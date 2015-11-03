Notizie Joseph Commisso Fiorentina

Cinquini duro: "La Fiorentina non ha dignità, questa squadra non segue nemmeno più Vanoli dopo la salvezza"
14 maggio 2026 14:04
Graziani difende Paratici: "Se cominciamo ad attaccare anche lui, allora non andiamo da nessuna parte"
13 maggio 2026 14:41
Cecchi: "Se Kean vuole andarsene, ci porti l'assegno e amici come prima, non si trattiene nessuno"
11 maggio 2026 13:58
J.Commisso: "Ora la nostra responsabilità è costruire un grande futuro per la Fiorentina"
10 maggio 2026 18:13
Bucchioni duro su Commisso: "Se ringrazi questa gente dopo la salvezza, allora non hai capito proprio nulla"
10 maggio 2026 17:55
Nicoletti s'interroga: "Abbiamo dato 3,5 milioni a Pioli e ora pensate che non potremmo darne 5 a Guardiola per venire"
25 aprile 2026 14:58
Joseph Commisso esalta l'impresa di Pellegrino Matarazzo, suggerimento di mercato per Paratici?
21 aprile 2026 23:08
Commisso esalta Kean dopo il gol con l’Italia: "Good job and congratulations Moise”
26 marzo 2026 23:46
Cinquini: “La famiglia Commisso venderà la Fiorentina: Joseph nominato presidente, e poi?"
25 marzo 2026 22:23
La proprietà Commisso si congratula con la squadra: “Complimenti per il carattere mostrato”
22 marzo 2026 23:32
Bucchioni: "Firenze non merita tutto questo. Joseph Commisso venda la Fiorentina, in 7 anni solo delusioni"
10 marzo 2026 15:47
Paci: "Da quando Joseph è Presidente la Fiorentina è tornata a perdere tutte le gare, una tragedia"
07 febbraio 2026 13:49
Joseph Commisso raddoppia, nominato Presidente e Direttore Generale di Mediacom
06 febbraio 2026 22:29
Nazione: “Tra oggi e domani Joseph e Catherine Commisso dovrebbero rientrare negli USA”
01 febbraio 2026 10:03
Ferrara su Joseph Commisso: "Non mi eccitano queste dichiarazioni formali, la priorità è salvare la squadra"
31 gennaio 2026 15:17
Joseph Commisso: "Non ero mai stato al Viola Park, l'ho visto per la prima volta domenica sera"
30 gennaio 2026 18:54
Joseph Commisso su Paratici: "Scelta importante per il club, non vediamo l’ora di vederlo all’opera"
30 gennaio 2026 18:14
Amoruso: “Spero che Joseph Commisso abbia imparato dal padre e da Joe Barone”
29 gennaio 2026 18:33
La famiglia Commisso non è al Franchi per la sfida contro il Cagliari, ci sarà per Fiorentina-Como
24 gennaio 2026 17:49
Joseph Commisso nominato Vicepresidente e Amministratore Delegato ad interim di Mediacom
23 gennaio 2026 17:43
Joseph Commisso: “Rocco credeva nella Fiorentina e nella sua identità, porteremo avanti i suoi valori”
21 gennaio 2026 16:56
Joseph Commisso: "Vincere la Conference è il nostro obiettivo. Firenze merita una grande festa"
12 ottobre 2024 17:41
Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"
21 giugno 2021 15:48
Commisso Jr debutta sul palcoscenico con la Coppa Italia Primavera: sposterà gli equilibri?
03 settembre 2020 11:28
"È un momento difficile ma ne usciremo più forti" J.Commisso sostiene Pradè sui social
14 maggio 2020 13:41
Incontro tifosi della Fiorentina con Commisso e Barone: ecco tutto quello che si sono detti
08 dicembre 2019 14:12
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