Lo Monaco attacca Paratici: "Mercato non eccezionale: Amatucci doveva restare, Viery non era urgente"

Pietro Lo Monaco commenta il mercato svolto finora dalla Fiorentina

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, Pietro Lo Monaco ha commentato il mercato della Fiorentina: "Non ho visto niente di eccezionale finora. Dragusin ci sta bene qua, è un difensore adatto alla squadra. L'operazione è stata ottima. Ma la Fiorentina ha l'urgenza di coprire la parte esterna dell'attacco".

"Paratici ha molta esperienza, oggi si vedono tanti DS che sono troppo legati alla società. Lui sta agendo col giudizio di chi sa fare il suo mestiere: adesso deve necessariamente sfoltire la rosa e fare cassa. Qualcuno se ne deve per forza andare; chi non ha fatto bene e chi non serve. E poi deve rinforzare la squadra. La Fiorentina ha bisogno di esterni, Viery non era urgente".

Aggiunge: "Amatucci ha grande qualità tecnica, si propone e salta l'uomo. In Spagna è ambito da diverse squadre… è possibile che alla Fiorentina non troverebbe nemmeno un po' di spazio? "

Su Fazzini e Fabbian: "Fazzini non ha fatto assolutamente bene, non può avere un'altra possibilità di fare bene? Fabbian sono stati costretti a riscattarlo, a questo punto bisogna trovare un modo per valorizzarlo. Aranda è un 2007 di prospettiva, i giovani in giro ci sono. Vanno saputi vedere".

Conclude: "Di Grosso mi piace che sia in sintonia col DS, l'ha voluto lui perché si conoscono. E così Paratici deve essere bravo anche ad andare a cercare giocatori interessanti. Kean ha un suo mercato a parte, si deve scegliere se tenerlo e farlo tornare in forma o venderlo".