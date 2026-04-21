Sabatini esplode contro Toni e Viviano: “Vi attaccherei al muro, basta con Firenze piazza difficile”

Il giornalista difende i tifosi della Fiorentina e respinge le critiche sulla presunta pressione dell’ambiente viola

Sandro Sabatini ha difeso i tifosi della Fiorentina durante l’ultima puntata di Cose Scomode, podcast che vede la partecipazione dei due ex calciatori Luca Toni ed Emiliano Viviano con la collaborazione della giornalista Giorgia Rossi. L’ex addetto stampa dell’Inter non ha gradito le parole di Toni e Viviano relative alla piazza di Firenze, ritenuta dai due ex calciatori viola come una piazza “difficile”. Sabatini ha espresso un giudizio critico nei confronti dei due ex calciatori, specificando il suo pensiero personale sui supporters della Fiorentina.

La Fonte Sportiva ha raccolto la risposta polemica di Sabatini nei confronti di Toni e Viviano, relativa ai tifosi della Fiorentina. Ecco cosa ha detto il noto giornalista sportivo:

“Quando mi nominate la piazza difficile di Firenze, io a tutti e due vi attaccherei al muro fossi grosso come voi. Perché la dovete fare finita sempre con questi tifosi e la piazza difficile. I tifosi della Fiorentina sono fiorentini e fanno il tifo così da 50 anni”

I due ex giocatori viola hanno comunque precisato di conoscere bene la piazza di Firenze e di avere un ottimo rapporto con i tifosi della Fiorentina.

Lo riporta lafontesportiva.it