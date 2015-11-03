Notizie Juve Fiorentina

Tuttosport: “De Gea verso l’addio, c’è la Juve. Fiorentina disposta a cederlo per 10 milioni”
22 aprile 2026 09:21
Moggi sicuro: “Nel 2006 è successo qualcosa: hanno voluto rompere la Juve e si è rotta la Nazionale”
03 aprile 2026 09:11
Gazzetta svela: “Obbligo di riscatto di Rugani? Non solo salvezza, servono almeno 5 presenze da 45’”
28 marzo 2026 09:23
La Fiorentina sorpassa la Juve nel ranking UEFA: ora è al 22° posto
20 marzo 2026 09:54
Tuttosport svela: "Juventus su De Gea. Spagnolo in rotta con la Fiorentina"
19 marzo 2026 09:19
Juve-Pisa 4-0: i nerazzurri corrono verso la B. Cuadrado predica amore ma raccoglie fischi
07 marzo 2026 22:59
TuttoSport rilancia: "Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin"
24 febbraio 2026 13:54
Viviano: "Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito"
19 febbraio 2026 13:14
Gazzetta: “Rugani ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro”
13 febbraio 2026 09:06
Corriere dello Sport: "Rugani ha avuto un problema muscolare. Ma può essere pronto per il Torino"
02 febbraio 2026 09:33
Nazione: “Rugani-Fiorentina? La formula ha sbloccato l’affare. Firmerà un contratto fino al 2028”
02 febbraio 2026 09:18
Corriere Fiorentino: “Rugani attualmente ha un infortunio al polpaccio. Solo 8 presenze in stagione”
02 febbraio 2026 09:08
Gazzetta: “Rugani alla Fiorentina grazie al rapporto tra Paratici e Chiellini. Ma è ancora infortunato”
02 febbraio 2026 09:02
Corriere Fiorentino: “Fiorentina su Rugani, scarso entusiasmo da parte del giocatore. Chiesto in prestito”
01 febbraio 2026 10:44
Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha chiesto Rugani in prestito secco. La Juve punta all'obbligo di riscatto"
01 febbraio 2026 10:21
Nazione: “Rugani il piano B per la difesa. La formula? Si può fare in prestito con obbligo condizionato”
01 febbraio 2026 09:58
Nazione: “La Roma ci riproverà per Fortini. Su di lui anche Juve e Napoli. Servono più di 15 milioni”
27 gennaio 2026 09:49
Nazione: "La Fiorentina vuole 16 milioni per Fortini. Occhio a Juve e Napoli, sono sul giocatore"
20 gennaio 2026 10:07
Gazzetta: “La Fiorentina segue Gatti e Rugani e punta al prestito. Nel mirino anche Sow del Losanna”
18 gennaio 2026 10:09
Nazione rivela: “Paratici potrebbe bussare alla Juve per Miretti. Bianconeri pronti a venderlo”
04 gennaio 2026 09:58
Repubblica svela: "La Fiorentina chiede 15 milioni per Dodò. Inter defilata, restano Juve e Roma"
31 dicembre 2025 10:23
Tifosi della Juventus intonano "Odio Napoli", "Bas***di stiamo arrivando" durante la gara con il Cagliari
29 novembre 2025 22:00
Fiorentina Femminile beffata dalla Juventus, Pinones Arce: "Gol con giocatrice a terra, è clamoroso!"
