Pedullà: “Aljabegovic proposto alla Fiorentina a 30 milioni. Fazzini al Parma, Oso monitorato da vicino”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva su Passione Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva su Passione Fiorentina, queste le sue parole:

"Atta con un allenatore giusto può valere più di questi soldi. A centrocampo adesso le uscite e gli esuberi. La valutazione di Atta è scesa da 40 milioni chiesta all'Atalanta. Sugli esterni bassi si parla di Belghali ma non ci sono stati contatti tra i due club. Occhio a Oso del Siviglia che è un obbiettivo concreto, il Siviglia tra lui e Janlu Sanchez uno vogliono cedere. Oso ha una clausola da 20 milioni che può essere aggirata. Non è una trattativa ma la Fiorentina lo sta monitorando.

La Fiorentina a gennaio aveva già deciso di rinunciare a Gosens, la differenza è che a Gennaio non l'hai voluto forzare, ora è diverso. Con lo Schalke non è una trattativa semplice, ha un ingaggio alto. Fazzini è quello che resta di quell'incontra tra Parma e Fiorentina, va avanti. Oggi 10 milioni a titolo definitivo non li offrono, puoi fare prestito con diritto che diventa obbligo, Fazzini può ripartire da una società che lo vuole, è una strada spianata. Non ci sono novità su Dodò e su Fortini, Dodò lo vuole il Napoli ma prima deve fare delle uscite, ADL ha detto che vuole cederne 22 prima di fare acquisti. Non credo che il Como arrivi su Dodò, devono formalizzare Couto e mi hanno smentito che sia una pista calda, oggi c'è solo il Napoli.

Non ho notizie su Lang alla Fiorentina, anche su Aljabegovic ci sono tante squadre. Non è il primo nome di Napoli e Roma. Alla Fiorentina lo hanno proposto a 30 milioni, lo hanno proposto al 100%. Io sugli esterni mi aspetto un altro colpo blindato alla Paratici. Koleosho tra 2 ore si può sbloccare e tra 2 ore può tramontare, siamo dentro questo balletto. Atta ti ha fatto capire che l'ha smentita su Oulai è anche perché magari hai trattato con uno che è un intermediario che tra poco il ragazzo vuole cambiare. Ma la cifra che hai speso per Atta avresti preso Oulai.

"Atta non esclude Thorstvedt, lui si è promesso alla Fiorentina. Col Sassuolo hanno parlato 3/4 volte e si può individuare una contropartita. Può essere Sohm come Brescianini, che però non era considerato un uscita. La Lazio vuole Piccoli, manca la formula, ma penso che parta. Ci può essere anche il Parma se parte Pellegrino. Che lui voglia restare per giocare a me non risulta, anche perché c'è Kean e non gioca mai. Comunque non è un operazione semplice.

Grosso con stile ha fatto capire che Gudmundsson non ha ruolo nel 4-3-3. Qualcosa all'estero si è mosso, l'Atalanta ha pensato a Gaetano, ora l'obbiettivo è Jashari e poi prima valuteranno chi hanno, come Samardzic. La Fiorentina in qualche modo dovrà fare cassa, non potrà fare tutti prestiti. Barak non interessa al Verona, ha qualcosa all'estero. Adesso occhio ai terzini. Ci sono dei pupilli, come Volpato e Pinamonti ma non sono attualmente percorribili. Fagioli è un profilo che piace al Newcastle ma non sono partite offerte. A De Gea nessuno ha detto di fare la valigia, ma sappiamo che se arriva un'offerta può partire.