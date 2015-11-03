Labaro Viola

Notizie Juve Fiorentina

Tuttosport: “De Gea verso l’addio, c’è la Juve. Fiorentina disposta a cederlo per 10 milioni”

22 aprile 2026 09:21

Moggi sicuro: “Nel 2006 è successo qualcosa: hanno voluto rompere la Juve e si è rotta la Nazionale”

03 aprile 2026 09:11

Gazzetta svela: “Obbligo di riscatto di Rugani? Non solo salvezza, servono almeno 5 presenze da 45’”

28 marzo 2026 09:23

La Fiorentina sorpassa la Juve nel ranking UEFA: ora è al 22° posto

20 marzo 2026 09:54

Tuttosport svela: "Juventus su De Gea. Spagnolo in rotta con la Fiorentina"

19 marzo 2026 09:19

Juve-Pisa 4-0: i nerazzurri corrono verso la B. Cuadrado predica amore ma raccoglie fischi

07 marzo 2026 22:59

TuttoSport rilancia: "Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin"

24 febbraio 2026 13:54

Viviano: "Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito"

19 febbraio 2026 13:14

Gazzetta: “Rugani ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro”

13 febbraio 2026 09:06

Corriere dello Sport: "Rugani ha avuto un problema muscolare. Ma può essere pronto per il Torino"

02 febbraio 2026 09:33

Nazione: “Rugani-Fiorentina? La formula ha sbloccato l’affare. Firmerà un contratto fino al 2028”

02 febbraio 2026 09:18

Corriere Fiorentino: “Rugani attualmente ha un infortunio al polpaccio. Solo 8 presenze in stagione”

02 febbraio 2026 09:08

Gazzetta: “Rugani alla Fiorentina grazie al rapporto tra Paratici e Chiellini. Ma è ancora infortunato”

02 febbraio 2026 09:02

Corriere Fiorentino: “Fiorentina su Rugani, scarso entusiasmo da parte del giocatore. Chiesto in prestito”

01 febbraio 2026 10:44

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha chiesto Rugani in prestito secco. La Juve punta all'obbligo di riscatto"

01 febbraio 2026 10:21

Nazione: “Rugani il piano B per la difesa. La formula? Si può fare in prestito con obbligo condizionato”

01 febbraio 2026 09:58

Nazione: “La Roma ci riproverà per Fortini. Su di lui anche Juve e Napoli. Servono più di 15 milioni”

27 gennaio 2026 09:49

Nazione: "La Fiorentina vuole 16 milioni per Fortini. Occhio a Juve e Napoli, sono sul giocatore"

20 gennaio 2026 10:07

Gazzetta: “La Fiorentina segue Gatti e Rugani e punta al prestito. Nel mirino anche Sow del Losanna”

18 gennaio 2026 10:09

Nazione rivela: “Paratici potrebbe bussare alla Juve per Miretti. Bianconeri pronti a venderlo”

04 gennaio 2026 09:58

Repubblica svela: "La Fiorentina chiede 15 milioni per Dodò. Inter defilata, restano Juve e Roma"

31 dicembre 2025 10:23

Tifosi della Juventus intonano "Odio Napoli", "Bas***di stiamo arrivando" durante la gara con il Cagliari

29 novembre 2025 22:00

Fiorentina Femminile beffata dalla Juventus, Pinones Arce: "Gol con giocatrice a terra, è clamoroso!"

