Notizie Curva Fiesole Fiorentina

Nazione: “Fiorentina, in caso di salvezza contro il Genoa atteso uno stadio freddo e senza entusiasmo”
07 maggio 2026 10:31
Nazione: "Nuova Fiesole, lo stadio si apre ai concerti: gradinata mobile per grandi eventi"
05 maggio 2026 11:06
Cuore viola, passione eterna: la Curva Fiesole celebra il Centenario con un evento speciale
25 aprile 2026 23:08
Franchi pronto a spingere la Fiorentina verso la salvezza contro il Sassuolo: Venduti oltre 20mila biglietti
25 aprile 2026 12:50
"Giovedì tutti allo stadio! Avanti Viola!" La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde?
13 aprile 2026 23:29
Repubblica scrive: “Possibile contestazione della curva e dei tifosi viola in caso di sconfitta con il Parma”
04 marzo 2026 15:46
Sempre lo stesso copione per la Fiorentina: pareggio amaro e “fuori le palle” dalla curva
07 febbraio 2026 23:15
Il grande cuore della Curva Fiesole: donati 8 mila euro, una Panda e beni di prima necessità a Campi
06 febbraio 2026 13:58
"Forza ragazzi". A fine gara la Curva Fiesole sceglie di restare al fianco della Fiorentina
28 gennaio 2026 00:04
La Curva Fiesole ringrazia Commisso: "Hai gestito la Fiorentina con amore e passione. Noi non dimentichiamo"
24 gennaio 2026 17:38
La nuova Fiesole "costa" l'abbattimento di 24 alberi. Protesta Campo di Marte: "Attenti al Karma"
23 gennaio 2026 21:57
Lo striscione della Curva Fiesole per Commisso al Viola Park: "Buon viaggio presidente, riposa in pace"
17 gennaio 2026 18:38
Gol di Gosens, botti in curva: arrestato tifoso della Fiorentina coi petardi avanzati a Capodanno
08 gennaio 2026 22:51
Quando il cuore viola entra in corsia: il Natale della Curva Fiesole per i piccoli del Meyer
24 dicembre 2025 22:51
Scontri prima di Fiorentina-Montpellier: 32 Daspo e stangata della Questura ai tifosi viola
23 dicembre 2025 22:48
Bucchioni: "Risarcite i tifosi dopo 15 partite inguardabili. La Fiesole ha giustamente girato le spalle alla squadra"
23 dicembre 2025 15:09
Zazzaroni e Sabatini all’attacco della Curva Fiesole: “Contestazione fuori dal mondo”
22 dicembre 2025 23:57
Calamai: "La pazienza è finita, nessun proprietario ha resistito a lungo con la Curva contro"
21 dicembre 2025 14:07
"All'arrivo di Commisso un'intera città si è illusa. Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato"
20 dicembre 2025 22:30
La Fiesole su Ferrari: "Ti sei ritrovato a guidare la Fiorentina senza competenze, fai un passo indietro"
20 dicembre 2025 20:49
Curva Fiesole stufa: “20 minuti di vuoto contro l’Udinese. Vergognatevi tutti"
19 dicembre 2025 09:26
La curva Fiesole si fa sentire e lo striscione recita: “Per una squadra senza calcio, calci in bocca”
14 dicembre 2025 18:58
I tifosi esplodono dopo la partita, la Curva Fiesole lascia lo stadio, lo stadio canta: "Fate ridere"
14 dicembre 2025 17:33
Firenze con la Fiorentina: il richiamo potente della Curva Fiesole in un momento decisivo
03 dicembre 2025 22:40
"Sbagliato chiamare solo la Fiesole in aiuto, per uscire dalla crisi ci vuole tutta Firenze"
02 dicembre 2025 13:36
"Dzeko ha ragione, a Firenze e in altre curve regnano l'insulto, la minaccia e l'aggressione"
29 novembre 2025 22:48
Ulivieri scuote Firenze: "I tifosi devono far risorgere la Fiorentina. Da sola non può farcela, ora tocca a noi"
27 novembre 2025 17:27
Coreografia vietata, la Fiesole risponde: raduno in Piazza della Libertà e motorinata verso il Franchi
22 novembre 2025 14:18
Sarebbe stata la scritta: "11 Leoni" la coreografia della Curva Fiesole contro la Juventus. No della questura
21 novembre 2025 10:44
Radio Bruno: "La Curva Fiesole sta organizzando una coreografia speciale in vista di Fiorentina-Juve"
19 novembre 2025 16:47
La Fiesole: "Senza mister non avete più scusanti, lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti"
08 novembre 2025 18:47
Criscitiello attacca: “Gli striscioni contro Pioli sono una follia, perché avrebbe dovuto lasciare i soldi?”
06 novembre 2025 16:43
La Curva Fiesole attacca Pioli: “Traditore, addio mer**. Amore sì, ma per la buonuscita!”
