La Nazione: "Dopo Viery, altro colpo in arrivo in difesa. La Fiorentina punta uno tra Juanlu e Hugo Bueno"

Il primo, già cercato dal Napoli in passato, sembra essere quello più avanti, il secondo invece, sembra essere vicino al Betis

Dopo l'arrivo di Viery, la Fiorentina è al lavoro per rinforzare ancora di più la propria difesa: l'obiettivo è la fascia destra.

Come riporta La Nazione, i nomi di Paratici sono essenzialmente 2: Juanlu Sánchez e Hugo Bueno. Il primo, del Siviglia, è stato più volte cercato dal Napoli nelle ultime sessioni di mercato, e quest'anno potrebbe essere la volta buona per vederlo nel nostro campionato, ma con la viola; sul secondo invece, del Wolverhampton, c'è il forte interesse del Betis Siviglia.