23 novembre 2025 18:47
Mandragora, che sassata! L'8 viola risponde al gol di Kostic. Fiorentina-Juve finisce 1-1
22 novembre 2025 20:05
Nazione: “Primo sold out stagione al Franchi! Oltre 21mila spettatori per Fiorentina-Juve”
22 novembre 2025 09:34
Tuttosport su Vlahovic: "Il giocatore non ha recuperato totalmente, va verso la panchina dall'inizio"
21 novembre 2025 14:20
Corriere dello Sport: "Fiorentina-Juve, mancano solo mille biglietti per il sold out"
20 novembre 2025 09:36
Nazione: “Kean-Spalletti gli amici-nemici. L’attaccante non ha mai segnato a una squadra allenata dal mister”
20 novembre 2025 09:21
Nazione sottolinea: “Chissenefrega della Juve, la Fiorentina deve salvarsi. Non resta spazio per il sentimentalismo”
19 novembre 2025 08:50
Dalla sciarpa per Baggio al 4-2 e al recente 3-0: i Fiorentina-Juventus più simbolici al Franchi
18 novembre 2025 10:34
Nazione: “Vlahovic rischia il forfait per Fiorentina-Juve. Infortunio muscolare, starà fermo 2-3 giorni”
17 novembre 2025 09:36
Corriere Fiorentino rivela: “Goretti in estate contattato dalla Juve. Ha rinunciato, scegliendo Firenze”
06 novembre 2025 09:31
Di Canio demolisce Nico Gonzalez: “La Juve come pensava che portasse mentalità vincente?”
19 ottobre 2025 19:38
Balotelli sulla nazionale: "Hanno fatto scelte ascoltando determinate persone,poco feeling col mondo Juve"
15 ottobre 2025 22:36
Arrivabene su Vlahovic: “Mai pentito di averlo preso. Ha pagato il fatto che la Fiorentina giocasse per lui”
30 settembre 2025 09:30
Mutu elogia Fagioli: "Mi rivedevo in lui, ha visione ed intelligenza calcistica"
11 settembre 2025 10:05
Felipe Melo: “Corvino mi disse 'O vai a Torino, o vai a Torino'. Firenze mi contestò parecchio"
11 settembre 2025 09:31
Sentite Di Natale: “Se fossi andato vai da Udine sarei andato alla Fiorentina di Montella, alla Juve dissi no”
07 agosto 2025 17:41
Corriere dello Sport rivela: “Via Weah. La Juve potrebbe puntare con forza su Dodò”
30 luglio 2025 08:59
Tuttosport: “Per il centrocampo della Juve spuntano i nomi di Kessie e Amrabat”
26 luglio 2025 16:36
Corriere Fiorentino: “Juve ed Inter vogliono Dodò, ma il brasiliano ha promesso a Barone ‘mai in bianconero’”
06 luglio 2025 08:21
Repubblica: “Dodò-Fiorentina rapporto compromesso. C’è la Juve ma servono 30 milioni”
01 luglio 2025 08:49
Gazzetta svela: “Idea Miretti della Juve per il centrocampo della Fiorentina”
19 giugno 2025 08:42
Gazzetta: “Fagioli piace a Conte, verrà rigenerato nella Juve? A gennaio sondaggio del Napoli”
25 maggio 2025 09:03
Tuttosport non ha dubbi: “Fagioli non verrà riscatto dalla Fiorentina. La Juve perderà i 16 milioni”
24 maggio 2025 09:16
Tuttosport svela: "Fagioli torna alla Juventus? Fiorentina perplessa sul riscatto"
23 maggio 2025 08:17
Gazzetta: “Juventus in pole per Comuzzo, la Fiorentina sceglierà il miglior offerente”
16 maggio 2025 08:52
Gazzetta: "La Fiorentina vorrebbe riscattare Fagioli ma domani serve una partita da campione"
07 maggio 2025 09:05
Bologna, pari con la Juve al Dall'Ara: la Fiorentina ha perso terreno da tutte
04 maggio 2025 23:32
Gazzetta: "Juventus su Comuzzo, c'è già stato qualche contatto con la Fiorentina"
