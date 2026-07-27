Sondaggio esplorativo del RB Lipsia per Kean. La Fiorentina chiede 40 milioni per far partire l'attaccante

Nuovo interessamento per Moise Kean che ha attratto le attenzioni del Lipsia

vIl futuro di Moise Kean continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Fiorentina. Dopo il recente interesse manifestato dal Como di Cesc Fàbregas, anche il RB Lipsia avrebbe avviato un primo sondaggio esplorativo per valutare la possibilità di portare l'attaccante viola in Bundesliga.

Secondo quanto riportato da Firenze Viola, il club tedesco avrebbe chiesto informazioni sulla situazione del centravanti e sulle condizioni economiche richieste dalla Fiorentina, senza però presentare offerte ufficiali o avviare una vera e propria trattativa. Si tratterebbe di un contatto preliminare, utile a capire costi e margini di un'eventuale operazione nelle prossime settimane.

La posizione della Fiorentina, tuttavia, resta chiara: il club non ha intenzione di abbassare le proprie pretese e continua a valutare Kean intorno ai 40 milioni di euro. Una richiesta che, almeno per il momento, rappresenta un ostacolo per le società interessate. Como e Lipsia seguono con attenzione l'evolversi della situazione, ma per trasformare i semplici sondaggi in una trattativa concreta sarà necessario un investimento importante.