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Notizie Brescia Fiorentina

De Zerbi ed il fallimento del Brescia: "Ho provato le stesse cose di Viviano quando falli la Fiorentina"

12 giugno 2025 20:37

Serie B: L'udienza conferma la penalizzazione al Brescia, retrocesso. Salvo il Frosinone e Sampdoria ai playout

29 maggio 2025 19:52

Caos Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, La Sampdoria si giocherà la salvezza contro la Salernitana.

18 maggio 2025 16:32

Toni scherza con Guardiola: "Hai rovinato il calcio. Col falso nueve non mi hai fatto trovare squadra per quattro anni"

16 ottobre 2024 16:39

Bruno: "Lerda mi chiamò terrone di m***a. Lo presi a pugni con Bati nel sottopassaggio"

27 aprile 2024 21:15

Cistana accostato ancora alla Fiorentina. Da Brescia: "Potrebbe partire a gennaio. Viola e Genoa su di lui"

20 dicembre 2023 15:00

Da Brescia, Contatti tra Fiorentina e Brescia per Cistana: sul difensore classe 1997 anche il Cagliari

05 luglio 2023 18:14

Barzelletta italiana, il Lecco non ha lo stadio per la B, non può iscriversi, riparte dalla serie D. Brescia ripescato

21 giugno 2023 14:05

Clamorose rivelazioni di Cellino: "In Lega Calcio abbiamo bruciato documenti con fideiussioni false"

14 aprile 2023 20:12

Cellino corre a nascondersi nello spogliatoio. Ultras Brescia vanno a cercarlo in tribuna dopo sconfitta

18 marzo 2023 18:17

Da Brescia, Fiorentina torna all'assalto per Cistana: offerta nei prossimi giorni per chiudere

04 gennaio 2023 12:39

Nazione, Cistana può diventare un obiettivo, il Brescia chiede circa 5 milioni. La Lazio rilancia?

30 luglio 2022 08:14

I tifosi del Brescia gridano al plagio dopo aver visto la maglia della Fiorentina con la “V”

09 luglio 2022 09:31

Da Brescia, la Fiorentina pensa a Cistana. Il prestito di Agostinelli la chiave per il difensore?

02 luglio 2022 17:48

Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia è disposto a cederlo per un'offerta da 8 milioni

01 luglio 2022 13:55

Corriere dello Sport, Cistana e Vasquez i due nomi in pole per la difesa della Fiorentina

04 giugno 2022 11:25

Da Brescia, la Fiorentina molto interessata al difensore Cistana. Da battere la concorrenza della Samp

03 giugno 2022 12:57

Retroscena Corradini, il Brescia a gennaio lo aveva chiesto alla Fiorentina, rifiuto viola e di Aquilani

06 maggio 2022 17:07

"A diciott'anni Cragno fu scartato dalla Fiorentina, Corvino gli preferiva Manfredini"

21 gennaio 2022 14:16

Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"

19 gennaio 2022 16:10

Il triste declino di Babacar, da stella futura della Fiorentina adesso potrebbe finire in Serie B

04 gennaio 2022 13:30

Cellino come Commisso: "Inter ha vinto senza pagare gli stipendi. Indebitata come la Juventus"

10 ottobre 2021 15:20

Il Milan non paga i 25 milioni per il riscatto di Tonali, torna al Brescia. Possibilità Fiorentina?

26 maggio 2021 14:29

Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

10 maggio 2021 17:08

"Tre giorni fa la Fiorentina aveva offerto più del Milan per Tonali, il calciatore ha rifiutato"

02 settembre 2020 17:12

Gazzetta, l'offerta per Tonali più alta della Fiorentina". Il motivo del rifiuto

01 settembre 2020 11:41

Tonali al Milan per 25 milioni. Perchè Cellino rifiutò 40/50 milioni dalla Fiorentina?

31 agosto 2020 17:52

CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola

19 agosto 2020 11:32

Nazione, Cistana del Brescia è il preferito di Iachini per la difesa viola. La Fiorentina ora...

18 agosto 2020 08:19

Balotelli, è vicinissimo al Besiktas. I tifosi turchi sognano il suo arrivo

09 agosto 2020 20:48

Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana del Brescia: Cellino sta valutando, su di lui anche il Napoli

21 luglio 2020 10:34

Nazione, per Cistana la Fiorentina ha offerto 5 milioni ma Cellino chiede di più

19 luglio 2020 11:07

Brescia-Roma è finita 0-3. In gol due ex calciatori viola, Kalinic e Zaniolo

11 luglio 2020 23:19

Amrabat non convocato per la partita contro il Brescia. Forfait per affaticamento muscolare

05 luglio 2020 14:47

Ufficiale: Romulo non rinnova con il Brescia per motivi personali. Esperienza conclusa

