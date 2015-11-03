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Notizie Real Madrid Fiorentina

Ceballos è stato offerto alla Fiorentina ma poi Xabi Alonso lo ha convinto a restare al Real Madrid

02 settembre 2025 12:31

Sentite Di Natale: “Se fossi andato vai da Udine sarei andato alla Fiorentina di Montella, alla Juve dissi no”

07 agosto 2025 17:41

Il Tempo rivela: "Se parte Kean la Fiorentina punta al prestito di Endrick dal Real Madrid"

07 luglio 2025 21:40

Beltran: "Palladino? Mi disse: 'Ti vedo sia punta che trequartista'. Allenamento? Se non do tutto, mi sento triste"

02 marzo 2025 19:37

Il retroscena di Romano: "Nico Paz segnalato da Burdisso alla Fiorentina, poteva essere viola"

17 febbraio 2025 23:11

Champions League: Il Milan inconsistente visto al Franchi si trasforma e domina il Real al Bernabeu

05 novembre 2024 23:51

Dalla Svezia: "Mbappé indagato per violenza sessuale a Stoccolma". L'attaccante smentisce tutto su X

15 ottobre 2024 12:40

Troppo Real per l'Atalanta, Ancelotti diventa l'allenatore più vincente delle merengues

14 agosto 2024 23:10

Dalla Spagna: "Fiorentina e Torino hanno chiesto informazioni al Real Madrid per Juanmi Latasa"

10 agosto 2024 12:08

Dalla Spagna insistono: "Lunin non lascia il Real, via libera per Kepa alla Fiorentina"

04 agosto 2024 00:03

A Madrid scrivono: "La Fiorentina vuole anticipare il Real per Kepa, il Chelsea chiede 5 milioni"

02 agosto 2024 00:29

Dalla Spagna sicuri: "Blanco alla Fiorentina per 12 milioni, al Real Madrid il 50% del trasferimento "

29 giugno 2024 11:45

Dalla Spagna rivelano: "La Fiorentina sta per prendere Blanco dall'Alaves per 15 milioni"

27 giugno 2024 20:01

Mentre Ancelotti alza la sua quinta Champions, Mourinho si gode la pensione in Turchia

02 giugno 2024 00:09

Mijatovic: "Rodrygo non deve andar via, io sbagliai a lasciare il Real per la Fiorentina"

01 giugno 2024 21:44

Ancelotti nei guai a Madrid, la Procura chiede una pena pari a 4 anni e 9 mesi per frode fiscale

06 marzo 2024 15:28

Clamoroso in Liga, l'arbitro fischia la fine pochi secondi prima del gol vittoria del Real Madrid

03 marzo 2024 12:32

I brand calcistici più forti in italia: La Fiorentina è al quindicesimo posto, real al top, l’inter sorpassa Il milan

26 gennaio 2024 23:30

Mazzarri si è infortunato: ha fatto uno scatto in panchina nefasto, risentimento alla coscia e zoppo

30 novembre 2023 00:33

Portillo ricorda la Fiorentina: "Ero molto giovane ma ho un grande ricordo dei tifosi viola"

29 novembre 2023 20:20

Corriere dello Sport: “Empoli come il Real Madrid. Stop Fiorentina che gioca male, mai fatta paura”

24 ottobre 2023 09:19

Nazione: “Jovic, futuro in bilico, chi lo deciderà? Resta o va altrove? Real Madrid contrario al prestito”

14 agosto 2023 09:02

Corriere Fiorentino: "Kouamé, la Fiorentina alza il muro. Jovic? Può andare alla Stella Rossa ma ci sono ostacoli"

09 agosto 2023 07:21

Dalla Spagna, Real Madrid vuole che la Fiorentina venda Jovic: i blancos incassano la metà sulla rivendita

26 giugno 2023 19:20

La Juventus vuole prendere Odriozola dal Real. Ultima stagione mai in campo, solo 92 minuti in totale

15 giugno 2023 13:07

La Juventus tenta il tutto per tutto per salvarsi: rinuncia alla Superlega per farsi perdonare dalla Uefa

06 giugno 2023 17:22

Odriozola rischia di far perdere a tavolino il Real Madrid. Il suo ingresso in campo è irregolare

17 maggio 2023 16:48

Cassano: "Se Spalletti dice addio al Napoli in Italia può allenare solo il Milan e la Fiorentina"

26 marzo 2023 18:50

Mijatovic: "Con la Fiorentina siamo usciti dalla Champions con un gol che con il Var sarebbe buono"

15 marzo 2023 23:28

Borja Valero: "Al Real preso di mira da Cannavaro, arrivavo mezz'ora prima e mi diceva che doveva essere un'ora"

20 febbraio 2023 11:45

Corriere dello Sport: “Jovic, in caso di permanenza oltre il 2024, l’ingaggio andrà ridiscusso”

18 febbraio 2023 09:44

Rocio: "Odriozola al Real Madrid gioca 4 minuti quando va bene. Tornerà a Firenze in vacanza a giugno"

09 febbraio 2023 14:10

Il Ct del Marocco ha regalato una maglia di Amrabat ad Ancelotti, è stato ospite del Real Madrid

