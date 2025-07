Il Tempo rivela: “Se parte Kean la Fiorentina punta al prestito di Endrick dal Real Madrid”

Nell’edizione odierna il quotidiano il Tempo ha rilasciato un indiscrezione sul calciomercato della Fiorentina alquanto clamorosa. Infatti secondo il quotidiano qualora Kean partisse per via della clausola rescissoria la Fiorentina punterebbe al giovane Endrick del Real Madrid. Il quotidiano infatti scrive: “Cerca un centravanti anche la Fiorentina che guarda con attenzione alla vicenda Kean;

se il centravanti della Nazionale dovesse liberarsi con la clausola, i dirigenti viola andrebbero su Endrick del Real Madrid chiedendo l’attaccante in prestito.”

Endrick astro nascente del Brasile, si è trasferito l’anno scorso al Real Madrid per 50 milioni dal Palmeiras con gli occhi del mondo addosso. Infatti l’attaccante brasiliano classe 2006 è uno dei calciatori più attesi per il futuro