30 giugno 2020 21:51

Iachini: "Meritavamo di vincere contro Brescia e Lazio. Sassuolo gioca insieme da anni, noi da pochi mesi"

30 giugno 2020 16:27

Cellino grida: "Siamo stati sfavoriti contro la Fiorentina. Dalbert e Caceres andavano espulsi nel 1° tempo"

29 giugno 2020 12:30

Uno studio rivela che per occasioni create la Fiorentina avrebbe dovuto vincere contro il Brescia. Il grafico

25 giugno 2020 13:08

Monti: "Sono due anni che non si vede giocare a calcio a Firenze, sono stufo"

24 giugno 2020 23:58

De Sisti: "La Fiorentina può puntare ancora all'Europa League. Alla squadra qualcosa manca"

24 giugno 2020 18:35

Graziani: "Che senso ha il doppio cambio nel recupero? Avrei messo 2 centravanti dal primo minuto"

24 giugno 2020 13:50

Flachi: "Iachini ha sbagliato i cambi nel finale. Caceres errore imperdonabile. Ribery e Castrovilli.."

24 giugno 2020 12:59

Nazione, Ribery disegna calcio e inventa magie, manca solo il gol

24 giugno 2020 08:48

Sky, Castrovilli si ferma. Lieve problema muscolare rimediato contro il Brescia

23 giugno 2020 21:43

Ribery: "Bello tornare in campo. Noi sfortunati, dobbiamo continuare a giocare così. Forza viola"

23 giugno 2020 20:56

Viviano: "Posso ancora giocare in serie A. Ieri il pari mi ha soddisfatto, il Brescia deve salvarsi. I viola invece.."

23 giugno 2020 20:35

Sconcerti: "La Fiorentina è poca cosa. Stadio? Se ne parla troppo, bisogna pensare alla squadra"

23 giugno 2020 19:45

Cagni: "Ribery è tornato a comandare il gioco della Fiorentina. Salvezza? SPAL, Brescia e Lecce in B"

23 giugno 2020 13:48

Bentornato Franck. Ribery non è ancora al top ma incanta con le sue giocate

23 giugno 2020 11:39

Moviola CorSport, ok il rosso a Caceres. Rischia Dalbert ma il rosso non c'è. Giusto annullare i due gol viola

23 giugno 2020 11:15

Moviola Gazzetta, il rigore per il Brescia c'era. Giusto annullare i due gol della Fiorentina

23 giugno 2020 10:23

Lopez: "La squadra mi è piaciuta moltissimo, ho bisogno di tempo. Su Balotelli..."

22 giugno 2020 22:10

Castrovilli: "C'è tanto rammarico, sono due punti persi, dobbiamo essere più concreti"

22 giugno 2020 21:52

Fiorentina-Brescia termina 1-1. I viola sprecano diverse occasioni da gol e deludono i loro tifosi

22 giugno 2020 21:33

Doppio cambio Fiorentina al 91', esce Chiesa per Sottil e Ribery per Cutrone

22 giugno 2020 21:25

Caceres prende al 69' il secondo giallo e viene espulso. La Fiorentina resta in dieci. Espulso anche Iachini

22 giugno 2020 21:05

Al 66' la Fiorentina sostituisce Duncan. Al suo posto entra Ghezzal

22 giugno 2020 21:00

La Fiorentina segna due gol con Castrovilli e Vlahovic ma esultanza vana, vengono annullati

22 giugno 2020 20:48

Riprende il secondo tempo, la Fiorentina sostituisce Dalbert. Al suo posto entra Lirola

22 giugno 2020 20:39

Joe Barone: "Lavoriamo per lo stadio nuovo. Thiago Silva? Sono nomi che si leggono sui giornali"

22 giugno 2020 19:31

Formazione Brescia: recuperato Tonali. Torregrossa dalla panchina. Davanti Donnarumma-Skrabb

22 giugno 2020 19:00

Indiscrezione Sky Sport: "Ribery partirà titolare nella gara contro il Brescia"

22 giugno 2020 17:35

Franchi a porte chiuse ma la zona necessita di provvedimenti al traffico. Ecco il comunicato del Comune

22 giugno 2020 16:58

Castrovilli manda un messaggio ai tifosi viola: "Oggi ci mancherete tanto, sarete con noi" VIDEO

22 giugno 2020 14:35

Milenkovic: "Finalmente si riparte! Domani non sarà lo stesso senza i nostri tifosi"

21 giugno 2020 21:39

Fiorentina-Brescia, le probabili: Vlahovic in attacco con Chiesa, Pulgar e Duncan con Castrovilli

21 giugno 2020 19:35

Fiorentina-Brescia sarà diretta da La Penna della sezione di Roma. Al Var ci sarà Di Paolo

21 giugno 2020 18:43

Iachini: “Vogliamo evitare infortuni. Domani servirà concentrazione”

21 giugno 2020 13:19

Brescia, infortunio in casa per Bisoli. Domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico

21 giugno 2020 13:14

Castrovilli: "Lotteremo per i tifosi viola, il nostro dodicesimo uomo. Con Iachini lavoriamo sui miei difetti.."

