Notizie Real Madrid Fiorentina

Ceballos è stato offerto alla Fiorentina ma poi Xabi Alonso lo ha convinto a restare al Real Madrid
02 settembre 2025 12:31
Sentite Di Natale: “Se fossi andato vai da Udine sarei andato alla Fiorentina di Montella, alla Juve dissi no”
07 agosto 2025 17:41
Il Tempo rivela: "Se parte Kean la Fiorentina punta al prestito di Endrick dal Real Madrid"
07 luglio 2025 21:40
Beltran: "Palladino? Mi disse: 'Ti vedo sia punta che trequartista'. Allenamento? Se non do tutto, mi sento triste"
02 marzo 2025 19:37
Il retroscena di Romano: "Nico Paz segnalato da Burdisso alla Fiorentina, poteva essere viola"
17 febbraio 2025 23:11
Champions League: Il Milan inconsistente visto al Franchi si trasforma e domina il Real al Bernabeu
05 novembre 2024 23:51
Dalla Svezia: "Mbappé indagato per violenza sessuale a Stoccolma". L'attaccante smentisce tutto su X
15 ottobre 2024 12:40
Troppo Real per l'Atalanta, Ancelotti diventa l'allenatore più vincente delle merengues
14 agosto 2024 23:10
Dalla Spagna: "Fiorentina e Torino hanno chiesto informazioni al Real Madrid per Juanmi Latasa"
10 agosto 2024 12:08
Dalla Spagna insistono: "Lunin non lascia il Real, via libera per Kepa alla Fiorentina"
04 agosto 2024 00:03
A Madrid scrivono: "La Fiorentina vuole anticipare il Real per Kepa, il Chelsea chiede 5 milioni"
02 agosto 2024 00:29
Dalla Spagna sicuri: "Blanco alla Fiorentina per 12 milioni, al Real Madrid il 50% del trasferimento "
29 giugno 2024 11:45
Dalla Spagna rivelano: "La Fiorentina sta per prendere Blanco dall'Alaves per 15 milioni"
27 giugno 2024 20:01
Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia
02 giugno 2024 00:09
Mijatovic: "Rodrygo non deve andar via, io sbagliai a lasciare il Real per la Fiorentina"
01 giugno 2024 21:44
Ancelotti nei guai a Madrid, la Procura chiede una pena pari a 4 anni e 9 mesi per frode fiscale
06 marzo 2024 15:28
Clamoroso in Liga, l'arbitro fischia la fine pochi secondi prima del gol vittoria del Real Madrid
03 marzo 2024 12:32
I brand calcistici più forti in italia: La Fiorentina è al quindicesimo posto, real al top, l’inter sorpassa Il milan
26 gennaio 2024 23:30
Mazzarri si è infortunato: ha fatto uno scatto in panchina nefasto, risentimento alla coscia e zoppo
30 novembre 2023 00:33
Portillo ricorda la Fiorentina: "Ero molto giovane ma ho un grande ricordo dei tifosi viola"
29 novembre 2023 20:20
Corriere dello Sport: “Empoli come il Real Madrid. Stop Fiorentina che gioca male, mai fatta paura”
24 ottobre 2023 09:19
Nazione: “Jovic, futuro in bilico, chi lo deciderà? Resta o va altrove? Real Madrid contrario al prestito”
14 agosto 2023 09:02
Corriere Fiorentino: "Kouamé, la Fiorentina alza il muro. Jovic? Può andare alla Stella Rossa ma ci sono ostacoli"
09 agosto 2023 07:21
Dalla Spagna, Real Madrid vuole che la Fiorentina venda Jovic: i blancos incassano la metà sulla rivendita
26 giugno 2023 19:20
La Juventus vuole prendere Odriozola dal Real. Ultima stagione mai in campo, solo 92 minuti in totale
15 giugno 2023 13:07
La Juventus tenta il tutto per tutto per salvarsi: rinuncia alla Superlega per farsi perdonare dalla Uefa
06 giugno 2023 17:22
Odriozola rischia di far perdere a tavolino il Real Madrid. Il suo ingresso in campo è irregolare
17 maggio 2023 16:48
Cassano: "Se Spalletti dice addio al Napoli in Italia può allenare solo il Milan e la Fiorentina"
26 marzo 2023 18:50
Mijatovic: "Con la Fiorentina siamo usciti dalla Champions con un gol che con il Var sarebbe buono"
15 marzo 2023 23:28
Borja Valero: "Al Real preso di mira da Cannavaro, arrivavo mezz'ora prima e mi diceva che doveva essere un'ora"
20 febbraio 2023 11:45
Corriere dello Sport: “Jovic, in caso di permanenza oltre il 2024, l’ingaggio andrà ridiscusso”
18 febbraio 2023 09:44
Rocio: "Odriozola al Real Madrid gioca 4 minuti quando va bene. Tornerà a Firenze in vacanza a giugno"
09 febbraio 2023 14:10
Il Ct del Marocco ha regalato una maglia di Amrabat ad Ancelotti, è stato ospite del Real Madrid
08 febbraio 2023 11:29
Dalla Spagna, Vlahovic si è proposto al Real Madrid, dopo un anno si è già stufato della Juventus
31 gennaio 2023 15:11
Real Madrid vuole Hojlund, l'Atalanta risponde: "A gennaio non lo vendiamo per nessuna cifra"
26 gennaio 2023 15:05
Corriere dello Sport: “Jovic resta alla Fiorentina ma stasera parte dalla panchina. Kouamé dal 1’”
21 gennaio 2023 09:53
Altra mazzata per la Superlega voluta dalla Juve di Agnelli, per la UE la UEFA non viola la concorrenza
15 dicembre 2022 12:51
