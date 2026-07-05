Calciomercato.com: "Per Vlahovic non c'è la fila, l'unica offerta reale è del Besiktas ma lui non accetta"

L'attaccante ex Juventus ora svincolato vorrebbe continuare a giocare nei migliori campionati europei

Il rapporto tra la Juventus e Dusan Vlahovic è finito ufficialmente qualche giorno fa. Con la fine del contratto - il 30 giugno scorso - l'attaccante serbo ha salutato i bianconeri e ora è un giocatore svincolato. Con l'arrivo del nuovo ad Giovanni Carnevali si era parlato anche di una possibile riapertura a un ritorno a Torino, ma tra il dirigente e l'entourage del calciatore non ci sono mai stati contatti e la sensazione è che non ci siano possibile di un suo rientro.



Il motivo è legato all'aspetto economico, e in questo senso un segnale sono state le parole di Giorgio Chiellini: "A queste cifre Dusan non resta in Italia" aveva detto a inizio giugno. Così per Vlahovic si apre una porta sull'estero, e a oggi l'unica offerta concreta arrivata sul tavolo è quella del Besiktas che ha presentato una proposta d'ingaggio da 8/9 milioni di euro facendo un tentativo su richiesta del nuovo allenatore della squadra turca Vincenzo Italiano. Il serbo ha messo in standby la proposta, in attesa di valutare altre destinazioni considerando che il suo desiderio sarebbe quello di rimanere in uno dei principali campionati europei.

Per questo Vlahovic nel corso dell'ultimo mese è stato proposto anche a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, ma nessuna delle tre al momento è interessata ad approfondire i discorsi. Dietro quelle parole di Chiellini ci sono le cifre chieste dal giocatore: Dusan, infatti, non vorrebbe scendere sotto i 12 milioni d'ingaggio che rappresentano l'ultimo stipendio che aveva alla Juve; a questi vanno aggiunti anche un bonus alla firma e la spesa per le commissioni destinate al suo agente come riportato da Calciomercato.com