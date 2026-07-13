Di Marzio: "La Fiorentina insiste per Oulai: può diventare l'acquisto più costoso della storia Viola"
Le ultime di Gianluca Di Marzio su Christ Inao Oulai
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 15:21
Nella sua rubrica in collaborazione con TMW, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha confermato l'interesse della Fiorentina per Oulai:
"La Fiorentina sta continuando a trattare in questi giorni per Oulai del Trabzonspor: lui probabilmente sarebbe il calciatore più costoso della storia del club viola. La cifra potrebbe tranquillamente superare i 25 milioni di euro spesi per Atta".