Lite Sabatini-Trevisani: "Perchè non dici le stesse cose su Pioli? Ha sempre perso con la Fiorentina"

Sabatini e Trevisani discutono sul Milan di Allegri e finiscono a parlare della Fiorentina di Pioli...

Nel corso della trasmissione Pressing, in onda su Canale 5, parlato del Milan di Allegri, i giornalisti Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini hanno fatto anche un riferimento alla Fiorentina di Pioli, queste le loro parole:

Brandi: "Quindici punti in più dell'anno scorso per il Milan..."

Trevisani: "Ah quindi conta solo l'anno scorso? O conta anche il fatto che rispetto tutti gli anni precedenti all'anno scorso il Milan a questo punto del campionato ha meno punti..."

Sabatini esplode: "Ma che c'entra? Quindi Pioli il più bravo di Allegri? E perché 'un fai lo stesso discorso sulla Fiorentina di quest'anno (da quando hanno esonerato Pioli?)"

Trevisani: "Ma Pioli quest'anno ha fatto solo quattro partite con la Fiorentina!"

Sabatini: "Ma quale quattro partite? Quattro partite e zero punti, però! Eh!"