20 giugno 2020 18:43

Nazione, Tonali è al centro dei pensieri della Fiorentina ma l'Inter è in pole. Piace anche Sabelli

20 giugno 2020 10:28

Buona notizia per la Fiorentina, Tonali non ci dovrebbe essere a Firenze contro i viola

19 giugno 2020 14:49

Da Brescia, la presenza di Tonali contro la Fiorentina è a rischio: probabile stop per qualche gara

19 giugno 2020 12:54

"Se De Zerbi non rinnova la Fiorentina resta una candidata, non so quanto possa essere il salto di qualità"

18 giugno 2020 19:30

Nazione, modulo che vince non si cambia: niente esperimenti, Iachini riparte con il 3-5-2

18 giugno 2020 11:22

Corriere Fiorentino, Ribery vuole giocare ma va utilizzato con parsimonia. Con il Brescia dal 1'?

18 giugno 2020 10:43

Nazione, l’inaspettato alleato: Mancini spinge Tonali verso la Fiorentina

18 giugno 2020 10:04

Iachini: "Da quando sono arrivato siamo la terza difesa del campionato. Il Brescia come se fosse la Juventus"

17 giugno 2020 20:18

La Fiorentina ha offerto 50 milioni per Tonali ma ormai il centrocampista è ad un passo dall'Inter

17 giugno 2020 17:52

Iachini frena su Ribery: "Viene da un grave infortunio, dobbiamo valutare con lo staff medico". Le ultime

17 giugno 2020 15:38

CorSport, Fiorentina, tutti i tamponi di sabato sono negativi. Oggi verranno effettuati altri test

17 giugno 2020 09:59

Nazione, Tonali è il sogno della Fiorentina nonostante i 50 milioni rifiutati. L'alternativa è Paquetà

17 giugno 2020 09:55

Salvini cambia idea e difende Balotelli: "É una persona diversa da quella che appare"

15 giugno 2020 20:07

Nazione, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia chiede 7 milioni cash. Fares? Dabo può essere la contropartita

14 giugno 2020 10:24

Iachini racconta: "Ho avuto il COVID-19, ma con me è stato clemente. Non ho avuto sintomi e conseguenze"

13 giugno 2020 10:45

Nazione, Franchi pronto alla ripartenza: saranno solo 300 le persone che assisteranno a Fiorentina-Brescia

11 giugno 2020 11:56

Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo

09 giugno 2020 20:43

Il Brescia licenzia Balotelli, il centravanti era stato anche vicino alla Fiorentina. I motivi della decisione

06 giugno 2020 14:22

Valcareggi: "Per Tonali la Fiorentina sarebbe il club ideale. Iachini rimarrà se farà bene in queste dodici gare"

01 giugno 2020 20:35

CorSport, Caceres va di corsa, il suo obiettivo è tornare a disposizione per Fiorentina-Brescia

30 maggio 2020 11:59

Sky Sport, la Coppa Italia si disputerà in 4 giorni. Fiorentina-Brescia si giocherà il 27 giugno

28 maggio 2020 22:00

Repubblica, Alla Fiorentina piace Cistana del Brescia ma trattare con Cellino è tutt'altro che semplice

25 maggio 2020 13:44

Nazione, Kumbulla, Rugani, Cistana e Becao: ecco i nomi nel mirino dei viola per la difesa

25 maggio 2020 09:14

Nazione, Fiorentina-Brescia come sarà? 300 persone dentro allo stadio e conferenze via Skype

23 maggio 2020 12:15

Esclusiva Nappi: "Chiesa il nuovo-Nappi. Pontello e Giorgi uomini d'altri tempi. Quella volta che accompagnai un tifoso.."

17 maggio 2020 15:33

Gazzetta, Fiorentina interessata a due calciatori del Brescia: si tratta di Cistana e Torregrossa

16 maggio 2020 11:16

Balotelli insieme a Rocco Siffredi, il Brescia vieta la diretta Instagram. Il racconto

19 aprile 2020 16:09

Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...

15 aprile 2020 17:32

SportMediaset, il Milan è pronto a prendere Tonali del Brescia per 30 milioni più Plizzari

14 aprile 2020 01:31

Cellino: "Lotito vuol giocare? Raglio d'asino non giunge in Paradiso. Gravina? Vada meno in tv e venga..."

12 aprile 2020 16:29

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