Andrea Pagni

La Fiorentina chiuderà la stagione in anticipo: con l'Atalanta si giocherà venerdì alle 20:45
18 maggio 2026 12:43
La Juve perde con la Fiorentina e scatta la contestazione allo stadium: “Rispettate i nostri colori”
17 maggio 2026 15:48
Scintille tra Spalletti e Gudmundsson al termine della partita: “Metti giù la mano, non mi toccare”
17 maggio 2026 15:23
La Fiorentina mette fuori la Juve dalla Champions e Spalletti sbotta: “Dovete cercare sempre 2 falliti”
17 maggio 2026 15:07
Ceccarini: “Sarri tra Atalanta e Napoli. Lazio pensa a Italiano e Grosso, Paratici resta in viola”
16 maggio 2026 12:23
Vi ricordate di Riera? Viene zittito dai suoi calciatori e i tifosi lo insultano: “È un chiacchierone”
09 maggio 2026 12:13
Domenica la sfida al Genoa di De Rossi. E se ci fosse lui nel futuro della Fiorentina?
08 maggio 2026 11:44
La salvezza è merito di Vanoli. Ma con la Roma ci ha dimostrato che non si può continuare con lui
05 maggio 2026 11:38
Sarri protesta: “Il derby alle 12:30 è un vergogna per i tifosi.” Gasp lo sfotte: “Magari patisce il caldo”
05 maggio 2026 10:44
Vanoli: "Avevamo approcciato bene poi siamo usciti dal match. Braschi si meritava di segnare"
04 maggio 2026 23:21
PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC UMILIATO, SOLOMON SBAGLIA TUTTO. ESORDIO PER BRASCHI
04 maggio 2026 22:40
Vanoli ha sistemato anche la difesa: 3 gol subiti nelle ultime 7 e 4 clean sheet. Solo la Juve ha fatto meglio
30 aprile 2026 12:46
Rimpianto Farioli per la Fiorentina? Mourinho lo incorona: “Vincerà il campionato e lo farà con merito”
29 aprile 2026 11:15
Martinelli blinda la Samp, 6 cleen sheets in 14 match: un altro prestito o è pronto per la Fiorentina?
27 aprile 2026 11:44
Kean out e Piccoli non al meglio: è l’ora di far giocare Braschi. Cos’ha la Fiorentina da perdere?
23 aprile 2026 11:59
Harrison è in crescita e il riscatto è fissato a soli 7 milioni. Ma in Premier guadagna 3 milioni l'anno
22 aprile 2026 11:55
PAGELLE FIORENTINA: PERLA DI HARRISON, GUDMUNDSSON INGUARDABILE. PICCOLI UN FANTASMA
20 aprile 2026 22:48
Farioli è a un passo dallo scudetto in Portogallo: solo 8 punti lo separano dalla vittoria del campionato
20 aprile 2026 13:09
La Fiorentina è già nell'anno che verrà: dopo anni di navigazione a vista ora si può programmare
17 aprile 2026 17:15
Grosso: "Se l'interesse della Fiorentina mi lusinga? Io sono concentrato solo sul presente"
16 aprile 2026 13:29
Malagò svela: "Alcuni club di A mi avevano già contattato prima della partita contro la Bosnia"
16 aprile 2026 13:15
Brocchi: “Cassano rimpianto? Con più testa non avrebbe avuto le intuizioni. Il rimpianto è Rossi”
16 aprile 2026 12:43
La Fiorentina per fare la storia: solo 2 italiane hanno rimontato 3 gol. Le inglesi hanno subito 4 rimonte
16 aprile 2026 12:19
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS LA DECIDE, DE GEA VERSIONE SUPERMAN. FAZZINI PIMPANTE
13 aprile 2026 22:46
Domani la Fiorentina ha il primo match point salvezza. Andrebbe a +8 a 6 giornate dalla fine
12 aprile 2026 22:17
Gudmundsson e un amore tradito: ennesima notte da fantasma. Mancano sia i colpi che la corsa
10 aprile 2026 12:33
Il Crystal Palace è 1° in Conference League per xg creati, 2° per tiri totali. Ma la Fiorentina segna di più
09 aprile 2026 11:53
Il Crystal Palace è una squadra difensiva, sono la 3° difesa della Premier. Lo scorso anno il primo trofeo
08 aprile 2026 12:32
Kean si è preso l'Italia: in 12 partite da titolare con la nazionale ha segnato 12 gol, 7 nelle ultime 5
27 marzo 2026 12:38
Rugani è un flop: fin qui solo la disastrosa presenza di Udine. In difesa è l'ultima scelta di Vanoli
25 marzo 2026 12:51
Farioli a giugno sperava nella chiamata della Fiorentina: adesso sogna il triplete con il Porto
24 marzo 2026 12:45
Ndour è in crescita: è più presente dentro la partita, in stagione ha segnato 5 gol e 3 assist
23 marzo 2026 13:02
Per Opta le chance di retrocedere della Fiorentina sono scese al 10%. I viola chiuderanno 15esimi
22 marzo 2026 12:24
