullo stadio in 26 mesi ha fatto quello che ho fatto io"
28 novembre 2025 22:55
Livorno al fianco dell’AEK: probabile presenza amaranto nel settore ospiti del Franchi
26 novembre 2025 23:00
"Ristrutturazione del Franchi intuizione di Nardella, era noto si sarebbe andati alle lunghe"
25 novembre 2025 23:26
Il progetto Franchi convince l'Uefa ma è corsa contro il tempo per trovare i finanziamenti per ultimare i lavori
21 novembre 2025 08:46
Abodi: "In arrivo 100 milioni per gli stadi finalizzati a Euro 2032. Firenze è ancora in lotta con altre città"
12 novembre 2025 16:09
Errore nel progetto del Nuovo Franchi, l'allarme dell'architetto: "Il tetto supera le dimensioni"
29 ottobre 2025 14:59
Corriere Fiorentino: “Franchi? Mancano 55 milioni, con il no di Commisso mega prestito al Credito sportivo?”
24 ottobre 2025 08:42
Bucciantini: "Fiorentina 'senza stadio' da 18 mesi. Manca l'effetto stadio che trascinava e ti faceva vincere"
16 ottobre 2025 19:52
C'era una volta l'effetto Franchi: la Fiorentina non vince più e il cantiere incide sulla testa dei giocatori
09 ottobre 2025 08:33
Mario Cassano: "L’atmosfera del Franchi è da Serie D. È complesso giocare partite delicate in uno stadio vuoto"
30 settembre 2025 16:06
Fiorentina-Napoli, a una settimana dalla gara regna l'incertezza: Franchi ancora senza ok definitivo
05 settembre 2025 22:34
Approvata dalla Giunta Comunale la variante al progetto Stadio, ecco il comunicato
04 settembre 2025 16:45
Arrivano i soldi dal Governo: 55 milioni per Firenze. Ora il comune può liberare i fondi per il Franchi
12 luglio 2025 16:08
La Repubblica sul Franchi: "Completata la ristrutturazione della prima parte della Maratona"
28 giugno 2025 10:11
La Fiorentina tra le squadre con meno spettatori in Serie A, solo 20.000 spettatori di media in casa
21 maggio 2025 12:22
Domenica contro il Bologna l'ultima in casa della stagione, la Fiorentina sarà contestata o sostenuta?
16 maggio 2025 12:19
I tifosi del Betis a Firenze grazie ad una lotteria, la Fiorentina mette a disposizione 1.100 posti
29 aprile 2025 00:00
Sole 24 Ore: "150 milioni di fondi pubblici per il Franchi, Commisso ne mette altri 100"
22 aprile 2025 22:29
Fiorentina ammazzagrandi, 33 punti in casa e fortino Franchi, Firenze sogna un grande finale
01 aprile 2025 22:50
Palladino ha la tentazione di confermare l'11 di Conference, Motta con Nico trequarti, Vlahovic fuori
15 marzo 2025 22:32
Ferrari sul Franchi: "Lavoriamo col Comune ma probabilmente non sarà pronto per il centenario"
25 febbraio 2025 22:27
Funaro: "Contro l'Inter ho vissuto tante emozioni. I lavori allo stadio procedono come da programma"
08 febbraio 2025 14:11
Palladino subito carico: "Come iniziare l'anno nel migliore dei modi. Buon 2025 a tutti"
01 gennaio 2025 22:31
Funaro risponde: "Forniremo la documentazione necessaria alla Fiorentina. È un passo importante"
30 novembre 2024 16:51
Cambiano le misure di sicurezza per andare al Franchi per Fiorentina-Roma. Il comunicato
26 ottobre 2024 14:01
Casini (Italia Viva): "Il termine lavori al Franchi previsto nel 2029 è solo una falsa speranza per i tifosi e per la città"
21 ottobre 2024 22:35
D. Della Valle: "Lo stadio? È un bene che ci sia la volontà di tutti. Presto la Fiorentina vincerà le finali"
12 ottobre 2024 16:30
Abodi: "Stadio Franchi? Segnali confortanti. Penso che Euro2032 sia un obiettivo per la città di Firenze"
12 ottobre 2024 15:16
Scugnizzo Viola: "Palladino trova finalmente la quadra, e De Gea è l’eroe della serata"
07 ottobre 2024 15:37
Con il Milan Franchi sold-out, attesa presenza consistente di tifosi rossoneri in settori diversi
05 ottobre 2024 22:31
