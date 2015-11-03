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Notizie Joseph Commisso Fiorentina

Cinquini duro: "La Fiorentina non ha dignità, questa squadra non segue nemmeno più Vanoli dopo la salvezza"

14 maggio 2026 14:04

Graziani difende Paratici: "Se cominciamo ad attaccare anche lui, allora non andiamo da nessuna parte"

13 maggio 2026 14:41

Cecchi: "Se Kean vuole andarsene, ci porti l'assegno e amici come prima, non si trattiene nessuno"

11 maggio 2026 13:58

J.Commisso: "Ora la nostra responsabilità è costruire un grande futuro per la Fiorentina"

10 maggio 2026 18:13

Bucchioni duro su Commisso: "Se ringrazi questa gente dopo la salvezza, allora non hai capito proprio nulla"

10 maggio 2026 17:55

Nicoletti s'interroga: "Abbiamo dato 3,5 milioni a Pioli e ora pensate che non potremmo darne 5 a Guardiola per venire"

25 aprile 2026 14:58

Joseph Commisso esalta l'impresa di Pellegrino Matarazzo, suggerimento di mercato per Paratici?

21 aprile 2026 23:08

Commisso esalta Kean dopo il gol con l’Italia: "Good job and congratulations Moise”

26 marzo 2026 23:46

Cinquini: “La famiglia Commisso venderà la Fiorentina: Joseph nominato presidente, e poi?"

25 marzo 2026 22:23

La proprietà Commisso si congratula con la squadra: “Complimenti per il carattere mostrato”

22 marzo 2026 23:32

Bucchioni: "Firenze non merita tutto questo. Joseph Commisso venda la Fiorentina, in 7 anni solo delusioni"

10 marzo 2026 15:47

Paci: "Da quando Joseph è Presidente la Fiorentina è tornata a perdere tutte le gare, una tragedia"

07 febbraio 2026 13:49

Joseph Commisso raddoppia, nominato Presidente e Direttore Generale di Mediacom

06 febbraio 2026 22:29

Nazione: “Tra oggi e domani Joseph e Catherine Commisso dovrebbero rientrare negli USA”

01 febbraio 2026 10:03

Ferrara su Joseph Commisso: "Non mi eccitano queste dichiarazioni formali, la priorità è salvare la squadra"

31 gennaio 2026 15:17

Joseph Commisso: "Non ero mai stato al Viola Park, l'ho visto per la prima volta domenica sera"

30 gennaio 2026 18:54

Joseph Commisso su Paratici: "Scelta importante per il club, non vediamo l’ora di vederlo all’opera"

30 gennaio 2026 18:14

Amoruso: “Spero che Joseph Commisso abbia imparato dal padre e da Joe Barone”

29 gennaio 2026 18:33

La famiglia Commisso non è al Franchi per la sfida contro il Cagliari, ci sarà per Fiorentina-Como

24 gennaio 2026 17:49

Joseph Commisso nominato Vicepresidente e Amministratore Delegato ad interim di Mediacom

23 gennaio 2026 17:43

Joseph Commisso: “Rocco credeva nella Fiorentina e nella sua identità, porteremo avanti i suoi valori”

21 gennaio 2026 16:56

Joseph Commisso: "Vincere la Conference è il nostro obiettivo. Firenze merita una grande festa"

12 ottobre 2024 17:41

Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"

21 giugno 2021 15:48

Commisso Jr debutta sul palcoscenico con la Coppa Italia Primavera: sposterà gli equilibri?

03 settembre 2020 11:28

"È un momento difficile ma ne usciremo più forti" J.Commisso sostiene Pradè sui social

14 maggio 2020 13:41

Incontro tifosi della Fiorentina con Commisso e Barone: ecco tutto quello che si sono detti

08 dicembre 2019 14:12

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