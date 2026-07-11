Ceccarini rivela: “La Fiorentina del Real Madrid segue anche Thiago Pitarch, centrocampista classe 2007”
Occhi non soltanto su Valdepenas in casa Real Madrid
A cura di Andrea Pagni
11 luglio 2026 12:34
Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti sui propri social sul mercato della Fiorentina. Infatti secondo il noto esperto di mercato viola la Fiorentina non segue solo Valdepenas dei giovani del Real Madrid, ma anche Thiago Pitarch, centrocampista classe 2007. Su transfermarkt ha una valutazione di oltre 20 milioni