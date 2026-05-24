Sentite Ruggeri: “Il compagno più sopravvalutato con cui ho giocato adesso è nella Fiorentina”

Ruggeri ha giocato con Brescianini, Fabbian, Piccoli, Ndour Ranieri e Gosens

L'esterno sinistro dell'Atletico Madrid ed ex Atalanta, Matteo Ruggeri, ha riposto ad una domanda molto scomoda al podcast "THE CLIMB". Alla domanda "il giocatore più sopravvalutato con cui hai giocato?", l'ex calciatore della Dea ha risposto dicendo «Non posso dire il nome, ma adesso gioca nella Fiorentina».

I giocatori attualmente in viola che hanno calcato con lui il campo da calcio non sono moltissimi: con Piccoli ha condiviso un lungo percorso nel settore giovanile dell'Atalanta e giocato insieme anche in prima squadra nella stagione 2020/21. Con Brescianini, sempre a Bergamo, ci ha condiviso lo spogliatoio nel 2024/25, con Gosens nel 2022. Ma non solo: nella stagione 2021/22, alla Salernitana, ha giocato anche con Ranieri.

Passando invece alle esperienze con la maglia azzurra, Ruggeri ha giocato in Under 17 con il vice capitano della Primavera Sadotti (nel biennio 2018/19), Fagioli, Fabbian e Ndour in Under 21. Insomma, le possibilità possono essere diverse... lo scrive calciomercato.com