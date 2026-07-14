Pedullà rivela: “Il Napoli valuta Fortini sulla fascia destra. Valutato anche Favasuli del Catanzaro”
Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti sul mercato in uscita della Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
14 luglio 2026 11:38
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti sul mercato in uscita della Fiorentina. Infatti sul suo profilo X Pedullà scrive: “Il Napoli pensa alla linea Italiana per la fascia destra, valutati sia Fortini che Favasuli.” Ricordiamo che la Fiorentina detiene il 50% della futura rivendita di Favasuli