Tgr Rai Toscana: "C'è l'intesa tra Fiorentina e Comune: i viola non utilizzeranno lo stadio Padovani"
24 settembre 2024 16:10
Ferrari: "Incontro positivo, no all'opzione Padovani. Lavoreremo per far giocare la Fiorentina al Franchi"
19 settembre 2024 16:24
Solo 12 mila abbonamenti? In realtà la Fiorentina ha fatto sold out. Capienza massima 19 mila posti
11 settembre 2024 17:55
Presidente ACCVC: "Campagna abbonamenti? C'è aria di indecisione. 2500 tifosi rischiano l'esclusione"
10 luglio 2024 17:34
La Nazione: "Fiorentina in ritardo con la campagna abbonamenti perché non sa quali posti può vendere"
05 luglio 2024 11:39
Primo incontro tra ACF e Comune per lo stadio. Capienza netta e posizione del settore ospiti ancora incerta
27 giugno 2024 10:57
La Fiorentina chiarisce: "Convenzione firmata per la Licenza Uefa, non per la bontà del progetto Franchi"
20 giugno 2024 19:14
Iniziata la distruzione del Parterre della Curva Fiesole. Dopo la rimozione delle scale di metallo, adesso sono iniziati i lavori dentro lo stadio
20 giugno 2024 16:20
Nardella: "Il ricorso della Fiorentina per il lavori al Franchi? Mi ha sorpreso, non ha alcun senso"
18 giugno 2024 17:28
Vannucci (PD) risponde a Schmidt: "Il Comune non ha mai impedito a nessuno di costruire un nuovo stadio"
14 giugno 2024 16:53
Schmidt non ci sta: "Se sarò sindaco di Firenze sospenderò subito i lavori al Franchi"
14 giugno 2024 16:04
Ass. tifosi Fiorentina: "Abbiamo manifestato i nostri timori sul Franchi, ora vi invitiamo a rispondere!"
14 giugno 2024 13:25
La Fiorentina presenta il ricorso al Comune di Firenze per la sospensione dei lavori al Franchi
13 giugno 2024 17:19
Ferrari: "Il Franchi? Situazione paradossale. Spesi 450 milioni e la Fiorentina non sa dove giocherà nel 2025/26"
11 giugno 2024 16:19
Casamonti: "Prima di fare lo stadio nuovo giusto riusare quello vecchio, il problema è dove gioca la Fiorentina"
08 giugno 2024 11:52
Con 29 mila spettatori, la Fiorentina è ottava per presenze medie nel proprio stadio in Serie A
01 giugno 2024 17:09
Maxischermi al Franchi, la Fiorentina annuncia l'apertura, costa 5 euro il biglietto per l'ingresso
20 maggio 2024 15:15
Nardella: "La nostra battaglia ha evitato che il Franchi facesse la fine del Flaminio, degradato e insicuro"
15 maggio 2024 15:52
La Nazione scrive: "Il Comune apre all'allestimento dei maxischermi al Franchi in occasione della Finale"
10 maggio 2024 11:45
La Fiorentina è 8° per media spettatori in Serie A con meno di 30 mila tifosi. Dato in calo rispetto alla scorsa stagione
27 aprile 2024 16:32
Il Franchi è uno degli stadi più vuoti della Serie A, la Fiorentina è 15° per tasso di riempimento dello stadio
23 aprile 2024 12:54
Pochi tagliandi venduti fino a stasera. Soltanto 18mila biglietti staccati per Fiorentina - Viktoria Plzen
17 aprile 2024 23:29
La Fiorentina arriva al Franchi, accoglienza da brividi dei tifosi viola tra cori ed applausi [VIDEO]
30 marzo 2024 20:03
Il Milan soffre l'Artemio Franchi. Nelle ultime due stagioni ha sempre perso in casa della Fiorentina
28 marzo 2024 22:54
Nardella: "Via ai lavori per il Franchi, si parte dalla curva Ferrovia. Poi realizzazione della nuova Fiesole"
27 marzo 2024 16:11
Nardella risponde a Barone: "Il Franchi una cosa seria, quale giocattolo della politica. Siamo contenti"
08 marzo 2024 14:11
La Lega risponde: "Parole di Barone inequivocabili, il Franchi giocattolo politico. Siamo a disposizione"
07 marzo 2024 17:10
Giani: "Con i 55 milioni restituiti dal governo il Franchi avrà le carte in regola per gli europei del 2032"
06 marzo 2024 13:09
Fiorentina-Maccabi Haifa rischia di essere giocata a porte chiuse, valutazioni in corso a Roma
