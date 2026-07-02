TMW: "Il Sassuolo chiede 15 milioni per Thorstvedt, la Fiorentina propone uno scambio con Sohm più un conguaglio"

Le ultime sulla trattativa in corso tra Sassuolo e Fiorentina per Thorstvedt

Quella di domani potrebbe essere una giornata importante per capire meglio quale sarà il futuro di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo attualmente impegnato al Mondiale con la sua Norvegia e che piace particolarmente alla Fiorentina.

Dalle ultime raccolte infatti nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti fra la società viola e quella neroverde per capire se e come portare avanti l'operazione. Il centrocampista norvegese è oggi uno dei primi obiettivi per il prossimo centrocampo di Fabio Grosso, con Fabio Paratici che sta lavorando per accontentare l'allenatore che lo ha valorizzato al meglio nella scorsa stagione sulla panchina neroverde.

Le cifre dell'operazione e la possibile contropartita per il Sassuolo

La richiesta del Sassuolo è di 15 milioni di euro per il suo cartellino, con la Fiorentina che sta lavorando per limare la cifra con la possibilità anche di inserire il profilo di Simon Sohm come parziale contropartita tecnica, giocatore rientrato al Viola Park dopo gli ultimi mesi in prestito al Bologna. Lo stesso Thorstvedt da parte sua in questo momento pensa solo alla Norvegia, rimandando ogni questione dopo la fine dell'avventura con la sua Nazionale: "Al mio futuro penserò solo dopo il Mondiale", ha confessato nelle scorse ore, come riportato da TMW.