23 novembre 2025 18:47

Mandragora, che sassata! L'8 viola risponde al gol di Kostic. Fiorentina-Juve finisce 1-1

22 novembre 2025 20:05

Nazione: “Primo sold out stagione al Franchi! Oltre 21mila spettatori per Fiorentina-Juve”

22 novembre 2025 09:34

Tuttosport su Vlahovic: "Il giocatore non ha recuperato totalmente, va verso la panchina dall'inizio"

21 novembre 2025 14:20

Corriere dello Sport: "Fiorentina-Juve, mancano solo mille biglietti per il sold out"

20 novembre 2025 09:36

Nazione: “Kean-Spalletti gli amici-nemici. L’attaccante non ha mai segnato a una squadra allenata dal mister”

20 novembre 2025 09:21

Nazione sottolinea: “Chissenefrega della Juve, la Fiorentina deve salvarsi. Non resta spazio per il sentimentalismo”

19 novembre 2025 08:50

Dalla sciarpa per Baggio al 4-2 e al recente 3-0: i Fiorentina-Juventus più simbolici al Franchi

18 novembre 2025 10:34

Nazione: “Vlahovic rischia il forfait per Fiorentina-Juve. Infortunio muscolare, starà fermo 2-3 giorni”

17 novembre 2025 09:36

Corriere Fiorentino rivela: “Goretti in estate contattato dalla Juve. Ha rinunciato, scegliendo Firenze”

06 novembre 2025 09:31

Di Canio demolisce Nico Gonzalez: “La Juve come pensava che portasse mentalità vincente?”

19 ottobre 2025 19:38

Balotelli sulla nazionale: "Hanno fatto scelte ascoltando determinate persone,poco feeling col mondo Juve"

15 ottobre 2025 22:36

Arrivabene su Vlahovic: “Mai pentito di averlo preso. Ha pagato il fatto che la Fiorentina giocasse per lui”

30 settembre 2025 09:30

Mutu elogia Fagioli: "Mi rivedevo in lui, ha visione ed intelligenza calcistica"

11 settembre 2025 10:05

Felipe Melo: “Corvino mi disse 'O vai a Torino, o vai a Torino'. Firenze mi contestò parecchio"

11 settembre 2025 09:31

Sentite Di Natale: “Se fossi andato vai da Udine sarei andato alla Fiorentina di Montella, alla Juve dissi no”

07 agosto 2025 17:41

Corriere dello Sport rivela: “Via Weah. La Juve potrebbe puntare con forza su Dodò”

30 luglio 2025 08:59

Tuttosport: “Per il centrocampo della Juve spuntano i nomi di Kessie e Amrabat”

26 luglio 2025 16:36

Corriere Fiorentino: “Juve ed Inter vogliono Dodò, ma il brasiliano ha promesso a Barone ‘mai in bianconero’”

06 luglio 2025 08:21

Repubblica: “Dodò-Fiorentina rapporto compromesso. C’è la Juve ma servono 30 milioni”

01 luglio 2025 08:49

Gazzetta svela: “Idea Miretti della Juve per il centrocampo della Fiorentina”

19 giugno 2025 08:42

Gazzetta: “Fagioli piace a Conte, verrà rigenerato nella Juve? A gennaio sondaggio del Napoli”

25 maggio 2025 09:03

Tuttosport non ha dubbi: “Fagioli non verrà riscatto dalla Fiorentina. La Juve perderà i 16 milioni”

24 maggio 2025 09:16

Tuttosport svela: "Fagioli torna alla Juventus? Fiorentina perplessa sul riscatto"

23 maggio 2025 08:17

Gazzetta: “Juventus in pole per Comuzzo, la Fiorentina sceglierà il miglior offerente”

16 maggio 2025 08:52

Gazzetta: "La Fiorentina vorrebbe riscattare Fagioli ma domani serve una partita da campione"

07 maggio 2025 09:05

Bologna, pari con la Juve al Dall'Ara: la Fiorentina ha perso terreno da tutte

04 maggio 2025 23:32

Gazzetta: "Juventus su Comuzzo, c'è già stato qualche contatto con la Fiorentina"

16 aprile 2025 08:41

Sentite Zambrotta: “Kean? Io non avrei venduto Fagioli, sta facendo un campionato straordinario”

09 aprile 2025 09:56

Corriere dello Sport, Comuzzo non gioca più, Napoli e Juve lo osservano ma la Fiorentina vuole il rinnovo

