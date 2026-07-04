Dalla Spagna: “Accordo Fiorentina Deportivo per Amatucci per 4 milioni, manca il sì del giocatore”

Lorenzo Amatucci, classe 2004, di ritorno alla Fiorentina dopo il prestito al Las Palmas, può essere ceduto a titolo definitivo

Lorenzo Amatucci è sempre più vicino a proseguire la sua carriera al Deportivo La Coruña. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca, c'è l'accordo tra Fiorentina e Deportivo La Coruna per 4 milioni di euro per il centrocampista italiano, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Las Palmas. La Fiorentina ha accettato i termini del trasferimento, in attesa del si del calciatore