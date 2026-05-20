Labaro Viola

Andrea Pagni

Andrea Pagni

La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo: con l'Atalanta si giocherà venerdì alle 20:45

18 maggio 2026 12:43

La Juve perde con la Fiorentina e scatta la contestazione allo stadium: “Rispettate i nostri colori”

17 maggio 2026 15:48

Scintille tra Spalletti e Gudmundsson al termine della partita: “Metti giù la mano, non mi toccare”

17 maggio 2026 15:23

La Fiorentina mette fuori la Juve dalla Champions e Spalletti sbotta: “Dovete cercare sempre 2 falliti”

17 maggio 2026 15:07

Ceccarini: “Sarri tra Atalanta e Napoli. Lazio pensa a Italiano e Grosso, Paratici resta in viola”

16 maggio 2026 12:23

Vi ricordate di Riera? Viene zittito dai suoi calciatori e i tifosi lo insultano: “È un chiacchierone”

09 maggio 2026 12:13

Domenica la sfida al Genoa di De Rossi. E se ci fosse lui nel futuro della Fiorentina?

08 maggio 2026 11:44

La salvezza è merito di Vanoli. Ma con la Roma ci ha dimostrato che non si può continuare con lui

05 maggio 2026 11:38

Sarri protesta: “Il derby alle 12:30 è un vergogna per i tifosi.” Gasp lo sfotte: “Magari patisce il caldo”

05 maggio 2026 10:44

Vanoli: "Avevamo approcciato bene poi siamo usciti dal match. Braschi si meritava di segnare"

04 maggio 2026 23:21

PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC UMILIATO, SOLOMON SBAGLIA TUTTO. ESORDIO PER BRASCHI

04 maggio 2026 22:40

Vanoli ha sistemato anche la difesa: 3 gol subiti nelle ultime 7 e 4 clean sheet. Solo la Juve ha fatto meglio

30 aprile 2026 12:46

Rimpianto Farioli per la Fiorentina? Mourinho lo incorona: “Vincerà il campionato e lo farà con merito”

29 aprile 2026 11:15

Martinelli blinda la Samp, 6 cleen sheets in 14 match: un altro prestito o è pronto per la Fiorentina?

27 aprile 2026 11:44

Kean out e Piccoli non al meglio: è l’ora di far giocare Braschi. Cos’ha la Fiorentina da perdere?

23 aprile 2026 11:59

Harrison è in crescita e il riscatto è fissato a soli 7 milioni. Ma in Premier guadagna 3 milioni l'anno

22 aprile 2026 11:55

PAGELLE FIORENTINA: PERLA DI HARRISON, GUDMUNDSSON INGUARDABILE. PICCOLI UN FANTASMA

20 aprile 2026 22:48

Farioli è a un passo dallo scudetto in Portogallo: solo 8 punti lo separano dalla vittoria del campionato

20 aprile 2026 13:09

La Fiorentina è già nell'anno che verrà: dopo anni di navigazione a vista ora si può programmare

17 aprile 2026 17:15

Grosso: "Se l'interesse della Fiorentina mi lusinga? Io sono concentrato solo sul presente"

16 aprile 2026 13:29

Malagò svela: "Alcuni club di A mi avevano già contattato prima della partita contro la Bosnia"

16 aprile 2026 13:15

Brocchi: “Cassano rimpianto? Con più testa non avrebbe avuto le intuizioni. Il rimpianto è Rossi”

16 aprile 2026 12:43

La Fiorentina per fare la storia: solo 2 italiane hanno rimontato 3 gol. Le inglesi hanno subito 4 rimonte

16 aprile 2026 12:19

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS LA DECIDE, DE GEA VERSIONE SUPERMAN. FAZZINI PIMPANTE

13 aprile 2026 22:46

Domani la Fiorentina ha il primo match point salvezza. Andrebbe a +8 a 6 giornate dalla fine

12 aprile 2026 22:17

Gudmundsson e un amore tradito: ennesima notte da fantasma. Mancano sia i colpi che la corsa

10 aprile 2026 12:33

Il Crystal Palace è 1° in Conference League per xg creati, 2° per tiri totali. Ma la Fiorentina segna di più

09 aprile 2026 11:53

Il Crystal Palace è una squadra difensiva, sono la 3° difesa della Premier. Lo scorso anno il primo trofeo

08 aprile 2026 12:32

Kean si è preso l'Italia: in 12 partite da titolare con la nazionale ha segnato 12 gol, 7 nelle ultime 5

27 marzo 2026 12:38

Rugani è un flop: fin qui solo la disastrosa presenza di Udine. In difesa è l'ultima scelta di Vanoli

25 marzo 2026 12:51

Farioli a giugno sperava nella chiamata della Fiorentina: adesso sogna il triplete con il Porto

24 marzo 2026 12:45

Ndour è in crescita: è più presente dentro la partita, in stagione ha segnato 5 gol e 3 assist

23 marzo 2026 13:02

Per Opta le chance di retrocedere della Fiorentina sono scese al 10%. I viola chiuderanno 15esimi

