Dalla Spagna confermano: "La Fiorentina vuole Mastantuono, concorrenza del Fulham"

Il talento classe 2007 è nel mirino dei viola, che possono sfruttare il vantaggio del passaporto italiano. Il Real Madrid valuta solo un prestito per favorirne la crescita

Mastantuono non manca certo di pretendenti. Dopo l'interesse del Fulham , anche la Fiorentina sembra essersi unita alla corsa per assicurarsi le prestazioni dell'argentino. Ilclub italiano starebbe sondando il terreno con il Real Madrid per un prestito del giocatore, dato che la dirigenza fiorentina in questa sessione di mercato si sta concentrando sulla ricerca di esterni e trequartisti per supportare la punta centrale.

Qualora l'interesse della Fiorentina si concretizzasse, gli italiani avrebbero un netto vantaggio con il giocatore: essendo in possesso anche della cittadinanza italiana, Mastantuono non occuperebbe uno slot riservato ai giocatori extracomunitari . Questo rappresenterebbe un chiaro beneficio in Serie A, dove sono consentiti solo due slot di questo tipo.

Come già riportato da AS, anche l'offerta del Fulham sarebbe un prestito annuale. Per il Real Madrid, questa è l'unica opzione, poiché non vogliono perdere il controllo del giocatore data la sua giovane età e i 63,2 milioni di euro spesi la scorsa estate. Inoltre, credono che a 18 anni Franco abbia ancora molto da crescere.

La verità è che nulla è ancora deciso. Mastantuono resta un giocatore del Real Madrid e, pertanto, continua ad allenarsi con José Mourinho. Tuttavia, la concorrenza per il posto da titolare sulla fascia destra dell'attacco suggerisce che il futuro dell'argentino sia lontano da Valdebebas , almeno per questa stagione.

Il 1° agosto il Real Madrid affronterà la Fiorentina nella prima amichevole pre-campionato ufficiale. Chissà se questa partita potrebbe spingere il club italiano a prendere una decisione che porterebbe Mastantuono a giocare in Serie A il prossimo anno.

Lo riporta as.com