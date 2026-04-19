Dall'Inghilterra riportano: "Il Newcastle piomba su De Gea, il portiere potrebbe tornare in Premier dopo lo United"

Il numero uno spagnolo potrebbe tornare nel campionato dove ha giocato per tanti anni con lo United

Nonostante un solido contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2028, il futuro di David De Gea torna a tingersi di incertezza a causa delle sirene provenienti dalla Premier League.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alan Nixon sul The Sun, il Newcastle United avrebbe messo nel mirino l'estremo difensore spagnolo, inserendolo ufficialmente nella lista dei desideri per la prossima sessione estiva di mercato. I Magpies sarebbero pronti a contattare direttamente l'entourage del calciatore per sondare la sua disponibilità a un clamoroso ritorno in Inghilterra dopo la lunga parentesi al Manchester United.

Questa indiscrezione genera inevitabile apprensione in casa viola: la Fiorentina, infatti, considera De Gea un pilastro fondamentale del proprio progetto tecnico e ha tutta l'intenzione di confermarlo come titolare inamovibile anche per la prossima stagione. Resta da capire se il richiamo del calcio inglese e le ambizioni del Newcastle potranno far vacillare la volontà del portiere e del club toscano