22 marzo 2026 12:24

Per i bookmaker il Crystal Palace è la favorita della Conference. La Fiorentina è dietro lo Strasburgo

20 marzo 2026 11:41

Per Opta la Fiorentina chiuderà la stagione 16esima a 37 punti. Solo il 21% di chance di retrocedere

13 marzo 2026 12:40

Il Rakow vola in Conference League: è ancora imbattuto e ha la miglior difesa con sole 2 reti subite

11 marzo 2026 11:53

Vlahovic rinnoverà con la Juve a 7 milioni a stagione: non prima di averne guadagnati 12 quest'anno

07 marzo 2026 12:10

Fiorentina-Parma sarà arbitrata da Zufferli: con lui 4 vittorie in 5 partite, l'ultima è stata una sconfitta

05 marzo 2026 12:30

Braschi brilla in primavera: l'attaccante della Fiorentina ha segnato 15 reti in 24 partite

05 marzo 2026 12:07

La Fiorentina a Udine paga le scelte folli di Vanoli: l'esame di coscienza se lo deve fare lui

03 marzo 2026 11:50

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON IMBARAZZANTE, DISASTRO RUGANI. SI SALVA PARISI

02 marzo 2026 22:40

Massacrare Vanoli è ingiusto: ha ricostruito una squadra dalle macerie lasciate da Pioli e Pradè

01 marzo 2026 12:59

Lecce e Genoa hanno già perso, le Cremonese ha il Milan: Udinese-Fiorentina è fondamentale

01 marzo 2026 12:00

Dodò è squalificato per somma di ammonizioni, ma ha preso gialli solo per proteste o battibecchi

28 febbraio 2026 11:57

La classifica dal cambio modulo: la Fiorentina è 8°. recuperati 14 punti alla Cremonese e 10 al Lecce

24 febbraio 2026 11:58

Palladino vola a Bergamo: da quando allena l'Atalanta solo l'Inter e Chivu hanno fatto meglio di lui

23 febbraio 2026 11:50

La crescita di Mandragora nei numeri: negli ultimi 12 mesi 14 gol e 6 assist. Meglio anche di Kean

22 febbraio 2026 11:42

Fazzini sfrutta bene l'occasione in Conference League, reclama più spazio anche in campionato

20 febbraio 2026 12:41

Non è la prima volta che Ranieri viene messo ai margini della Fiorentina, l'ultima ne uscì più forte

20 febbraio 2026 11:58

Fiorentina occhio allo Jagiellonia: 1° in campionato, attento in difesa e forte su calcio da fermo

18 febbraio 2026 11:37

Svolta Fiorentina: con la difesa a 4 la media punti è passata da 0,4 a 1,5. 15 punti in 10 partite

15 febbraio 2026 11:48

Vanoli è da esonero? La media punti dal cambio modulo dice no, la proiezione è di 36 punti

11 febbraio 2026 12:38

La Fiorentina dovrebbe essere viola di rabbia: questi calciatori non hanno neanche amor proprio

09 febbraio 2026 13:35

Con la Fiorentina avanti Vanoli mette sempre un centrale a 10' dalla fine: 3 volte su 4 ha perso punti

08 febbraio 2026 12:03

Paratici pronto a ridisegnare la Fiorentina: "Ho autonomia sull'area sportiva e nel valutare chi ci lavora"

06 febbraio 2026 12:36

La Fiorentina ha subito 9 reti da tiri fuori area di rigore, è la squadra che ne ha subiti di più

05 febbraio 2026 12:16

La Fiorentina in difesa aveva bisogno di un leader, ma Rugani non lo è mai stato in carriera

02 febbraio 2026 12:24

Un incubo che diventa la normalità: dopo Atalanta e Bologna pure il Como ha superato la Fiorentina

28 gennaio 2026 13:22

Fabbian si inserisce, segna ed è forte di testa. Per questo Italiano voleva tenerlo a Bologna

20 gennaio 2026 11:58

La Fiorentina dovrà rigenerare Harrison. A Leeds per farsi perdonare dai tifosi ha offerto loro la birra

14 gennaio 2026 12:15

La Fiorentina è 10° per punti attesi, ne mancano 11 all'appello. Kean ha segnato 7 gol in meno

12 gennaio 2026 12:17

Con le cessioni di Viti e Pablo Marì sono rimasti 3 centrali: Fiorentina a caccia di un difensore

10 gennaio 2026 11:25

Brescianini porta alla Fiorentina fisico, inserimenti e gol. Dubbi sul costo e sul ruolo in cui giocherà

08 gennaio 2026 15:54

Nonostante i 1000 errori Vanoli ha fatto il doppio dei punti di Pioli. Adesso c'è speranza

05 gennaio 2026 11:54

Solomon è l'esterno che mancava ma le sue posizioni sulla guerra di Gaza possono essere un problema

02 gennaio 2026 15:35

Fiorentina 13esima per punti attesi: secondo le statistiche mancano 8 gol e 11 punti

31 dicembre 2025 11:47

Farioli show al Porto: 15 vittorie e 1 pareggio, solo 4 reti subite. Nessuno aveva mai fatto così bene

