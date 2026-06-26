Dal Brasile rivelano: “La Juve per Viery offriva Arthur + 12 milioni. Il Gremio ha preferito l’offerta viola”

La Fiorentina ha bruciato la Juventus su Viery grazie alle difficoltà economiche del Gremio

Secondo quanto riportato dal noto giornalista brasiliano Jeremias Swernek la Fiorentina ha bruciato l’offerta della Juventus per Viery. Infatti su X scrive:“La Juventus voleva Viery e aveva offerto al Gremio 12 milioni di euro più il cartellino di Arthur. Ma per necessità finanziarie il club ha preferito accettare l’offerta viola da 15 milioni più 2 di bonus. Luis Castro la scorsa stagione dopo 2 allenamenti aveva confermato ai dirigenti che Viery aveva le qualità per rappresentare una cessione cospicua per il club.”