Corona accusa. Raiola: "Oggi il giocatore che va avanti è quello che paga la mazzetta ai direttori"

Accuse pesanti di Fabrizio Corona al sistema calcio Italiano. Le parole di Enzo Raiola.

Fabrizio Corona ha lanciato pesanti accuse sul sistema calcio attraverso il format Falsissimo, parlando di un presunto sistema illecito legato a procuratori, direttori sportivi e giovani calciatori.

Secondo quanto dichiarato da Corona, emergerebbero “prove e documenti FIGC” su un sistema che negli ultimi anni sarebbe stato governato dai procuratori, accusati di influenzare il mercato alle spalle dei presidenti dei club. Nel mirino anche presunti pagamenti illeciti ai direttori sportivi e dinamiche che, sempre secondo Corona, penalizzerebbero i giovani talenti non inseriti in determinati circuiti.

Nel corso della trasmissione sono arrivate anche le dichiarazioni di Enzo Raiola, che ha parlato apertamente di presunte pratiche diffuse nel calcio italiano: "Oggi il giocatore che va avanti in Italia è quello che paga la mazzetta ai direttori. In Italia il 70-80% dei ds mangiano tutti. Noi procuratori per accaparrarci un giocatore interessante paghiamo la famiglia sotto forma di società d'immagine..."