Per i bookmaker il Crystal Palace è la favorita della Conference. La Fiorentina è dietro lo Strasburgo
20 marzo 2026 11:41
Per Opta la Fiorentina chiuderà la stagione 16esima a 37 punti. Solo il 21% di chance di retrocedere
13 marzo 2026 12:40
Il Rakow vola in Conference League: è ancora imbattuto e ha la miglior difesa con sole 2 reti subite
11 marzo 2026 11:53
Vlahovic rinnoverà con la Juve a 7 milioni a stagione: non prima di averne guadagnati 12 quest'anno
07 marzo 2026 12:10
Fiorentina-Parma sarà arbitrata da Zufferli: con lui 4 vittorie in 5 partite, l'ultima è stata una sconfitta
05 marzo 2026 12:30
Braschi brilla in primavera: l'attaccante della Fiorentina ha segnato 15 reti in 24 partite
05 marzo 2026 12:07
La Fiorentina a Udine paga le scelte folli di Vanoli: l'esame di coscienza se lo deve fare lui
03 marzo 2026 11:50
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON IMBARAZZANTE, DISASTRO RUGANI. SI SALVA PARISI
02 marzo 2026 22:40
Massacrare Vanoli è ingiusto: ha ricostruito una squadra dalle macerie lasciate da Pioli e Pradè
01 marzo 2026 12:59
Lecce e Genoa hanno già perso, le Cremonese ha il Milan: Udinese-Fiorentina è fondamentale
01 marzo 2026 12:00
Dodò è squalificato per somma di ammonizioni, ma ha preso gialli solo per proteste o battibecchi
28 febbraio 2026 11:57
La classifica dal cambio modulo: la Fiorentina è 8°. recuperati 14 punti alla Cremonese e 10 al Lecce
24 febbraio 2026 11:58
Palladino vola a Bergamo: da quando allena l'Atalanta solo l'Inter e Chivu hanno fatto meglio di lui
23 febbraio 2026 11:50
La crescita di Mandragora nei numeri: negli ultimi 12 mesi 14 gol e 6 assist. Meglio anche di Kean
22 febbraio 2026 11:42
Fazzini sfrutta bene l'occasione in Conference League, reclama più spazio anche in campionato
20 febbraio 2026 12:41
Non è la prima volta che Ranieri viene messo ai margini della Fiorentina, l'ultima ne uscì più forte
20 febbraio 2026 11:58
Fiorentina occhio allo Jagiellonia: 1° in campionato, attento in difesa e forte su calcio da fermo
18 febbraio 2026 11:37
Svolta Fiorentina: con la difesa a 4 la media punti è passata da 0,4 a 1,5. 15 punti in 10 partite
15 febbraio 2026 11:48
Vanoli è da esonero? La media punti dal cambio modulo dice no, la proiezione è di 36 punti
11 febbraio 2026 12:38
La Fiorentina dovrebbe essere viola di rabbia: questi calciatori non hanno neanche amor proprio
09 febbraio 2026 13:35
Con la Fiorentina avanti Vanoli mette sempre un centrale a 10' dalla fine: 3 volte su 4 ha perso punti
08 febbraio 2026 12:03
Paratici pronto a ridisegnare la Fiorentina: "Ho autonomia sull'area sportiva e nel valutare chi ci lavora"
06 febbraio 2026 12:36
La Fiorentina ha subito 9 reti da tiri fuori area di rigore, è la squadra che ne ha subiti di più
05 febbraio 2026 12:16
La Fiorentina in difesa aveva bisogno di un leader, ma Rugani non lo è mai stato in carriera
02 febbraio 2026 12:24
Un incubo che diventa la normalità: dopo Atalanta e Bologna pure il Como ha superato la Fiorentina
28 gennaio 2026 13:22
Fabbian si inserisce, segna ed è forte di testa. Per questo Italiano voleva tenerlo a Bologna
20 gennaio 2026 11:58
La Fiorentina dovrà rigenerare Harrison. A Leeds per farsi perdonare dai tifosi ha offerto loro la birra
14 gennaio 2026 12:15
La Fiorentina è 10° per punti attesi, ne mancano 11 all'appello. Kean ha segnato 7 gol in meno
12 gennaio 2026 12:17
Con le cessioni di Viti e Pablo Marì sono rimasti 3 centrali: Fiorentina a caccia di un difensore
10 gennaio 2026 11:25
Brescianini porta alla Fiorentina fisico, inserimenti e gol. Dubbi sul costo e sul ruolo in cui giocherà
08 gennaio 2026 15:54
Nonostante i 1000 errori Vanoli ha fatto il doppio dei punti di Pioli. Adesso c'è speranza
05 gennaio 2026 11:54
Solomon è l'esterno che mancava ma le sue posizioni sulla guerra di Gaza possono essere un problema
02 gennaio 2026 15:35
Fiorentina 13esima per punti attesi: secondo le statistiche mancano 8 gol e 11 punti
31 dicembre 2025 11:47
Farioli show al Porto: 15 vittorie e 1 pareggio, solo 4 reti subite. Nessuno aveva mai fatto così bene
30 dicembre 2025 12:41