16 aprile 2025 08:41
Sentite Zambrotta: “Kean? Io non avrei venduto Fagioli, sta facendo un campionato straordinario”
09 aprile 2025 09:56
Corriere dello Sport, Comuzzo non gioca più, Napoli e Juve lo osservano ma la Fiorentina vuole il rinnovo
03 aprile 2025 09:06
Gazzetta, Arsenal e Newcastle virano su Vlahovic mollando Kean che costa di più
01 aprile 2025 12:38
Gazzetta: “Fagioli ha l’obbligo di riscatto in caso di Europa ma la Fiorentina è pronta a riscattarlo a prescindere”
23 marzo 2025 09:44
Frey: “3-0 alla Juve? Ho goduto. Gud come Mutu? Ancora no. Critiche a Palladino? Qui criticato anche Prandelli…”
22 marzo 2025 09:42
Da Napoli sono sicuri: "La Fiorentina non ha ceduto Comuzzo al Napoli perchè andrà alla Juventus in estate"
20 marzo 2025 10:30
Fagioli: "Motta dopo Genoa e Lipsia non mi ha più considerato. Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò"
19 marzo 2025 10:15
Fagioli: "Io ho colpi alla Modric? No, non ancora, ma chi lo dice Allegri? Li ho in allenamento"
19 marzo 2025 10:04
Sentite Fagioli: "Ho pianto per la Juve. Io e Kean eravamo sempre quelli della Next Gen, uno scotto che abbiamo pagato"
19 marzo 2025 09:54
Gazzetta sul riscatto di Fagioli: “Costa totalmente 16 milioni, la Fiorentina vuole anticipare tutto”
19 marzo 2025 09:01
Nazione: “Maxi multa per la coreografia contro la Juve. La Fiorentina può presentare il ricorso già oggi”
19 marzo 2025 08:53
Da Torino: "Striscioni indecorosi. Doppia azione legale contro la Fiorentina e Firenze"
18 marzo 2025 14:30
Corriere dello Sport: “Fagioli vuole restare, Fiorentina pronta a riscattarlo in anticipo per 16 milioni totali”
18 marzo 2025 08:27
Tuttosport: “La Juve protesta per la coreografia. Chiesta l’individuazione dei responsabili e provvedimenti”
18 marzo 2025 08:21
(VIDEO) Oppini si dispera e non ci sta: "La Fiorentina entra come burro, Juventus umiliata"
17 marzo 2025 12:49
La Fiorentina ha fatto l'affare "fregando la Juve". Kean e Fagioli insieme sono costati meno di Gonzalez
17 marzo 2025 12:21
La Gazzetta massacra Nico Gonzalez: "E' titolare contro ogni logica, dovrebbe riflettere non è un fenomeno"
17 marzo 2025 11:56
Nazione: “Ogni gol di Nico è costato 11 milioni alla Juve, uno di Kean 900mila alla Fiorentina”
16 marzo 2025 09:22
Tuttosport svela: "Maltempo Toscana, Fiorentina-Juventus non è a rischio, il Franchi non ha danni"
15 marzo 2025 09:49
Gazzetta: "Kean-Gonzalez affare capovolto. La Fiorentina ora gode, la Juventus invece piange"
15 marzo 2025 09:44
Draghi(Fdl): "La sindaca di Firenze valuti di rinviare Fiorentina-Juve perché sarebbe rischioso giocare domenica"
14 marzo 2025 16:34
Nazione: “Corsa al biglietto, contro la Juve stadio verso il sold out: 23mila gli spettatori”
11 marzo 2025 09:26
Buono il debutto per Fagioli, col Como può partire titolare. Serve la sua duttilità
13 febbraio 2025 08:44
Nazione: "20 milioni per Fagioli? Ora no, ma in estate forse sì. Occhio alle sorprese"
03 febbraio 2025 08:13
Corriere dello Sport: “Fagioli, la Juventus ha fretta, scontro sulla formula. Se salta pronto Marin”
01 febbraio 2025 08:37