Odriozola scaricato dal Real Madrid, il terzino è vicino alla Roma in prestito con riscatto a 10 milioni
02 dicembre 2022 12:55
Dalla Spagna, Odriozola non piace ad Ancelotti, il Real Madrid sta cercando un altro terzino destro
19 novembre 2022 23:22
Odriozola alla Juventus costerebbe solo 1 milione e mezzo, metà stipendio pagato dal Real Madrid
11 novembre 2022 13:48
Pruzzo: "Odriozola andrà alla Juventus, Fiorentina ha cercato di riprenderlo perchè scontenta di Dodò"
08 novembre 2022 15:51
Rocio Rodriguez: "È vero, la Juventus vuole Odriozola a gennaio ma lui vuole restare al Real Madrid"
03 novembre 2022 13:51
Odriozola può tornare in Italia, lo vuole la Juventus a gennaio in prestito con diritto di riscatto a 15
25 ottobre 2022 22:45
"Cassano aveva più talento di Kvaratskhelia, per Raul è il giocatore più tecnico con cui ha giocato"
20 ottobre 2022 14:44
Nazione, Jovic ha iniziato a far intravedere perché il Real lo pagò 70 milioni: zampata vincente a Edimburgo
08 ottobre 2022 09:20
Dalla Spagna scrivono: "La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende"
21 settembre 2022 20:53
El Nacional, il Real scarica Odriozola: ci pensa la Juventus per gennaio. La valutazione è di 15-20 milioni
14 settembre 2022 15:35
Jovic: "Per chi arriva alla Fiorentina dal Real Madrid le aspettative sono alte ma non gioco da 3 anni"
14 settembre 2022 11:58
Dalla Spagna: Odriozola lascerà il Real Madrid, su di lui ci sono la Fiorentina e l’Inter
11 agosto 2022 08:37
Nazione, niente Fiorentina nel futuro di Odriozola: Athletic Bilbao ed Inter alla finestra
10 agosto 2022 08:52
Dalla Spagna: sfuma il sogno di Odriozola, lascerà di nuovo Madrid. Non ha convinto Ancelotti
31 luglio 2022 17:32
Odriozola ha già dimenticato la Fiorentina: "Sono felice di essere tornato a casa qui a Madrid"
09 luglio 2022 13:56
Jovic è atterrato a Firenze, il serbo accolto dei tifosi è un nuovo giocatore della Fiorentina
08 luglio 2022 12:51
Gazzetta, Jovic firmerà un biennale con opzione per altri due anni: arriverà a Firenze sabato
05 luglio 2022 08:10
Jovic alla Fiorentina per due stagioni a titolo gratuito. Ingaggio a metà con il Real Madrid
05 luglio 2022 00:57
Nazione, Fiorentina insiste per Jovic a titolo definitivo. Ma il Real vuole un diritto di riscatto
04 luglio 2022 09:45
Nazione, Jovic-Fiorentina chiusura vicina: il Real chiede prestito con obbligo a 20 milioni
03 luglio 2022 08:54
Corriere dello Sport, Jovic, la Fiorentina si spinge oltre e punta all'arrivo a titolo definitivo
02 luglio 2022 09:35
Sky Sport, Fiorentina ragiona sul diritto di riscatto a 18/20 milioni per Jovic. Via libera del Real?
01 luglio 2022 08:26
Ceccarini annuncia: "La Fiorentina lavora per l'acquisto a titolo definitivo di Jovic dal Real Madrid"
30 giugno 2022 18:33
Sky Sport, Jovic arriverà alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Il Real voleva l'obbligo
30 giugno 2022 14:25
Corriere dello Sport, Jovic in prestito secco, i viola pagheranno 3 dei 6 mln di ingaggio
30 giugno 2022 09:08
Gazzetta, Jovic-Fiorentina trattativa chiusa: il Real pagherà i 4,5 mln netti di ingaggio
30 giugno 2022 09:00
Pedullà: "Jovic si trasferisce alla Fiorentina in prestito secco. Il Real pagherà metà ingaggio"
29 giugno 2022 00:15
Di Marzio: "Jovic alla Fiorentina in prestito secco. Visite mediche la prossima settimana"
28 giugno 2022 23:55
Corriere dello Sport, Jovic affare in chiusura, il Real alla fine pagherà metà ingaggio
28 giugno 2022 09:10
Il Tirreno, Jovic pronto ad abbassarsi l'ingaggio per facilitare il suo passaggio alla Fiorentina
25 giugno 2022 15:10
Marca, sfuma l'ipotesi Odriozola per la Fiorentina. Lo spagnolo sarà il vice Carvajal al Real Madrid
24 giugno 2022 17:55
Dalla Spagna, Jovic è un giocatore della Fiorentina, accordo con Real Madrid per prestito secco
24 giugno 2022 11:31
Nazione, Jovic alla Fiorentina? Lo ha convinto Milenkovic. Il Real apre al prestito
24 giugno 2022 09:39
TMW, Fiorentina-Jovic: ci siamo. Obiettivo chiudere entro 48 ore. Ingaggio diviso a metà con Real
23 giugno 2022 16:10
Corriere dello Sport, Jovic ha dato il suo ok alla Fiorentina, è disposto a ridursi l’ingaggio
22 giugno 2022 09:32
Pedullà annuncia: "Call conference positiva. Passi in avanti per Jovic alla Fiorentina"
22 giugno 2022 01:22
Pedullà rivela: "Programmata call per Jovic alla Fiorentina, si lavora su prestito con ingaggio a metà"
21 giugno 2022 19:24
Dalla Spagna, oggi a Firenze l'incontro chiave per Jovic alla Fiorentina. Novità in arrivo?
