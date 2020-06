Viviano: “Posso ancora giocare in serie A. Ieri il pari mi ha soddisfatto, il Brescia deve salvarsi. I viola invece..”

Il portiere Emiliano Viviano si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso di Stadio Aperto, trasmissione condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: “Sto bene fisicamente. Mi trovo in una posizione nella quale valutare la migliore destinazione. Ci sono stati diversi contatti, alcuni anche ufficiali. Deciderò con calma, le società aspettano di sapere come si concluderanno i risultati di stagione'”.

Accetterebbe una squadra ambiziosa in Serie B?

“Cerco di dare priorità alla massima serie. Alla mia età cerco più un progetto interessante. Ovviamenteuna serie B di altissimo livello sarebbe accattivante”.

Come ha visto la ripartenza della Serie A?

“Mi aspettavo anche peggio, al netto che si giochi senza tifosi ed è surreale. Ho visto chi ha perso poca filosofia, come l’Atalanta che sembra non si sia mai fermata. Bello rivedere il calcio, ci restituisce un po’ di normalità, sperando di andare in quella direzione o salta il giocattolino”.

Cosa dice di Fiorentina-Brescia?

“Le squadre sono partite un po’in sordina, poi il rigore ha scompaginato gli equilibri e i viola hanno premuto di più. Alla fine la Fiorentina avrebbe meritato, ma non mi è dispiaciuto il pari. D’altronde il Brescia deve salvarsi, i viola non hanno piùbmolto da chiedere”.