Corriere dello Sport: “Fagioli, la Juve apre ad un prestito con obbligo, la Fiorentina punta al diritto di riscatto”
30 gennaio 2025 09:12
Gazzetta: “C’è distanza per Bondo. Fagioli vuole il Marsiglia, se i francesi non affondano, Fiorentina alla finestra”
29 gennaio 2025 08:41
Corriere dello Sport: “Ndour si allontana. Spunta l’idea Fagioli ma la Juve chiede 20 milioni. Torna di moda Fazzini”
25 gennaio 2025 09:24
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Fagioli, è l’obiettivo numero uno. L’alternativa è Lovric, costa 15 milioni”
13 gennaio 2025 09:24
Nico resta fuori! Conceiçao si fa male ma Thiago Motta preferisce mettere Yildiz e non l'ex Fiorentina
03 gennaio 2025 20:04
Corriere dello Sport: “Kean con la Juve ha vinto alla grande, il “fattore K” è diventato un pilastro della Fiorentina”
31 dicembre 2024 10:55
Cecchi: “Solo Palladino credeva in questo pareggio ed ha avuto ragione lui. È quasi una mezza vittoria”
30 dicembre 2024 09:52
Nazione: “La Fiorentina è ancora una squadra vera. Pareggio che vale tanto per come si era messa la gara”
30 dicembre 2024 09:37
Gazzetta: “Gudmundsson è svogliato, Colpani sparisce. Fiorentina in confusione, la Juve butta due punti”
30 dicembre 2024 09:31
Tuttosport non ha dubbi: “Fiorentina fortunata, pareggia grazie a De Gea. Ma che Juve è?!”
30 dicembre 2024 09:29
De Gea: "Parata su Vlahovic? Sono caduto male ma alla fine è andato tutto bene"
29 dicembre 2024 20:33
Sottil suona la carica: "Non dobbiamo mollare un centimetro. Buon punto, mai facile giocare qui"
29 dicembre 2024 20:24
De Gea: "Me lo sentivo che sul 2-1 eravamo ancora in partita e potevamo pareggiare"
29 dicembre 2024 20:20
Sottil regala all'87' il 2-2 alla Fiorentina che ferma la Juve allo Stadium e chiude a 32 punti il 2024
29 dicembre 2024 19:57
Rubinho: “Palladino come Gasperini, il "disciplinato". De Gea è maturato. La Juve vincerà soffrendo"
29 dicembre 2024 09:25
Corriere dello Sport: “Juve-Fiorentina è uno scontro diretto per la Champions. Parola d’ordine? Equilibrio”
29 dicembre 2024 09:13
Repubblica: “Juve-Fiorentina sarà una sfida in difesa. De Gea chiamato alla grande prova”
29 dicembre 2024 09:08
Polverosi svela: “Vlahovic voleva la Juventus a tutti i costi, Nico no. A Firenze stava bene”
28 dicembre 2024 10:39
Corriere Fiorentino: “Nico Gonzalez fece di tutto pur di lasciare la Fiorentina. Addio non dei migliori”
28 dicembre 2024 10:30
Corriere dello Sport: “Nico vuole rispondere a qualche malignità dopo aver lasciato la Fiorentina”
28 dicembre 2024 10:01
Ikoné insidia Colpani. Pongracic partirà dal 1’? Ipotesi cambio modulo per Palladino
28 dicembre 2024 09:54
Corriere dello Sport: "Kean a Firenze grazie al consiglio di Vlahovic. Vuole essere protagonista contro la Juve"
28 dicembre 2024 09:29
Kean, che rimpianto per la Juventus! Ora è fondamentale per la Fiorentina e vorrà fare un figurone a Torino
27 dicembre 2024 10:09
Comuzzo è stanco, contro la Juve enorme chance dal 1’ per Pongracic? La Fiorentina prepara il big match
27 dicembre 2024 09:51
Thiago Motta elogia Nico: "Può giocare dietro Vlahovic, sa legare anche con i centrocampisti"
23 dicembre 2024 09:07
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