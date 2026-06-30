Galli: "Antognoni legato alla tifoseria. Se non vuole avere a che fare con questa proprietà è una sua scelta"

L'ex dirigente si è espresso anche su Gudmundsson e non solo: "Gud non va svenduto, Liberali mi piace molto".

Intervenuto a Lady Radio, Giovanni Galli, ex calciatore e dirigente della Fiorentina, si è espresso su alcuni temi legati al mondo attuale viola, da Antognoni fino alla cessione di Gudmundsson passando per la suggestione Liberali.

SU ANTOGNONI

"Antognoni non sta mancando di rispetto ai tifosi. Lui va ad ogni evento dei tifosi, lui è sempre legato alla tifoseria. Se non vuole avere a che fare con questa proprietà, si rispetti la sua volontà e basta. Se dieci tifosi lo invitassero a brindare per il centenario lui ci andrebbe. A me è arrivata l’email d’invito, stamani. Per i novant’anni della Fiorentina c’eravamo tutti, qualcuno dovrebbe pensarci e capirlo. Io penso di andarci al centenario, anche se non ho avuto rapporti con la famiglia Commisso né con l’attuale dirigenza".

SU GUDMUNDSSON

"Non va svenduto, 20 milioni mi sembrano pochi. Gudmundsson può essere venduto, ma vale di più. Poi, magari, con Grosso può ritrovarsi. Non si possono mandare via tutti. Valuterà Grosso. Se poi si decidesse di venderlo me lo farei pagare bene. Svenderlo no".

SU LIBERALI

"Ha grande qualità, ci vedo delle doti alla Berardi, che Grosso ha fatto bene giocando da esterno ma che nasceva trequartista. Liberali mi piace molto".