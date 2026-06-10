J.Alvarez, rimpianto Fiorentina: Burdisso aveva chiuso per il dopo Vlahovic, poi saltò tutto

Oggi il Real offre 150 milioni e l'Atletico dice no: nel 2021 i viola erano a un passo dal campione argentino

Il nome di Julian Alvarez è uno dei più chiacchierati del momento. E non potrebbe essere diversamente, dopo l'offerta da 150 milioni di euro del Real Madrid rifiutata dall'Atletico che per l'argentino si è trincerato dietro la clausola rescissoria da 500 milioni di euro.

Una trattativa di mercato che per certi versi ha del clamoroso e che fa tornare alla mente i giorni in cui La Araña, questo il suo soprannome, fu vicinissimo allo sbarco in Serie A. Era la fine del 2021 quando Nicolas Burdisso, all'epoca uomo mercato della Fiorentina, volò in Argentina per prendere contatti col River Plate e con l'entourage del giocatore. Un contatto che diede i frutti sperati, visto che arrivò la totale apertura: il club argentino avrebbe incassato la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, con Julian che avrebbe accettato di trasferirsi in riva all'Arno.

Dopo settimane di trattative però arrivò lo stop da parte di Rocco Commisso e della proprietà viola, probabilmente non convinti dalla portata dell'investimento per un giocatore che ancora non aveva dimostrato niente. Da lì l'inserimento del Manchester City che nel giro di pochi giorni chiuso l'operazione e si portò a casa il giocatore, nonostante il tentativo viola di inserirsi nuovamente dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus nel gennaio 2022. Un rimpianto non di poco conto, per la Fiorentina e per tutta la Serie A, che a distanza di 4 anni e mezzo torna a fare capolino.

Lo riporta tuttomercatoweb.com