04 novembre 2025 19:47
“Cercasi Società... ACF Fiorentina”: lo striscione della Fiesole dopo l’ennesimo tracollo
02 novembre 2025 19:37
Esplode la rabbia della Fiesole, Firenze tappezzata di striscioni: "Vi dovete svegliare, la pazienza è finita"
01 novembre 2025 10:42
La Funaro annuncia: "Non riusciamo a finire i lavori in Curva Fiesole per il centenario. Si slitta al 2027"
22 ottobre 2025 18:17
Corriere Fiorentino: "Lavori Franchi a rilento. Curva Fiesole non pronta per il centenario? Ipotesi concreta"
11 ottobre 2025 09:09
La Curva Fiesole incalza: "Zitti e buoni ma lo stadio resta in queste condizioni"
10 ottobre 2025 09:06
La Curva Fiesole tuona: "Invitiamo Commisso a cacciare Pradè per il bene della Fiorentina"
05 ottobre 2025 14:51
Curva Fiesole: "Assenti a Pisa perchè il costo di 49 euro per un biglietto non può essere accettato"
23 settembre 2025 18:33
Derby da ricchi, 49 euro per settore ospiti: la Curva Fiesole non ci sta e rinuncia alla trasferta
22 settembre 2025 19:08
Basile attacca la Fiesole: “Il coro meritiamo di più è stata la cosa più ingiusta della giornata”
22 settembre 2025 15:27
Firenze si tinge di viola: insieme a Santa Maria Novella per i 99 anni della Fiorentina
26 agosto 2025 01:14
La campagna abbonamenti è un successo: i posti in Curva Fiesole sono totalmente sold out
02 agosto 2025 15:26
Dzeko: “Sono felice di essere in un grande club come la Fiorentina”
14 luglio 2025 22:33
Biraghi premiato alla festa della Curva Fiesole come "Capitano per Sempre"
07 giugno 2025 23:13
La Curva Fiesole tuona: "Pradè fuori dalle palle. Da Commisso parole inaccettabili. Gestione sportiva fallimentare"
29 maggio 2025 10:46
Stadio Franchi, la Fiesole riapre solo per il centenario. L'anno prossimo prime 3 gare in trasferta?
19 maggio 2025 23:16
Lo Monaco: "Contestazione? un massacro anche con Italiano, perché non date alla curva le chiavi del Viola Park?"
19 maggio 2025 22:45
La questura spegne la coreografia, ma la Fiesole non si ferma: "Tutti al Franchi con le bandiere!"
07 maggio 2025 22:15
Il discorso della Fiesole alla squadra: "Ci brucia il cu** per le finali perse, vogliamo spirito guerriero"
07 maggio 2025 20:49
Trasferta vietata, diritti ignorati. La Fiesole denuncia l'ennesimo sopruso delle istituzioni
18 aprile 2025 23:10
Ricorso dopo la coreografia di Fiorentina-Juventus parzialmente accolto: dimezzata l'ammenda, ma resta la diffida
08 aprile 2025 19:21
Accontentata la Juventus: individuati e multati alcuni tifosi gigliati, presunti responsabili della coreografia in Ferrovia
20 marzo 2025 19:09
Giudice Sportivo, multa da 50 mila euro alla Fiorentina e diffida alla Curva per la coreografia anti-Juve
18 marzo 2025 16:33
Ci sarà la coreografia della Curva Fiesole contro la Juventus. Le istruzioni per la riuscita.
15 marzo 2025 18:06
Corriere Fiorentino: “Franchi, prove di carico. La nuova Curva Fiesole prenderà forma da fine stagione”
09 febbraio 2025 10:09
Fede Viola: Lunedì sera più di 1000 tifosi della Fiorentina pronti a colorare San Siro
08 febbraio 2025 22:49
La Curva Fiesole saluta Capitan Biraghi: "Il tuo più grande trionfo è il rispetto di questa gente"
06 febbraio 2025 23:18
La lettera di Biraghi: "Vado via perché qualcuno vuole così, non c'entra nulla il non essere più titolare. Grazie Firenze"
04 febbraio 2025 22:32
La Curva Fiesole non sarà presente a Roma: "Per l'ennesima volta il prezzo imposto nel settore ospiti è un'offesa a noi e alla nostra gente"
25 gennaio 2025 00:34
Lucas Beltrán suona la carica per superare il momento difficile: "Ora più che mai. Uniti"
20 gennaio 2025 23:24
I cori della Curva Fiesole contro la squadra a fine partita: "Fuori le pa**e, rispettate la nostra maglia!"
