Ravanelli demolisce Vlahovic: “Stoppa il pallone e va a 10 metri, in quattro anni non ha mai fatto la differenza”

L’ex attaccante della Juventus critica duramente il serbo, mette in discussione il suo rendimento e ritiene eccessive le richieste economiche per il rinnovo

L'ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli, intervenuto a SportiumFun, è stato interpellato sul possibile rinnovo con la Juventus di Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Stoppa il pallone e va 10 metri ragazzi... Bisogna dire la verità. Io quando giocavo alla Juventus in 20 minuti mi dovevo mangiar l'erba, questi ragazzi ogni volta hanno una giustificazione: e l'infortunio, e il pube, e la schiena... 12 milioni di ingaggio. Quindi non c'è nessun attaccante più bravo di Vlahovic in giro?"

"Con tutto il rispetto per Vlahovic, io voglio che un giocatore al di là di tutto mi sappia cucire il gioco: lui stoppa il pallone e va a 10 metri. In quattro anni non ha mai fatto la differenza. Ci sono tanti attaccanti più forti e che non guadagnano i soldi che chiede lui. Io alla Juve voglio gente affamata e attaccata alla maglia e che sappia stoppare il pallone".

L'indiscrezione di TMW

Tra le società interessate al colpo Vlahovic, a parametro zero, c'è il Napoli di Allegri. L'ex Fiorentina, allenato da Max ai tempi della Juve, sarebbe infatti il regalo con cui Aurelio De Laurentiis vorrebbe iniziare un nuovo ciclo in maglia azzurra. Il serbo ha chiuso l'annata 2025-26 con 10 gol e 2 assist in 23 presenze complessive, raggiungendo ancora una volta la doppia cifra realizzativa.

Lo riporta tuttomercatoweb.com