08 febbraio 2023 11:29

Dalla Spagna, Vlahovic si è proposto al Real Madrid, dopo un anno si è già stufato della Juventus

31 gennaio 2023 15:11

Real Madrid vuole Hojlund, l'Atalanta risponde: "A gennaio non lo vendiamo per nessuna cifra"

26 gennaio 2023 15:05

Corriere dello Sport: “Jovic resta alla Fiorentina ma stasera parte dalla panchina. Kouamé dal 1’”

21 gennaio 2023 09:53

Altra mazzata per la Superlega voluta dalla Juve di Agnelli, per la UE la UEFA non viola la concorrenza

15 dicembre 2022 12:51

Odriozola scaricato dal Real Madrid, il terzino è vicino alla Roma in prestito con riscatto a 10 milioni

02 dicembre 2022 12:55

Dalla Spagna, Odriozola non piace ad Ancelotti, il Real Madrid sta cercando un altro terzino destro

19 novembre 2022 23:22

Odriozola alla Juventus costerebbe solo 1 milione e mezzo, metà stipendio pagato dal Real Madrid

11 novembre 2022 13:48

Pruzzo: "Odriozola andrà alla Juventus, Fiorentina ha cercato di riprenderlo perchè scontenta di Dodò"

08 novembre 2022 15:51

Rocio Rodriguez: "È vero, la Juventus vuole Odriozola a gennaio ma lui vuole restare al Real Madrid"

03 novembre 2022 13:51

Odriozola può tornare in Italia, lo vuole la Juventus a gennaio in prestito con diritto di riscatto a 15

25 ottobre 2022 22:45

"Cassano aveva più talento di Kvaratskhelia, per Raul è il giocatore più tecnico con cui ha giocato"

20 ottobre 2022 14:44

Nazione, Jovic ha iniziato a far intravedere perché il Real lo pagò 70 milioni: zampata vincente a Edimburgo

08 ottobre 2022 09:20

Dalla Spagna scrivono: "La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende"

21 settembre 2022 20:53

El Nacional, il Real scarica Odriozola: ci pensa la Juventus per gennaio. La valutazione è di 15-20 milioni

14 settembre 2022 15:35

Jovic: "Per chi arriva alla Fiorentina dal Real Madrid le aspettative sono alte ma non gioco da 3 anni"

14 settembre 2022 11:58

Dalla Spagna: Odriozola lascerà il Real Madrid, su di lui ci sono la Fiorentina e l’Inter

11 agosto 2022 08:37

Nazione, niente Fiorentina nel futuro di Odriozola: Athletic Bilbao ed Inter alla finestra 

10 agosto 2022 08:52

Dalla Spagna: sfuma il sogno di Odriozola, lascerà di nuovo Madrid. Non ha convinto Ancelotti

31 luglio 2022 17:32

Odriozola ha già dimenticato la Fiorentina: "Sono felice di essere tornato a casa qui a Madrid"

09 luglio 2022 13:56

Jovic è atterrato a Firenze, il serbo accolto dei tifosi è un nuovo giocatore della Fiorentina

08 luglio 2022 12:51

Gazzetta, Jovic firmerà un biennale con opzione per altri due anni: arriverà a Firenze sabato 

05 luglio 2022 08:10

Jovic alla Fiorentina per due stagioni a titolo gratuito. Ingaggio a metà con il Real Madrid

05 luglio 2022 00:57

Nazione, Fiorentina insiste per Jovic a titolo definitivo. Ma il Real vuole un diritto di riscatto

04 luglio 2022 09:45

Nazione, Jovic-Fiorentina chiusura vicina: il Real chiede prestito con obbligo a 20 milioni

03 luglio 2022 08:54

Corriere dello Sport, Jovic, la Fiorentina si spinge oltre e punta all'arrivo a titolo definitivo

02 luglio 2022 09:35

Sky Sport, Fiorentina ragiona sul diritto di riscatto a 18/20 milioni per Jovic. Via libera del Real?

01 luglio 2022 08:26

Ceccarini annuncia: "La Fiorentina lavora per l'acquisto a titolo definitivo di Jovic dal Real Madrid"

30 giugno 2022 18:33

Sky Sport, Jovic arriverà alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Il Real voleva l'obbligo

30 giugno 2022 14:25

Corriere dello Sport, Jovic in prestito secco, i viola pagheranno 3 dei 6 mln di ingaggio 

30 giugno 2022 09:08

Gazzetta, Jovic-Fiorentina trattativa chiusa: il Real pagherà i 4,5 mln netti di ingaggio 

30 giugno 2022 09:00

Pedullà: "Jovic si trasferisce alla Fiorentina in prestito secco. Il Real pagherà metà ingaggio"

29 giugno 2022 00:15

Di Marzio: "Jovic alla Fiorentina in prestito secco. Visite mediche la prossima settimana"

28 giugno 2022 23:55

Corriere dello Sport, Jovic affare in chiusura, il Real alla fine pagherà metà ingaggio 

28 giugno 2022 09:10

Il Tirreno, Jovic pronto ad abbassarsi l'ingaggio per facilitare il suo passaggio alla Fiorentina