01 marzo 2024 12:07
Serie A, la classifica dei ricavi dagli stadi: la Fiorentina è settima, ma distacca Atalanta e Bologna
28 febbraio 2024 22:30
Comune di Firenze: "Nel nuovo stadio spazi per allestire striscioni, murales e un palchetto lancia-cori"
27 febbraio 2024 13:22
Stadio Franchi: iniziati i lavori alla Curva Ferrovia, primo capitolo del progetto per il restyling
20 febbraio 2024 17:42
Nardella rassicura: "Lo stadio Artemio Franchi sarà sicuramente tutto finito e tutto coperto"
14 febbraio 2024 13:10
Kurt Hamrin, se ne va una leggenda: richiesta a Palazzo Vecchio per intitolargli la Tribuna del Franchi
04 febbraio 2024 15:57
Fuori dal Franchi appare il volantino polemico della fanzine dei tifosi: "Commisso svegliati"
28 gennaio 2024 19:40
Giovedì torna la Conference. Genk arriva al Franchi dopo sconfitta. Sesti nel campionato belga
26 novembre 2023 18:29
Verso Fiorentina-Empoli, stasera all'Artemio Franchi attesi quasi 30mila tifosi viola
23 ottobre 2023 17:26
Ufficiale: Amichevoli contro Sestri Levante ed Ofi Creta saranno al Franchi. Tifosi presenti
04 agosto 2023 17:53
L'appello di ATF: "Tifosi devono poter accedere al V.Park da subito ed al Franchi anche con i lavori"
18 luglio 2023 17:57
Repubblica, nessuna offerta nella gara d'appalto per il restyling del Franchi
29 giugno 2023 09:19
Confermato il Daspo per tifoso Fiorentina con maglia del Liverpool al Franchi contro la Juventus
05 giugno 2023 17:26
Nardella ringrazia Fiorentina: "Tutti al Franchi! Grazie per permettere ai tifosi di riunirsi nella loro casa"
01 giugno 2023 18:48
Fiorentina continua a puntare sul Franchi: comunicato come sede anche nel prossimo anno in Europa
10 maggio 2023 19:02
Sabatini: “Da bambino al Franchi ho preso pacca sulla schiena perchè ho esultato contro la Fiorentina”
20 aprile 2023 16:02
Sconcerti: "Commisso ha creato l'odio verso il Franchi. Vuole un suo stadio? Compri il nuovo Franchi"
12 maggio 2022 20:04
Marani: ''Nuovo stadio Franchi rispettoso di tradizione e innovazione, magari non ruba l'occhio''
09 marzo 2022 16:13
15.927 spettatori per un incasso di 573.164,00€. Numeri importanti, ma adesso bisogna tornare al 100%
22 settembre 2021 09:28
PAGELLE VIOLA: BENE VLAHOVIC, MILENKOVIC CHE PECCATO PER QUELLA INGENUITÀ, BIRAGHI IL PEGGIORE
16 maggio 2021 14:22
La Fiorentina attende il Napoli. Onorare l'impegno e favorire la Juve? Il popolo viola si divide
16 maggio 2021 10:21
L'Artemio Franchi può tornare alla sua capienza originaria (41.456) appena saranno terminate le limitazioni Covid
23 aprile 2021 12:16
Analisi Atalanta: Intensità ed organizzazione, sulle ripartenze la difesa si trova in inferiorità
10 aprile 2021 19:31
Analisi Milan: Costruzione dal basso e verticalità per Ibra. Calhanoglu unico a proporsi tra le linee
20 marzo 2021 19:08
Toccafondi (IV): "Giusto intervenire sul Franchi con i fondi del PNRR"
17 marzo 2021 17:40
PAGELLE VIOLA: PULGAR E PEZZELLA DISASTROSI, VLAHOVIC LOTTA COME UN LEONE
07 marzo 2021 16:54
Analisi Parma: Grande organizzazione difensiva, ma non esiste una reale alternativa al lancio lungo
06 marzo 2021 18:19
Analisi Roma: Grande tecnica e capacità di interpretare i ritmi gara. La linea difensiva se attaccata soffre
02 marzo 2021 14:58
Nardella: "Abbiamo cominciato con la manutenzione straordinaria poi..."
18 febbraio 2021 15:16
Analisi Spezia: Transizione ragionata e grande occupazione del campo. Soffrono la velocità sugli esterni
18 febbraio 2021 15:14
Analisi del match: primo tempo di grande sostanza ed equilibrio, dopo la seconda rete finisce la partita
05 febbraio 2021 23:28
Archivio