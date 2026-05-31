Commisso: "Il 7 giugno faremo un evento alla Columbia University per ricordare mio padre Rocco"

Il presidente viola ricorderà il padre Rocco Commisso nell'evento che unisce tutta la tradizione italoamericana

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha presentato ufficialmente la speciale "Celebrazione Italo-americana" che si terrà il prossimo 7 giugno allo stadio "Rocco B. Commisso" della Columbia University, un grande incontro benefico nato per onorare la memoria del padre Rocco. Per l'occasione, il rettangolo verde dell'ateneo newyorkese ospiterà una straordinaria parata di leggende del calcio e icone della storia viola e della Nazionale, tra cui spiccano nomi del calibro di Roberto Baggio, Christian Vieri, Giuseppe "Pepito" Rossi, Alessandro Del Piero, Marco Materazzi, Alessandro Nesta e Gianluca Pagliuca. Attraverso i propri canali social, il patron viola ha espresso tutto l'orgoglio e la commozione per un evento dall'alto valore simbolico e personale, dicendosi onorato di commemorare il padre proprio nell'impianto in cui giocò e che oggi porta il suo nome, celebrando una giornata speciale all'insegna della fede, della cultura, dell'eredità italo-americana e della straordinaria capacità che ha il calcio di riunire le persone.