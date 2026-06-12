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Tuttosport: “Primo no alla Fiorentina per Joao Mario, la Juve chiede almeno un prestito con obbligo a 10 milioni”

Tedesco vorrebbe riportarlo al Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2026 07:57
Tuttosport: “Primo no alla Fiorentina per Joao Mario, la Juve chiede almeno un prestito con obbligo a 10 milioni” -
Rassegna Stampa
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Il primo no della Juventus alla Fiorentina è già arrivato. Joao Mario, terzino portoghese reduce dal prestito al Bologna, resta uno dei profili seguiti dalla Viola per raccogliere l'eventuale eredità di Dodò, destinato a lasciare Firenze con Roma e Napoli tra le principali pretendenti.

Dopo i primi contatti esplorativi, però, i bianconeri avrebbero chiarito la propria posizione: niente nuovo prestito con diritto di riscatto. Le formule considerate percorribili sarebbero soltanto due: una cessione a titolo definitivo oppure un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.

La Fiorentina si sarebbe detta disponibile a valutare quest'ultima soluzione, purché il costo complessivo dell'operazione resti entro gli 8 milioni di euro, mentre la Juventus continua a chiederne almeno 10. Una distanza ritenuta colmabile, anche se nelle ultime ore è tornato a muoversi il Bologna che, dopo i primi confronti con il nuovo allenatore Domenico Tedesco, avrebbe riallacciato i contatti con il club bianconero per il cartellino del difensore portoghese. Lo riporta Tuttosport.

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