30 dicembre 2025 12:41

Quando Vanoli disse: "Dicembre sarà vita o morte per la Fiorentina." In un mese 3 sconfitte in 4 partite

29 dicembre 2025 12:45

2025 annus horribilis: nessuno ha perso più partite della Fiorentina. 18 sconfitte e 54 gol subiti

29 dicembre 2025 12:02

Salvarsi richiede coraggio. Non aver sostituito Kean ieri è la prova che Vanoli non ne ha

28 dicembre 2025 12:42

La statistica assurda di Kean: in 90 minuti più tiri tentati che passaggi riusciti. Troppo egoista

27 dicembre 2025 15:02

La carriera di Paratici: successi e scandali con la Juve, sempre passando per scouting e innovazioni

22 dicembre 2025 14:28

La squadra non ha mollato Vanoli. Lui ha cambiato modulo e lo ha fatto con idee interessanti

22 dicembre 2025 12:30

Così di “fast fast fast” ci sarà solo la retrocessione della Fiorentina. Commisso deve intervenire

19 dicembre 2025 13:17

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, tutti urlano alla Fiorentina di prendere un dirigente

17 dicembre 2025 11:49

L'ultimo esodo viola a Losanna fu per l'esordio di Antognoni. Per gli svizzeri 1 vittoria nelle ultime 9

17 dicembre 2025 10:32

Ferrari 13 giorni fa: “Ringrazio i calciatori per la bella atmosfera al Viola Park.” Oggi c'è la guerra

16 dicembre 2025 12:47

I 27 milioni spesi per Piccoli restano in panchina, ma per Commisso i dirigenti non sono da cambiare

14 dicembre 2025 23:25

La Fiorentina riscopre Richardson in Conference League, è così tanto peggio di Ndour?

12 dicembre 2025 16:33

Pure la Dinamo Kiev è in crisi ma segna tantissimi gol. Perdere sarebbe una mazzata per la Fiorentina

10 dicembre 2025 11:54

Ennesima figuraccia di Ferrari: Vanoli non è a un passo dal trovare la chiave e lo ha ammesso

07 dicembre 2025 12:12

Sassuolo-Fiorentina sarà arbitrata da Pairetto: 4 vittorie e 4 pareggi in 10 partite con i viola

05 dicembre 2025 12:59

Vanoli non è Pioli: lui sotto la curva a parlare con i tifosi, l'altro scappò e lasciò la squadra sola

02 dicembre 2025 13:09

Dzeko è il leader: ma i senatori della squadra non si devono nascondere, lui è l'ultimo arrivato

02 dicembre 2025 12:29

La Fiorentina deve ripartire da queste immagini: tocca (di nuovo) ai tifosi salvare la squadra

01 dicembre 2025 11:54

Se Vanoli salva questa Fiorentina è da panchina d'oro: la classifica è la cosa meno preoccupante

28 novembre 2025 12:38

Dzeko ha ragione: questa squadra ha paura. Il suo è un disperato grido d'aiuto per i suoi compagni

28 novembre 2025 11:38

Le coppe devono essere la benzina di questa Fiorentina: come con Italiano nella stagione 2022/23

27 novembre 2025 12:01

L'AEK Atene è una squadra "italiana": pochi gol segnati e pochissimi subiti, 9 vittorie per 1-0

26 novembre 2025 12:13

Segnali di vita sul pianeta Fiorentina: Vanoli ha già dato anima e spirito, così i 3 punti arriveranno

24 novembre 2025 11:47

Massacrare Ranieri oggi è sbagliato: è il capitano scelto dalla squadra ed è in difficoltà come gli altri

19 novembre 2025 12:21

Gli attaccanti della Fiorentina brillano in nazionale: in 3 hanno messo insieme 13 gol e 2 assist

16 novembre 2025 12:56

Gudmundsson è un cecchino: 8 gol con 9 tiri in porta e 19 tiri totali, 1 goal o 1 assist ogni 80 minuti

13 novembre 2025 21:04

Vanoli e quella critica a Cairo: "Dove non arrivano i soldi arrivano le idee." Dirà lo stesso a Commisso?

12 novembre 2025 13:19

Amatucci sta conquistando la Spagna: è il faro del Las Palmas a -2 dalla vetta della Serie B spagnola

12 novembre 2025 12:27

Disastro di Pioli: la Fiorentina ha 17 punti in meno della scorsa stagione, da prima ad ultima in 12 mesi

12 novembre 2025 11:50

Vanoli ha ragione: la Fiorentina pensa troppo a protestare, il 2-2 di Colombo è emblematico

10 novembre 2025 18:57

La quiete dopo la tempesta: Vanoli adesso ha 11 giorni per mettere a posto i danni lasciati da Pioli

10 novembre 2025 13:21

Beltran è un flop anche al Valencia: gioca pochissimo e non ha ancora mai tentato un tiro

09 novembre 2025 12:53

Alla scoperta di Vanoli: dal suo 3-5-2 alla forte personalità che ha fatto infuriare Cairo

07 novembre 2025 11:23

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