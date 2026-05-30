Nazione: "Stadio Franchi, obiettivo chiaro: essere pronti per la prima di campionato"
Cantieri intensi e tempi stretti: lavori decisivi per la nuova Fiesole e l’apertura della stagione
Proseguono i lavori allo stadio Artemio Franchi, con il cantiere impegnato su due fronti principali. Il primo riguarda il montaggio delle strutture portanti della nuova copertura della Fiesole, un intervento che, secondo il cronoprogramma, dovrà essere completato entro il 26 agosto. Si tratta di una tappa fondamentale per l’avanzamento complessivo del progetto.
Il secondo fronte interessa invece le opere esterne, ormai considerate non più rinviabili perché direttamente legate all’agibilità dell’impianto. Come riportato nell’atto di approvazione della quinta variante al contratto d’appalto, la direzione lavori ha stabilito che gli interventi dovranno essere conclusi in tempo utile per la prima gara di campionato prevista il 29 agosto 2026, così da consentire le verifiche necessarie da parte degli enti competenti.
Nel documento si fa inoltre riferimento alla possibilità che la prima partita ufficiale sia una gara di Coppa Italia fissata tra il 14 e il 16 agosto 2026, motivo per cui viene indicata come scadenza per questa fase dei lavori la data del 9 agosto.
La pianificazione tiene conto anche delle esigenze della Fiorentina, che vorrebbe disputare la gara del 29 agosto in casa per celebrare il centenario del club, senza richiedere inversioni di calendario.
Sul piano tecnico, la prima fase dei lavori esterni prevede l’ampliamento del passaggio pedonale e carrabile di circa 2.700 metri quadrati, necessario per garantire il transito in sicurezza dei tifosi e al tempo stesso assicurare le aree operative per il completamento del primo lotto del cantiere.
In meno di due mesi dovranno essere realizzati nuovi pavimenti provvisori, una recinzione prefabbricata, un impianto di illuminazione e un sistema di raccolta delle acque collegato alla fognatura di viale Nervi.
La quinta variante al progetto introduce inoltre alcune modifiche, tra cui la rimozione di circa 30 posti auto nel piazzale “Campioni del ’56” e lo spostamento del monumento dedicato ai tifosi nell’area del giardino “Niccolò Galli”. Lo scrive La Nazione.