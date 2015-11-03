Notizie Brescia Fiorentina

De Zerbi ed il fallimento del Brescia: "Ho provato le stesse cose di Viviano quando falli la Fiorentina"
12 giugno 2025 20:37
Serie B: L'udienza conferma la penalizzazione al Brescia, retrocesso. Salvo il Frosinone e Sampdoria ai playout
29 maggio 2025 19:52
Caos Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, La Sampdoria si giocherà la salvezza contro la Salernitana.
18 maggio 2025 16:32
Toni scherza con Guardiola: "Hai rovinato il calcio. Col falso nueve non mi hai fatto trovare squadra per quattro anni"
16 ottobre 2024 16:39
Bruno: "Lerda mi chiamò terrone di m***a. Lo presi a pugni con Bati nel sottopassaggio"
27 aprile 2024 21:15
Cistana accostato ancora alla Fiorentina. Da Brescia: "Potrebbe partire a gennaio. Viola e Genoa su di lui"
20 dicembre 2023 15:00
Da Brescia, Contatti tra Fiorentina e Brescia per Cistana: sul difensore classe 1997 anche il Cagliari
05 luglio 2023 18:14
Barzelletta italiana, il Lecco non ha lo stadio per la B, non può iscriversi, riparte dalla serie D. Brescia ripescato
21 giugno 2023 14:05
Clamorose rivelazioni di Cellino: "In Lega Calcio abbiamo bruciato documenti con fideiussioni false"
14 aprile 2023 20:12
Cellino corre a nascondersi nello spogliatoio. Ultras Brescia vanno a cercarlo in tribuna dopo sconfitta
18 marzo 2023 18:17
Da Brescia, Fiorentina torna all'assalto per Cistana: offerta nei prossimi giorni per chiudere
04 gennaio 2023 12:39
Nazione, Cistana può diventare un obiettivo, il Brescia chiede circa 5 milioni. La Lazio rilancia?
30 luglio 2022 08:14
I tifosi del Brescia gridano al plagio dopo aver visto la maglia della Fiorentina con la “V”
09 luglio 2022 09:31
Da Brescia, la Fiorentina pensa a Cistana. Il prestito di Agostinelli la chiave per il difensore?
02 luglio 2022 17:48
Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia è disposto a cederlo per un'offerta da 8 milioni
01 luglio 2022 13:55
Corriere dello Sport, Cistana e Vasquez i due nomi in pole per la difesa della Fiorentina
04 giugno 2022 11:25
Da Brescia, la Fiorentina molto interessata al difensore Cistana. Da battere la concorrenza della Samp
03 giugno 2022 12:57
Retroscena Corradini, il Brescia a gennaio lo aveva chiesto alla Fiorentina, rifiuto viola e di Aquilani
06 maggio 2022 17:07
"A diciott'anni Cragno fu scartato dalla Fiorentina, Corvino gli preferiva Manfredini"
21 gennaio 2022 14:16
Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"
19 gennaio 2022 16:10
Il triste declino di Babacar, da stella futura della Fiorentina adesso potrebbe finire in Serie B
04 gennaio 2022 13:30
Cellino come Commisso: "Inter ha vinto senza pagare gli stipendi. Indebitata come la Juventus"
10 ottobre 2021 15:20
Il Milan non paga i 25 milioni per il riscatto di Tonali, torna al Brescia. Possibilità Fiorentina?
26 maggio 2021 14:29
Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento
10 maggio 2021 17:08
"Tre giorni fa la Fiorentina aveva offerto più del Milan per Tonali, il calciatore ha rifiutato"
02 settembre 2020 17:12
Gazzetta, l'offerta per Tonali più alta della Fiorentina". Il motivo del rifiuto
01 settembre 2020 11:41
Tonali al Milan per 25 milioni. Perchè Cellino rifiutò 40/50 milioni dalla Fiorentina?
31 agosto 2020 17:52
CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola
19 agosto 2020 11:32
Nazione, Cistana del Brescia è il preferito di Iachini per la difesa viola. La Fiorentina ora...