25 giugno 2022 15:10

Marca, sfuma l'ipotesi Odriozola per la Fiorentina. Lo spagnolo sarà il vice Carvajal al Real Madrid

24 giugno 2022 17:55

Dalla Spagna, Jovic è un giocatore della Fiorentina, accordo con Real Madrid per prestito secco

24 giugno 2022 11:31

Nazione, Jovic alla Fiorentina? Lo ha convinto Milenkovic. Il Real apre al prestito

24 giugno 2022 09:39

TMW, Fiorentina-Jovic: ci siamo. Obiettivo chiudere entro 48 ore. Ingaggio diviso a metà con Real

23 giugno 2022 16:10

Corriere dello Sport, Jovic ha dato il suo ok alla Fiorentina, è disposto a ridursi l’ingaggio

22 giugno 2022 09:32

Pedullà annuncia: "Call conference positiva. Passi in avanti per Jovic alla Fiorentina"

22 giugno 2022 01:22

Pedullà rivela: "Programmata call per Jovic alla Fiorentina, si lavora su prestito con ingaggio a metà"

21 giugno 2022 19:24

Dalla Spagna, oggi a Firenze l'incontro chiave per Jovic alla Fiorentina. Novità in arrivo?

21 giugno 2022 18:33

As, Jovic accetta la Fiorentina. Manca l'accordo con il Real Madrid, ma filtra ottimismo

21 giugno 2022 18:05

Dalla Spagna, frenata Jovic: Fiorentina vuole prestito secco pagando un terzo di stipendio. Rifiuto del Real

21 giugno 2022 16:32

Pedullà scrive: "La Fiorentina paga 3 milioni di ingaggio a Jovic, il Real Madrid paga il resto"

20 giugno 2022 09:20

Repubblica, non solo Jovic, si scalda l’asse Fiorentina-Real, si può lavorare al ritorno di Odriozola

20 giugno 2022 09:17

Sportitalia, Fiorentina vuole Jovic in prestito annuale con opzione di rinnovo. Prossime ore la svolta?

19 giugno 2022 21:43

Corriere Fiorentino, Jovic apre alla Fiorentina, nodo sula formula dell’operazione

19 giugno 2022 10:10

Marca smentisce: "La Fiorentina non ha fatto nessuna offerta per Jovic, ha solo chiesto informazioni"

18 giugno 2022 14:37

Dalla Spagna confermano, Jovic vicino alla Fiorentina. Arriva in prestito con obbligo di riscatto?

18 giugno 2022 13:05

Gazzetta scrive: "Ingaggio di Jovic impensabile per la Fiorentina, tocca a Ramadani risolvere problema"

18 giugno 2022 08:27

Di Marzio svela: "La Fiorentina vuole Jovic in prestito annuale, l'ostacolo resta l'ingaggio"

17 giugno 2022 23:16

Pedullà: "Jovic prima scelta per la Fiorentina. Contatti frequenti, Real Madrid apre al prestito"

17 giugno 2022 18:54

Dalla Spagna, Fiorentina vuole l'obbligo di riscatto per Jovic. Ramadani guida l'affare: c'è ottimismo

17 giugno 2022 17:24

Pedullà parla di Jovic: "Piacerebbe alla Fiorentina ma solo in prestito, offerto anche a Milan e Inter"

17 giugno 2022 16:46

Fiorentina vicina a Jovic, si lavora su prestito con ingaggio pagato a metà con il Real Madrid

17 giugno 2022 15:58

Corriere dello Sport, Jovic apre alla Fiorentina, il Real al prestito pagando metà stipendio 

17 giugno 2022 09:22

Corriere dello Sport, Jovic è l’ultima idea della Fiorentina: l’ingaggio però è fuori portata 

16 giugno 2022 09:29

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole inserire l'opzione di riscatto nel prestito di Jovic dal Real Madrid

15 giugno 2022 17:42

TgR rivela: "Pronta maxi operazione tra Fiorentina e Real Madrid per il prestito di Jovic e Odriozola"

15 giugno 2022 14:47

Pruzzo promuove Jovic: "Può essere protagonista in Serie A, se trova continuità uno dei migliori in Europa"

14 giugno 2022 19:36

Lady Radio, interesse concreto della Fiorentina per Jovic. Prestito ed ingaggio pagato dal Real la chiave?

14 giugno 2022 17:25

Luka Jovic ha iniziato a seguire la Fiorentina, il suo procuratore è Ramadani, lo stesso di Italiano

14 giugno 2022 13:19

Gazzetta, per Dodò manca l’accordo con lo Shakhtar. Resta viva la pista Odriozola? Prossimi 10 giorni decisivi

14 giugno 2022 09:54

Rocio Rodriguez: "Non è ancora finita tra la Fiorentina e Odriozola, ancora una settimana per sapere"

13 giugno 2022 20:07

Odriozola non si dimentica della Fiorentina, gioca una partita in Irlanda con la maglia viola

09 giugno 2022 12:14

Gnonto è già sopravvalutato. Presidente Zurigo spara alto: "Via solo per Real Madrid o Barcellona"

08 giugno 2022 18:01

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