21 giugno 2022 18:33
As, Jovic accetta la Fiorentina. Manca l'accordo con il Real Madrid, ma filtra ottimismo
21 giugno 2022 18:05
Dalla Spagna, frenata Jovic: Fiorentina vuole prestito secco pagando un terzo di stipendio. Rifiuto del Real
21 giugno 2022 16:32
Pedullà scrive: "La Fiorentina paga 3 milioni di ingaggio a Jovic, il Real Madrid paga il resto"
20 giugno 2022 09:20
Repubblica, non solo Jovic, si scalda l’asse Fiorentina-Real, si può lavorare al ritorno di Odriozola
20 giugno 2022 09:17
Sportitalia, Fiorentina vuole Jovic in prestito annuale con opzione di rinnovo. Prossime ore la svolta?
19 giugno 2022 21:43
Corriere Fiorentino, Jovic apre alla Fiorentina, nodo sula formula dell’operazione
19 giugno 2022 10:10
Marca smentisce: "La Fiorentina non ha fatto nessuna offerta per Jovic, ha solo chiesto informazioni"
18 giugno 2022 14:37
Dalla Spagna confermano, Jovic vicino alla Fiorentina. Arriva in prestito con obbligo di riscatto?
18 giugno 2022 13:05
Gazzetta scrive: "Ingaggio di Jovic impensabile per la Fiorentina, tocca a Ramadani risolvere problema"
18 giugno 2022 08:27
Di Marzio svela: "La Fiorentina vuole Jovic in prestito annuale, l'ostacolo resta l'ingaggio"
17 giugno 2022 23:16
Pedullà: "Jovic prima scelta per la Fiorentina. Contatti frequenti, Real Madrid apre al prestito"
17 giugno 2022 18:54
Dalla Spagna, Fiorentina vuole l'obbligo di riscatto per Jovic. Ramadani guida l'affare: c'è ottimismo
17 giugno 2022 17:24
Pedullà parla di Jovic: "Piacerebbe alla Fiorentina ma solo in prestito, offerto anche a Milan e Inter"
17 giugno 2022 16:46
Fiorentina vicina a Jovic, si lavora su prestito con ingaggio pagato a metà con il Real Madrid
17 giugno 2022 15:58
Corriere dello Sport, Jovic apre alla Fiorentina, il Real al prestito pagando metà stipendio
17 giugno 2022 09:22
Corriere dello Sport, Jovic è l’ultima idea della Fiorentina: l’ingaggio però è fuori portata
16 giugno 2022 09:29
Dalla Turchia, la Fiorentina vuole inserire l'opzione di riscatto nel prestito di Jovic dal Real Madrid
15 giugno 2022 17:42
TgR rivela: "Pronta maxi operazione tra Fiorentina e Real Madrid per il prestito di Jovic e Odriozola"
15 giugno 2022 14:47
Pruzzo promuove Jovic: "Può essere protagonista in Serie A, se trova continuità uno dei migliori in Europa"
14 giugno 2022 19:36
Lady Radio, interesse concreto della Fiorentina per Jovic. Prestito ed ingaggio pagato dal Real la chiave?
14 giugno 2022 17:25
Luka Jovic ha iniziato a seguire la Fiorentina, il suo procuratore è Ramadani, lo stesso di Italiano
14 giugno 2022 13:19
Gazzetta, per Dodò manca l’accordo con lo Shakhtar. Resta viva la pista Odriozola? Prossimi 10 giorni decisivi
14 giugno 2022 09:54
Rocio Rodriguez: "Non è ancora finita tra la Fiorentina e Odriozola, ancora una settimana per sapere"
13 giugno 2022 20:07
Odriozola non si dimentica della Fiorentina, gioca una partita in Irlanda con la maglia viola
09 giugno 2022 12:14
Gnonto è già sopravvalutato. Presidente Zurigo spara alto: "Via solo per Real Madrid o Barcellona"
08 giugno 2022 18:01
Archivio