Quando Vanoli disse: "Dicembre sarà vita o morte per la Fiorentina." In un mese 3 sconfitte in 4 partite
29 dicembre 2025 12:45
2025 annus horribilis: nessuno ha perso più partite della Fiorentina. 18 sconfitte e 54 gol subiti
29 dicembre 2025 12:02
Salvarsi richiede coraggio. Non aver sostituito Kean ieri è la prova che Vanoli non ne ha
28 dicembre 2025 12:42
La statistica assurda di Kean: in 90 minuti più tiri tentati che passaggi riusciti. Troppo egoista
27 dicembre 2025 15:02
La carriera di Paratici: successi e scandali con la Juve, sempre passando per scouting e innovazioni
22 dicembre 2025 14:28
La squadra non ha mollato Vanoli. Lui ha cambiato modulo e lo ha fatto con idee interessanti
22 dicembre 2025 12:30
Così di “fast fast fast” ci sarà solo la retrocessione della Fiorentina. Commisso deve intervenire
19 dicembre 2025 13:17
Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, tutti urlano alla Fiorentina di prendere un dirigente
17 dicembre 2025 11:49
L'ultimo esodo viola a Losanna fu per l'esordio di Antognoni. Per gli svizzeri 1 vittoria nelle ultime 9
17 dicembre 2025 10:32
Ferrari 13 giorni fa: “Ringrazio i calciatori per la bella atmosfera al Viola Park.” Oggi c'è la guerra
16 dicembre 2025 12:47
I 27 milioni spesi per Piccoli restano in panchina, ma per Commisso i dirigenti non sono da cambiare
14 dicembre 2025 23:25
La Fiorentina riscopre Richardson in Conference League, è così tanto peggio di Ndour?
12 dicembre 2025 16:33
Pure la Dinamo Kiev è in crisi ma segna tantissimi gol. Perdere sarebbe una mazzata per la Fiorentina
10 dicembre 2025 11:54
Ennesima figuraccia di Ferrari: Vanoli non è a un passo dal trovare la chiave e lo ha ammesso
07 dicembre 2025 12:12
Sassuolo-Fiorentina sarà arbitrata da Pairetto: 4 vittorie e 4 pareggi in 10 partite con i viola
05 dicembre 2025 12:59
Vanoli non è Pioli: lui sotto la curva a parlare con i tifosi, l'altro scappò e lasciò la squadra sola
02 dicembre 2025 13:09
Dzeko è il leader: ma i senatori della squadra non si devono nascondere, lui è l'ultimo arrivato
02 dicembre 2025 12:29
La Fiorentina deve ripartire da queste immagini: tocca (di nuovo) ai tifosi salvare la squadra
01 dicembre 2025 11:54
Se Vanoli salva questa Fiorentina è da panchina d'oro: la classifica è la cosa meno preoccupante
28 novembre 2025 12:38
Dzeko ha ragione: questa squadra ha paura. Il suo è un disperato grido d'aiuto per i suoi compagni
28 novembre 2025 11:38
Le coppe devono essere la benzina di questa Fiorentina: come con Italiano nella stagione 2022/23
27 novembre 2025 12:01
L'AEK Atene è una squadra "italiana": pochi gol segnati e pochissimi subiti, 9 vittorie per 1-0
26 novembre 2025 12:13
Segnali di vita sul pianeta Fiorentina: Vanoli ha già dato anima e spirito, così i 3 punti arriveranno
24 novembre 2025 11:47
Massacrare Ranieri oggi è sbagliato: è il capitano scelto dalla squadra ed è in difficoltà come gli altri
19 novembre 2025 12:21
Gli attaccanti della Fiorentina brillano in nazionale: in 3 hanno messo insieme 13 gol e 2 assist
16 novembre 2025 12:56
Gudmundsson è un cecchino: 8 gol con 9 tiri in porta e 19 tiri totali, 1 goal o 1 assist ogni 80 minuti
13 novembre 2025 21:04
Vanoli e quella critica a Cairo: "Dove non arrivano i soldi arrivano le idee." Dirà lo stesso a Commisso?
12 novembre 2025 13:19
Amatucci sta conquistando la Spagna: è il faro del Las Palmas a -2 dalla vetta della Serie B spagnola
12 novembre 2025 12:27
Disastro di Pioli: la Fiorentina ha 17 punti in meno della scorsa stagione, da prima ad ultima in 12 mesi
12 novembre 2025 11:50
Vanoli ha ragione: la Fiorentina pensa troppo a protestare, il 2-2 di Colombo è emblematico
10 novembre 2025 18:57
La quiete dopo la tempesta: Vanoli adesso ha 11 giorni per mettere a posto i danni lasciati da Pioli
10 novembre 2025 13:21
Beltran è un flop anche al Valencia: gioca pochissimo e non ha ancora mai tentato un tiro
09 novembre 2025 12:53
Alla scoperta di Vanoli: dal suo 3-5-2 alla forte personalità che ha fatto infuriare Cairo
07 novembre 2025 11:23
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