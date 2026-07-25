Corriere Fiorentino: “Joao Mario è il sesto acquisto: raggiungerà i compagni in Inghilterra”

Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Avanti un altro e, almeno stavolta, non si tratta di una sorpresa. Il nome di Joao Mario infatti era stato tra i primissimi ad uscire, fin dall’inizio di giugno, salvo poi finire in stand by. Fino alla serata di giovedì, con l’apertura definitiva della Juventus alla formula del prestito con diritto di riscatto.

Ieri poi, attorno all’ora di pranzo, la fumata bianca. È quindi il terzino portoghese il sesto colpo del mercato viola, in attesa che da Mourinho arrivi il via libera per Valdepenas per il quale, ormai da una decina di giorni, sono stati blindati tutti gli accordi. Joao Mario arriva in prestito con diritto di riscatto quindi, fissato a (circa) 12 milioni di euro, e già nelle prossime ore raggiungerà i nuovi compagni in Inghilterra. Un rinforzo importante per Grosso, che in questo modo avrà un esterno basso utilizzabile sia a destra che a sinistra e, in attesa dei colpi in attacco, potrà eventualmente spostare Jimenez nel tridente offensivo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.