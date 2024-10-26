Cambiano le misure di sicurezza per andare al Franchi per Fiorentina-Roma. Il comunicato

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha richiesto nuove misure di sicurezza per l'accesso all'Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Roma

In vista del big match di domani sera tra Fiorentina e Roma, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha richiesto misure di sicurezza maggiori per quella che è considerata una partita "calda". Di conseguenza, la Fiorentina ha rilasciato un comunicato per informare i propri tifosi delle nuove misure prese, consigliando loro di recarsi per tempo allo stadio Artemio Franchi. Di seguito la nota ufficiale della società, rilasciata sul proprio sito:

ACF Fiorentina informa Tifosi ed Abitanti del Quartiere Campo di Marte che, a seguito del particolare quadro logistico dello Stadio Artemio Franchi e dei dintorni, in occasione di Fiorentina-Roma verranno assunte, su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza, le seguenti misure organizzative:

- Allestimento e Presidio dei Varchi di Accesso all'Area Riservata (Viale Fanti tra Viale dei Mille e Viale Nervi, Viale Nervi, Viale Paoli e Viale Valcareggi) a partire dalle ore 15.30, con conseguente inibizione del passaggio, anche Pedonale, fino ad apertura dei Varchi di Ingresso;

- Allargamento dell'Area Riservata del Settore Tribuna con conseguente chiusura al transito Pedonale e Carrabile del Controviale Fanti da Viale dei Mille a Via Carnesecchi ed installazione dei Varchi di Accesso su Via Frusa angolo Via Duprè e Via Carnesecchi;

- Rafforzamento Attività di Prefiltraggio e Filtraggio;

L'implementazione di queste misure comporterà un inevitabile rallentamento degli accessi allo Stadio, si invitano pertanto i Tifosi a recarsi per tempo agli ingressi, la cui apertura è prevista per le ore 18.45.

LE PAROLE DI KEAN

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