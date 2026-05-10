J.Commisso: "Ora la nostra responsabilità è costruire un grande futuro per la Fiorentina"

Il presidente lancia un messaggio chiaro sul futuro del club: ambizione, unità e crescita per riportare in alto la Fiorentina

Dopo aver festeggiato la permanenza in Serie A, Joseph Commisso ha voluto mandare un messaggio preciso sul futuro della Fiorentina. Nel lungo post pubblicato su Instagram, il presidente viola ha infatti rivolto lo sguardo ai prossimi anni, indicando la direzione che il club dovrà seguire per crescere e diventare sempre più competitivo.

Commisso ha sottolineato la volontà di costruire una Fiorentina più forte, facendo leva su valori come disciplina, unità e ambizione. “Ora la nostra responsabilità è guardare avanti e costruire un grande futuro per la Fiorentina. Dobbiamo continuare a lavorare con forza, disciplina, ambizione e unità per rendere questo Club più forte, più competitivo e all’altezza della sua storia, della sua città e dei suoi colori”.

Parole che rappresentano un impegno per il futuro del club viola dopo una stagione vissuta tra enormi difficoltà e una salvezza conquistata con grande fatica. Il presidente sembra voler aprire un nuovo ciclo, con l’obiettivo di riportare la Fiorentina stabilmente ai livelli che le competono.