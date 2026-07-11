Jimenez-Fiorentina, Sky Sports svela il retroscena: "Non può giocare nel Regno Unito", ecco il motivo

Il club inglese ufficializza il prestito annuale alla Fiorentina mentre si chiarisce il motivo per il quale lo spagnolo deve lasciare il campionato inglese

Emergono nuovi dettagli sulla situazione di Álex Jiménez, ormai di fatto un giocatore della Fiorentina. A rivelarli è Sky Sports Premier League, che spiega come il difensore spagnolo sia attualmente al centro di un'indagine esterna ancora in corso.

Secondo quanto riportato dall'emittente britannica, proprio per questo motivo il giocatore non può essere impiegato nel Regno Unito e si trova attualmente in stato di sospensione in attesa della conclusione degli accertamenti.

"L’AFC Bournemouth e la Fiorentina hanno raggiunto un accordo per un prestito di una stagione per il difensore Álex Jiménez. Jiménez è attualmente oggetto di un’indagine esterna, che è ancora in corso. Finché questa è in atto, non può giocare nel Regno Unito ed è attualmente sospeso", scrive Sky Sports Premier League.

La ricostruzione dell'emittente inglese arriva nelle ore in cui è stato definito il trasferimento del difensore alla Fiorentina e aggiunge un elemento importante sul contesto della trattativa. Ricordiamo che il difensore spagnolo è sottoposto ad indagini ed è stato sospeso in via cautelativa dal club inglese, causa alcune chat ritenute attenzionabili con una minorenne.