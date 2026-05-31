Milan-Allegri, addio nel caos. Il Giornale: "Il tecnico valuta di fare causa per danno d'immagine"

Secondo Il Giornale, l’entourage del tecnico contesta le modalità dell’esonero e valuta possibili azioni per danno d’immagine

L’avventura di Massimiliano Allegri al Milan rischia di concludersi con una pesante coda polemica. Come riportato da Il Giornale, infatti, tra le parti non sarebbe ancora stata trovata un’intesa sulle modalità della separazione e non si escludono possibili sviluppi anche sul piano legale. L’allenatore livornese era legato ai rossoneri da un contratto fino al 2027. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha fatto decadere il rinnovo automatico previsto dall’accordo, ma il nodo principale riguarderebbe le modalità con cui è stato comunicato l’esonero.

Secondo il quotidiano, l’entourage di Allegri contesterebbe il fatto di aver appreso della fine del rapporto attraverso il comunicato diffuso dalla proprietà e rilanciato dai media, prima ancora di ricevere una comunicazione ufficiale. La PEC formale, firmata dal presidente Paolo Scaroni, sarebbe infatti arrivata soltanto quattro giorni dopo l’annuncio pubblico. Per questo motivo chi assiste il tecnico starebbe valutando anche un’eventuale richiesta legata al danno d’immagine. Una questione che potrebbe rallentare la definizione del futuro dell’allenatore.

Sullo sfondo resta infatti il forte interesse del Napoli di Aurelio De Laurentiis, con cui Allegri avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per un contratto biennale. Prima, però, servirà chiudere definitivamente il capitolo Milan.