03 aprile 2025 09:06

Gazzetta, Arsenal e Newcastle virano su Vlahovic mollando Kean che costa di più

01 aprile 2025 12:38

Gazzetta: “Fagioli ha l’obbligo di riscatto in caso di Europa ma la Fiorentina è pronta a riscattarlo a prescindere”

23 marzo 2025 09:44

Frey: “3-0 alla Juve? Ho goduto. Gud come Mutu? Ancora no. Critiche a Palladino? Qui criticato anche Prandelli…”

22 marzo 2025 09:42

Da Napoli sono sicuri: "La Fiorentina non ha ceduto Comuzzo al Napoli perchè andrà alla Juventus in estate"

20 marzo 2025 10:30

Fagioli: "Motta dopo Genoa e Lipsia non mi ha più considerato. Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò"

19 marzo 2025 10:15

Fagioli: "Io ho colpi alla Modric? No, non ancora, ma chi lo dice Allegri? Li ho in allenamento"

19 marzo 2025 10:04

Sentite Fagioli: "Ho pianto per la Juve. Io e Kean eravamo sempre quelli della Next Gen, uno scotto che abbiamo pagato"

19 marzo 2025 09:54

Gazzetta sul riscatto di Fagioli: “Costa totalmente 16 milioni, la Fiorentina vuole anticipare tutto”

19 marzo 2025 09:01

Nazione: “Maxi multa per la coreografia contro la Juve. La Fiorentina può presentare il ricorso già oggi”

19 marzo 2025 08:53

Da Torino: "Striscioni indecorosi. Doppia azione legale contro la Fiorentina e Firenze"

18 marzo 2025 14:30

Corriere dello Sport: “Fagioli vuole restare, Fiorentina pronta a riscattarlo in anticipo per 16 milioni totali”

18 marzo 2025 08:27

Tuttosport: “La Juve protesta per la coreografia. Chiesta l’individuazione dei responsabili e provvedimenti”

18 marzo 2025 08:21

(VIDEO) Oppini si dispera e non ci sta: "La Fiorentina entra come burro, Juventus umiliata"

17 marzo 2025 12:49

La Fiorentina ha fatto l'affare "fregando la Juve". Kean e Fagioli insieme sono costati meno di Gonzalez

17 marzo 2025 12:21

La Gazzetta massacra Nico Gonzalez: "E' titolare contro ogni logica, dovrebbe riflettere non è un fenomeno"

17 marzo 2025 11:56

Nazione: “Ogni gol di Nico è costato 11 milioni alla Juve, uno di Kean 900mila alla Fiorentina”

16 marzo 2025 09:22

Tuttosport svela: "Maltempo Toscana, Fiorentina-Juventus non è a rischio, il Franchi non ha danni"

15 marzo 2025 09:49

Gazzetta: "Kean-Gonzalez affare capovolto. La Fiorentina ora gode, la Juventus invece piange"

15 marzo 2025 09:44

Draghi(Fdl): "La sindaca di Firenze valuti di rinviare Fiorentina-Juve perché sarebbe rischioso giocare domenica"

14 marzo 2025 16:34

Nazione: “Corsa al biglietto, contro la Juve stadio verso il sold out: 23mila gli spettatori”

11 marzo 2025 09:26

Buono il debutto per Fagioli, col Como può partire titolare. Serve la sua duttilità

13 febbraio 2025 08:44

Nazione: "20 milioni per Fagioli? Ora no, ma in estate forse sì. Occhio alle sorprese"

03 febbraio 2025 08:13

Corriere dello Sport: “Fagioli, la Juventus ha fretta, scontro sulla formula. Se salta pronto Marin”

01 febbraio 2025 08:37

Corriere dello Sport: “Fagioli, la Juve apre ad un prestito con obbligo, la Fiorentina punta al diritto di riscatto”