18 agosto 2020 08:19
Balotelli, è vicinissimo al Besiktas. I tifosi turchi sognano il suo arrivo
09 agosto 2020 20:48
Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana del Brescia: Cellino sta valutando, su di lui anche il Napoli
21 luglio 2020 10:34
Nazione, per Cistana la Fiorentina ha offerto 5 milioni ma Cellino chiede di più
19 luglio 2020 11:07
Brescia-Roma è finita 0-3. In gol due ex calciatori viola, Kalinic e Zaniolo
11 luglio 2020 23:19
Amrabat non convocato per la partita contro il Brescia. Forfait per affaticamento muscolare
05 luglio 2020 14:47
Ufficiale: Romulo non rinnova con il Brescia per motivi personali. Esperienza conclusa
30 giugno 2020 21:51
Iachini: "Meritavamo di vincere contro Brescia e Lazio. Sassuolo gioca insieme da anni, noi da pochi mesi"
30 giugno 2020 16:27
Cellino grida: "Siamo stati sfavoriti contro la Fiorentina. Dalbert e Caceres andavano espulsi nel 1° tempo"
29 giugno 2020 12:30
Uno studio rivela che per occasioni create la Fiorentina avrebbe dovuto vincere contro il Brescia. Il grafico
25 giugno 2020 13:08
Monti: "Sono due anni che non si vede giocare a calcio a Firenze, sono stufo"
24 giugno 2020 23:58
De Sisti: "La Fiorentina può puntare ancora all'Europa League. Alla squadra qualcosa manca"
24 giugno 2020 18:35
Graziani: "Che senso ha il doppio cambio nel recupero? Avrei messo 2 centravanti dal primo minuto"
24 giugno 2020 13:50
Flachi: "Iachini ha sbagliato i cambi nel finale. Caceres errore imperdonabile. Ribery e Castrovilli.."
24 giugno 2020 12:59
Nazione, Ribery disegna calcio e inventa magie, manca solo il gol
24 giugno 2020 08:48
Sky, Castrovilli si ferma. Lieve problema muscolare rimediato contro il Brescia
23 giugno 2020 21:43
Ribery: "Bello tornare in campo. Noi sfortunati, dobbiamo continuare a giocare così. Forza viola"
23 giugno 2020 20:56
Viviano: "Posso ancora giocare in serie A. Ieri il pari mi ha soddisfatto, il Brescia deve salvarsi. I viola invece.."
23 giugno 2020 20:35
Sconcerti: "La Fiorentina è poca cosa. Stadio? Se ne parla troppo, bisogna pensare alla squadra"
23 giugno 2020 19:45
Cagni: "Ribery è tornato a comandare il gioco della Fiorentina. Salvezza? SPAL, Brescia e Lecce in B"
23 giugno 2020 13:48
Bentornato Franck. Ribery non è ancora al top ma incanta con le sue giocate
23 giugno 2020 11:39
Moviola CorSport, ok il rosso a Caceres. Rischia Dalbert ma il rosso non c'è. Giusto annullare i due gol viola
23 giugno 2020 11:15
Moviola Gazzetta, il rigore per il Brescia c'era. Giusto annullare i due gol della Fiorentina
23 giugno 2020 10:23
Lopez: "La squadra mi è piaciuta moltissimo, ho bisogno di tempo. Su Balotelli..."
22 giugno 2020 22:10
Castrovilli: "C'è tanto rammarico, sono due punti persi, dobbiamo essere più concreti"
22 giugno 2020 21:52
Fiorentina-Brescia termina 1-1. I viola sprecano diverse occasioni da gol e deludono i loro tifosi
22 giugno 2020 21:33
Doppio cambio Fiorentina al 91', esce Chiesa per Sottil e Ribery per Cutrone
22 giugno 2020 21:25
Caceres prende al 69' il secondo giallo e viene espulso. La Fiorentina resta in dieci. Espulso anche Iachini
22 giugno 2020 21:05
Al 66' la Fiorentina sostituisce Duncan. Al suo posto entra Ghezzal
22 giugno 2020 21:00
La Fiorentina segna due gol con Castrovilli e Vlahovic ma esultanza vana, vengono annullati
22 giugno 2020 20:48
Riprende il secondo tempo, la Fiorentina sostituisce Dalbert. Al suo posto entra Lirola
22 giugno 2020 20:39
Joe Barone: "Lavoriamo per lo stadio nuovo. Thiago Silva? Sono nomi che si leggono sui giornali"
22 giugno 2020 19:31
Formazione Brescia: recuperato Tonali. Torregrossa dalla panchina. Davanti Donnarumma-Skrabb
22 giugno 2020 19:00
Indiscrezione Sky Sport: "Ribery partirà titolare nella gara contro il Brescia"
22 giugno 2020 17:35
Franchi a porte chiuse ma la zona necessita di provvedimenti al traffico. Ecco il comunicato del Comune
22 giugno 2020 16:58
Castrovilli manda un messaggio ai tifosi viola: "Oggi ci mancherete tanto, sarete con noi" VIDEO
22 giugno 2020 14:35
Milenkovic: "Finalmente si riparte! Domani non sarà lo stesso senza i nostri tifosi"
21 giugno 2020 21:39
Fiorentina-Brescia, le probabili: Vlahovic in attacco con Chiesa, Pulgar e Duncan con Castrovilli
21 giugno 2020 19:35
Fiorentina-Brescia sarà diretta da La Penna della sezione di Roma. Al Var ci sarà Di Paolo
21 giugno 2020 18:43
Iachini: “Vogliamo evitare infortuni. Domani servirà concentrazione”
21 giugno 2020 13:19
Brescia, infortunio in casa per Bisoli. Domani verrà sottoposto a un intervento chirurgico
21 giugno 2020 13:14
Castrovilli: "Lotteremo per i tifosi viola, il nostro dodicesimo uomo. Con Iachini lavoriamo sui miei difetti.."
