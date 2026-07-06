Di Marzio: “Koleosho ha scelto la Fiorentina, affare in dirittura d’arrivo. Ha preferito Firenze al Paris Fc"

La Fiorentina è vicina a Koleosho, esterno offensivo classe 2004 del Burnley

Non c'è solo la Fiorentina su Luca Koleosho, esterno classe 2004. Dopo un'ultima stagione con il Paris FC in Ligue 1, l'italiano come raccontato ha attirato l'attenzione del club viola e di Fabio Paratici, che nel suo ruolo di direttore sportivo l'ha messo nel mirino per rinforzare la squadra e iniziare al meglio il nuovo corso targato Fabio Grosso.



Ma non solo la Fiorentina. Proprio il Paris FC, club in cui ha già giocato, ha fatto un'offerta al Burnley club possessore del cartellino. Un'offerta che è migliore di quell della viola. Il giocatore, però, ha scelto Firenze e la Fiorentina, un fattore che il Burnley dovrà prendere in considerazione nell'avanzare della trattativa.



Una buona stagione per l'esterno italiano classe 2004. Con il Paris FC, infatti Koleosho ha totalizzato 16 presenze, tre gol e un assist tra campionato e Coppa di Francia. Ma non solo, perché grazie a Silvio Baldini, a inizio giugno è arrivato anche l'esordio con la Nazionale Maggiore, trovando quindi due presenze che lo hanno messo ancora di più sotto i riflettori. Lo scrive Gianluca Di Marzio