30 gennaio 2025 09:12

Gazzetta: “C’è distanza per Bondo. Fagioli vuole il Marsiglia, se i francesi non affondano, Fiorentina alla finestra”

29 gennaio 2025 08:41

Corriere dello Sport: “Ndour si allontana. Spunta l’idea Fagioli ma la Juve chiede 20 milioni. Torna di moda Fazzini”

25 gennaio 2025 09:24

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Fagioli, è l’obiettivo numero uno. L’alternativa è Lovric, costa 15 milioni”

13 gennaio 2025 09:24

Nico resta fuori! Conceiçao si fa male ma Thiago Motta preferisce mettere Yildiz e non l'ex Fiorentina

03 gennaio 2025 20:04

Corriere dello Sport: “Kean con la Juve ha vinto alla grande, il “fattore K” è diventato un pilastro della Fiorentina”

31 dicembre 2024 10:55

Cecchi: “Solo Palladino credeva in questo pareggio ed ha avuto ragione lui. È quasi una mezza vittoria”

30 dicembre 2024 09:52

Nazione: “La Fiorentina è ancora una squadra vera. Pareggio che vale tanto per come si era messa la gara”

30 dicembre 2024 09:37

Gazzetta: “Gudmundsson è svogliato, Colpani sparisce. Fiorentina in confusione, la Juve butta due punti”

30 dicembre 2024 09:31

Tuttosport non ha dubbi: “Fiorentina fortunata, pareggia grazie a De Gea. Ma che Juve è?!”

30 dicembre 2024 09:29

De Gea: "Parata su Vlahovic? Sono caduto male ma alla fine è andato tutto bene"

29 dicembre 2024 20:33

Sottil suona la carica: "Non dobbiamo mollare un centimetro. Buon punto, mai facile giocare qui"

29 dicembre 2024 20:24

De Gea: "Me lo sentivo che sul 2-1 eravamo ancora in partita e potevamo pareggiare"

29 dicembre 2024 20:20

Sottil regala all'87' il 2-2 alla Fiorentina che ferma la Juve allo Stadium e chiude a 32 punti il 2024

29 dicembre 2024 19:57

Rubinho: “Palladino come Gasperini, il "disciplinato". De Gea è maturato. La Juve vincerà soffrendo"

29 dicembre 2024 09:25

Corriere dello Sport: “Juve-Fiorentina è uno scontro diretto per la Champions. Parola d’ordine? Equilibrio”

29 dicembre 2024 09:13

Repubblica: “Juve-Fiorentina sarà una sfida in difesa. De Gea chiamato alla grande prova”

29 dicembre 2024 09:08

Polverosi svela: “Vlahovic voleva la Juventus a tutti i costi, Nico no. A Firenze stava bene”

28 dicembre 2024 10:39

Corriere Fiorentino: “Nico Gonzalez fece di tutto pur di lasciare la Fiorentina. Addio non dei migliori”

28 dicembre 2024 10:30

Corriere dello Sport: “Nico vuole rispondere a qualche malignità dopo aver lasciato la Fiorentina”

28 dicembre 2024 10:01

Ikoné insidia Colpani. Pongracic partirà dal 1’? Ipotesi cambio modulo per Palladino 

28 dicembre 2024 09:54

Corriere dello Sport: "Kean a Firenze grazie al consiglio di Vlahovic. Vuole essere protagonista contro la Juve"

28 dicembre 2024 09:29

Kean, che rimpianto per la Juventus! Ora è fondamentale per la Fiorentina e vorrà fare un figurone a Torino

27 dicembre 2024 10:09

Comuzzo è stanco, contro la Juve enorme chance dal 1’ per Pongracic? La Fiorentina prepara il big match

27 dicembre 2024 09:51

Thiago Motta elogia Nico: "Può giocare dietro Vlahovic, sa legare anche con i centrocampisti"

23 dicembre 2024 09:07

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