19 gennaio 2025 14:51
Vinto il ricorso, a Monza di Lunedì sera saranno circa un migliaio i tifosi viola al seguito
11 gennaio 2025 23:28
La Curva carica la Fiorentina: "Vi davano di scarti, non vi abbiamo abbandonato. Non è partita come le altre"
28 dicembre 2024 17:34
Curva Fiesole: "Domani tutti a Piazzale Montelungo a caricare la squadra in partenza per Torino"
27 dicembre 2024 22:13
I ragazzi della Curva Fiesole hanno portato doni ai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer
24 dicembre 2024 20:17
La Curva Fiesole mette uno striscione per Bove a Careggi: "Forza Edoardo, Firenze è con te"
01 dicembre 2024 20:57
La Curva Fiesole annuncia la coreografia in Ferrovia per la sfida contro l'Inter. Le istruzioni per la realizzazione
29 novembre 2024 14:13
Problemi in Curva Fiesole, ci sono delle rocce non previste: i lavori potrebbero andare più lenti
01 novembre 2024 14:07
Fumogeni e petardi dal settore ospiti, Biraghi va a parlare coi tifosi e riporta la calma
24 ottobre 2024 22:33
La Curva Fiesole agli ultras del Milan: "Ultras no business. Le nostre infiltrazioni solo quelle dei gradoni"
06 ottobre 2024 21:33
Grande successo per la 'motorinata' della Curva Fiesole: in oltre mille con sciarpe e fumogeni
30 settembre 2024 09:01
La Curva Fiesole rispolvera la tradizione: Domenica esodo viola verso Empoli in motorino
23 settembre 2024 22:07
La Curva Fiesole accompagna in motorino la Fiorentina al Franchi. Appuntamento alle 16 al Viola Park
31 agosto 2024 21:35
Pioggi di fischi dalla Curva Fiesole, tutti sotto accusa, c'è la contestazione. Scricchiola il progetto
26 agosto 2024 09:03
La Curva Fiesole canta contro Nico Gonzalez: "Figlio di pu***" e poi alla società: "Spendere per vincere"
25 agosto 2024 19:07
Curva Fiesole: "L'amore per la maglia e i suoi colori non dipende da niente e da nessuno"
17 luglio 2024 22:19
Continuano i lavori di demolizione al Franchi, il parterre della Curva Fiesole ormai non esiste più
28 giugno 2024 12:28
Bagarre sul Franchi, ACCVC: “Impossibile organizzare la campagna abbonamenti”
16 giugno 2024 09:42
Curva Fiesole: "Ripartiamo da noi e dal nostro infinito amore che mai verrà scalfito"
03 giugno 2024 23:03
Biraghi: "Le parole dei tifosi? Cose nostre. Dobbiamo rispettare sempre questa maglia"
02 giugno 2024 21:16
Milenkovic: "Rispettiamo il comunicato della Fiesole. Non siamo riusciti a regalare un sogno a Firenze"
02 giugno 2024 17:45
Bucchioni dice la sua: "Comunicato della Fiesole troppo duro. Non mi aspettavo la partenza di Commisso"
01 giugno 2024 18:30
Basile: "Un mese fa la Fiesole promuoveva la vendita dei biglietti, ora dice «basta» con un comunicato?"
31 maggio 2024 15:42
Al Franchi atmosfera surreale: in Fiesole torce e fumogeni, sul prato spettacolo con il fuoco
29 maggio 2024 21:09
La Curva Fiesole annuncia la festa: sarà l'8 giugno dalle 16 alle 2 di notte sotto la Maratona
23 maggio 2024 14:31
Duro comunicato della Fiesole: "A nessuno frega qualcosa dei tifosi, non andremo a Cagliari"
22 maggio 2024 13:46
I tifosi hanno strappato i seggiolini dalla Curva Fiesole per ricordo, questo lo stato attuale
18 maggio 2024 16:50
Febbre da Conference: in quattro ore polverizzati quattromila biglietti. Che impennata!
18 maggio 2024 09:14
Ieri l’ultimo canto della Curva Fiesole: nel 2026 avrà diecimila posti. I lavori iniziano a giugno
18 maggio 2024 09:10
Fiorentina-Napoli, domani sera al Franchi l'ultima di Vincenzo Italiano e..della Fiesole
16 maggio 2024 22:26
Luca Speciale: "Rocco paghi il viaggio ad Atene a chi prende la pioggia tutto l'anno"
16 maggio 2024 21:55
Nella tana del Brugge 1000 cuori viola per spingere la Fiorentina verso Atene
06 maggio 2024 22:05
Pochi tagliandi venduti fino a stasera. Soltanto 18mila biglietti staccati per Fiorentina - Viktoria Plzen
17 aprile 2024 23:29
Poco più di 15mila biglietti venduti per Fiorentina-Viktoria Plzen, numeri bassi per un quarto di finale europeo
17 aprile 2024 13:07
La Fiesole chiama a raccolta i tifosi: "Giovedì tutti allo stadio!" Tanti striscioni sparsi per Firenze
16 aprile 2024 12:25
"Due rondini che volano in cielo con due gigli in bocca". Ecco la coreografia della Curva Fiesole
31 marzo 2024 10:58
Il minuto di silenzio per Joe, emozioni al Franchi. Commozione e lo spettacolo della Curva Fiesole
31 marzo 2024 10:46
Istruzioni Curva Fiesole per la coreografia in Fiesole e Maratona di domani sera contro il Milan
29 marzo 2024 13:43
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