Il procuratore di Vanoli pubblica una storia Instagram con il girone di ritorno della Fiorentina e la scritta NO WORDS

Immagine criptica da parte di Andrea D'Amico, agente del tecnico ex Torino: potrebbe aver svelato il futuro del suo assistito

Con la stagione terminata, è già tempo di pensare alla prossima, ed è chiaro che la questione che sta tenendo banco in questo momento nel mondo Fiorentina, è quella legata al prossimo allenatore: sarà Vanoli? Sarà Grosso? Questo ci si chiede nell'ambiente viola.

A far ancora più rumore nell'ultimo periodo, è stata una storia Instagram del procuratore di Paolo Vanoli, Andrea D'Amico: l'agente ha pubblicato un'immagine della classifica del girone di ritorno, e si può notare una Fiorentina con 16 punti in più rispetto alle prime 19 giornate di campionato (Vanoli si è seduto sulla panchina viola all'11^ di campionato) e 7^ in classifica, facendo meglio dunque di Bologna, Milan e Sassuolo tra le tante.

Accompagnano questa immagine 2 parole: NO WORDS. Un messaggio che può voler dire tante cose, dallo stupore e gioia per il buon girone di ritorno fatto dal suo assistito, o anche magari per una decisone presa da parte della Fiorentina che non convince D'Amico: quello che è certo, è che il futuro di Paolo Vanoli si scoprirà a breve, e magari quelle parole avranno un significato e un peso ben più specifico.