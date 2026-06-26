Dal Brasile rivelano: “La Juve per Viery offriva Arthur + 12 milioni. Il Gremio ha preferito l’offerta viola”
La Fiorentina ha bruciato la Juventus su Viery grazie alle difficoltà economiche del Gremio
A cura di Andrea Pagni
26 giugno 2026 11:42
Secondo quanto riportato dal noto giornalista brasiliano Jeremias Swernek la Fiorentina ha bruciato l’offerta della Juventus per Viery. Infatti su X scrive:“La Juventus voleva Viery e aveva offerto al Gremio 12 milioni di euro più il cartellino di Arthur. Ma per necessità finanziarie il club ha preferito accettare l’offerta viola da 15 milioni più 2 di bonus. Luis Castro la scorsa stagione dopo 2 allenamenti aveva confermato ai dirigenti che Viery aveva le qualità per rappresentare una cessione cospicua per il club.”