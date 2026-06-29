Sentite la Gazzetta: “Brekalo una delle alternative per la fascia della Fiorentina se salta Koleosho”

Dietro i dubbi di Koleosho ci sarebbe il Paris FC

La gazzetta dello sport ha fatto il punto sull’affare che potrebbe Luca Koleosho alla Fiorentina. Secondo il quotidiano infatti dietro i tentennamenti dell’U21 Italiano ci sarebbe il Paris FC che starebbe cercando di convincerlo a tornare. In caso dunque Koleosho dovesse non approdare alla Fiorentina Paratici ha già in mano una lista di nomi da cui pescare per la fascia. Clamorosamente tra questi c’è anche il nome di Josip Brekalo, esterno croato che ha già vestito la maglia viola senza mai però lasciare il segno