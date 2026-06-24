Di Marzio: "La Fiorentina sbaraglia la concorrenza e si assicura il gioiello 2010 Beldenti"

Accordo con l'Union Brescia per uno dei talenti più promettenti del calcio giovanile italiano. Centrale moderno, già nel giro azzurro e protagonista da sotto età

La Fiorentina continua a investire sul futuro e mette a segno un colpo di grande prospettiva. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola ha chiuso l'operazione per Dennis Beldenti, difensore classe 2010 dell'Union Brescia, per una cifra vicina al milione di euro più bonus.

Si tratta di uno dei profili più seguiti del panorama giovanile italiano. Nonostante la giovanissima età, Beldenti ha già bruciato le tappe giocando stabilmente con la Primavera dell'Union Brescia contro avversari più grandi e maturi. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di numerosi club di Serie A, ma alla fine è stata la Fiorentina a vincere la corsa.

Difensore centrale destro, alto circa 1,85 metri, Beldenti è apprezzato per la struttura fisica, la personalità e la capacità di impostare l'azione dal basso. È già entrato nel giro delle Nazionali giovanili azzurre e ha collezionato presenze con l'Italia Under 16, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

A rendere ancora più particolare l'operazione c'è il legame familiare con il Viola Park: il fratello maggiore Samuel Beldenti, centrocampista classe 2008, fa già parte del settore giovanile viola.