20 giugno 2020 18:43
Nazione, Tonali è al centro dei pensieri della Fiorentina ma l'Inter è in pole. Piace anche Sabelli
20 giugno 2020 10:28
Buona notizia per la Fiorentina, Tonali non ci dovrebbe essere a Firenze contro i viola
19 giugno 2020 14:49
Da Brescia, la presenza di Tonali contro la Fiorentina è a rischio: probabile stop per qualche gara
19 giugno 2020 12:54
"Se De Zerbi non rinnova la Fiorentina resta una candidata, non so quanto possa essere il salto di qualità"
18 giugno 2020 19:30
Nazione, modulo che vince non si cambia: niente esperimenti, Iachini riparte con il 3-5-2
18 giugno 2020 11:22
Corriere Fiorentino, Ribery vuole giocare ma va utilizzato con parsimonia. Con il Brescia dal 1'?
18 giugno 2020 10:43
Nazione, l’inaspettato alleato: Mancini spinge Tonali verso la Fiorentina
18 giugno 2020 10:04
Iachini: "Da quando sono arrivato siamo la terza difesa del campionato. Il Brescia come se fosse la Juventus"
17 giugno 2020 20:18
La Fiorentina ha offerto 50 milioni per Tonali ma ormai il centrocampista è ad un passo dall'Inter
17 giugno 2020 17:52
Iachini frena su Ribery: "Viene da un grave infortunio, dobbiamo valutare con lo staff medico". Le ultime
17 giugno 2020 15:38
CorSport, Fiorentina, tutti i tamponi di sabato sono negativi. Oggi verranno effettuati altri test
17 giugno 2020 09:59
Nazione, Tonali è il sogno della Fiorentina nonostante i 50 milioni rifiutati. L'alternativa è Paquetà
17 giugno 2020 09:55
Salvini cambia idea e difende Balotelli: "É una persona diversa da quella che appare"
15 giugno 2020 20:07
Nazione, la Fiorentina vuole Cistana, il Brescia chiede 7 milioni cash. Fares? Dabo può essere la contropartita
14 giugno 2020 10:24
Iachini racconta: "Ho avuto il COVID-19, ma con me è stato clemente. Non ho avuto sintomi e conseguenze"
13 giugno 2020 10:45
Nazione, Franchi pronto alla ripartenza: saranno solo 300 le persone che assisteranno a Fiorentina-Brescia
11 giugno 2020 11:56
Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo
09 giugno 2020 20:43
Il Brescia licenzia Balotelli, il centravanti era stato anche vicino alla Fiorentina. I motivi della decisione
06 giugno 2020 14:22
Valcareggi: "Per Tonali la Fiorentina sarebbe il club ideale. Iachini rimarrà se farà bene in queste dodici gare"
01 giugno 2020 20:35
CorSport, Caceres va di corsa, il suo obiettivo è tornare a disposizione per Fiorentina-Brescia
30 maggio 2020 11:59
Sky Sport, la Coppa Italia si disputerà in 4 giorni. Fiorentina-Brescia si giocherà il 27 giugno
28 maggio 2020 22:00
Repubblica, Alla Fiorentina piace Cistana del Brescia ma trattare con Cellino è tutt'altro che semplice
25 maggio 2020 13:44
Nazione, Kumbulla, Rugani, Cistana e Becao: ecco i nomi nel mirino dei viola per la difesa
25 maggio 2020 09:14
Nazione, Fiorentina-Brescia come sarà? 300 persone dentro allo stadio e conferenze via Skype
23 maggio 2020 12:15
Esclusiva Nappi: "Chiesa il nuovo-Nappi. Pontello e Giorgi uomini d'altri tempi. Quella volta che accompagnai un tifoso.."
17 maggio 2020 15:33
Gazzetta, Fiorentina interessata a due calciatori del Brescia: si tratta di Cistana e Torregrossa
16 maggio 2020 11:16
Balotelli insieme a Rocco Siffredi, il Brescia vieta la diretta Instagram. Il racconto
19 aprile 2020 16:09
Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...
15 aprile 2020 17:32
SportMediaset, il Milan è pronto a prendere Tonali del Brescia per 30 milioni più Plizzari
14 aprile 2020 01:31
Cellino: "Lotito vuol giocare? Raglio d'asino non giunge in Paradiso. Gravina? Vada meno in tv e venga..."
12 aprile 2020 16:29
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