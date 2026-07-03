Pedullà: "La Fiorentina valuta Thorstvedt 10/11 milioni, il sassuolo ne chiede 15. Tavares è in vendita"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Pedullà è intervenuto in esclusiva a Passione Fiorentina per commentare il mercato viola

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva a Passione Fiorentina per commentare il mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

"Oggi per la Lazio non è praticabile il discorso Lucca, per cui Piccoli è in cima alle preferenze. La Lazio lo ha chiesto ufficialmente alla Fiorentina. La Fiorentina sta facendo resistenze sulla formula, vorrebbero un prestito con diritto che diventa obbligo, ma la Lazio deve fare un mercato a saldo 0. Però Piccoli è in cima alla preferenze della Lazio, chiaro che se resta a fare il vice Kean è un bagno di sangue, quindi se arriva la formula giusta la Fiorentina apre. La soluzione potrebbe essere il prestito, so che i due club hanno parlato e hanno parlato con Lucci.

Thorstvedt ha sposato il progetto con la Fiorentina e ha un accordo con i viola. Questo weekend può essere quello giusto. Il Sassuolo chiede 15 milioni, la Fiorentina lo valuta 10/11 milioni più bonus. Ha un paio di cose all'estero Thorstvedt ma vuole la Fiorentina per Grosso. Magari i due club si troveranno nel mezzo, ma è una pista calda.

Su Tavares non c'è più il Besiktas, restano forte il Porto e un sondaggio della Fiorentina. Farioli lo ha chiamato perché lo vuole e lo considera una prima scelta. Lascerà la Lazio, Sarri e Tavares si odiavano ma alla fine lo ha fatto migliorare difensivamente. La Lazio ha preso Pedraza e la Lazio apre alla cessione. Per 20 milioni parte, Ruggeri costa 25.

Koleosho sta riflettendo, lui non vorrebbe a fare panchina e sta valutando bene. La Fiorentina prima o poi smetterà di aspettarlo. Non ho notizie su Gudmundsson. Il Napoli non può spendere in questo momento, quindi difficile che possa andare su Dodò adesso. Per Fortini il Toro non sale oltre 5 milioni, possono uscire altre squadre. Martinelli va all'Avellino. La Lazio non è su Comuzzo.

La Fiorentina è piena di giocatori, una lista della spesa infinita. Sono situazioni che non risolvi in 10 minuti, ci vorrà tutta l'estate. Se parte Kean possono venire fuori nomi come quello di Pellegrino. Il Parma ha diversi calciatori che piacciono alla Fiorentina, la Fiorentina non vuole cedere Brescianini e Fabbian ma ad oggi sono riserve. La Fiorentina deve stare attenta a chi compra, se oggi prende un terzino poi ti prendono alla gola perché dovrai cedere per forza e ti pagano meno. Paratici dovrà essere bravo a fare le cose in contemporanea, mentre compra cedere.

Se la Fiorentina compra Thorstvedt a centrocampo è a posto, non compra nessuno a meno di cessioni di nomi tipo Brescianini, Fabbian e Mandragora. Sulle fasce uscirà qualcuno anche perché Dodò e Fortini sono in scadenza, a centrocampo hanno tutti contratti lunghi, è diverso. Intanto aggiungi Thorstvedt e poi pensi alle fasce in difesa e in attacco. Paratici è molto blindato, il nome di Viery è uscito dal brasile, Paratici lavora nell'ombra. Ad Agosto secondo me se escono dei difensori si riaprono i dibattiti per Rugani, anche Joao Mario potrebbe essere un nome perchè sicuramente c'è la Fiorentina. I ragazzi della primavera della fiorentina hanno un mercato clamoroso, Kouadio è vicino all'uscita in direzione Avellino."