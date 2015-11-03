Labaro Viola

Notizie Curva Fiesole Fiorentina

Nazione: “Fiorentina, in caso di salvezza contro il Genoa atteso uno stadio freddo e senza entusiasmo”

07 maggio 2026 10:31

Nazione: "Nuova Fiesole, lo stadio si apre ai concerti: gradinata mobile per grandi eventi"

05 maggio 2026 11:06

Cuore viola, passione eterna: la Curva Fiesole celebra il Centenario con un evento speciale

25 aprile 2026 23:08

Franchi pronto a spingere la Fiorentina verso la salvezza contro il Sassuolo: Venduti oltre 20mila biglietti

25 aprile 2026 12:50

"Giovedì tutti allo stadio! Avanti Viola!" La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde?

13 aprile 2026 23:29

Repubblica scrive: “Possibile contestazione della curva e dei tifosi viola in caso di sconfitta con il Parma”

04 marzo 2026 15:46

Sempre lo stesso copione per la Fiorentina: pareggio amaro e “fuori le palle” dalla curva

07 febbraio 2026 23:15

Il grande cuore della Curva Fiesole: donati 8 mila euro, una Panda e beni di prima necessità a Campi

06 febbraio 2026 13:58

"Forza ragazzi". A fine gara la Curva Fiesole sceglie di restare al fianco della Fiorentina

28 gennaio 2026 00:04

La Curva Fiesole ringrazia Commisso: "Hai gestito la Fiorentina con amore e passione. Noi non dimentichiamo"

24 gennaio 2026 17:38

La nuova Fiesole "costa" l'abbattimento di 24 alberi. Protesta Campo di Marte: "Attenti al Karma"

23 gennaio 2026 21:57

Lo striscione della Curva Fiesole per Commisso al Viola Park: "Buon viaggio presidente, riposa in pace"

17 gennaio 2026 18:38

Gol di Gosens, botti in curva: arrestato tifoso della Fiorentina coi petardi avanzati a Capodanno

08 gennaio 2026 22:51

Quando il cuore viola entra in corsia: il Natale della Curva Fiesole per i piccoli del Meyer

24 dicembre 2025 22:51

Scontri prima di Fiorentina-Montpellier: 32 Daspo e stangata della Questura ai tifosi viola

23 dicembre 2025 22:48

Bucchioni: "Risarcite i tifosi dopo 15 partite inguardabili. La Fiesole ha giustamente girato le spalle alla squadra"

23 dicembre 2025 15:09

Zazzaroni e Sabatini all’attacco della Curva Fiesole: “Contestazione fuori dal mondo”

22 dicembre 2025 23:57

Calamai: "La pazienza è finita, nessun proprietario ha resistito a lungo con la Curva contro"

21 dicembre 2025 14:07

"All'arrivo di Commisso un'intera città si è illusa. Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato"

20 dicembre 2025 22:30

La Fiesole su Ferrari: "Ti sei ritrovato a guidare la Fiorentina senza competenze, fai un passo indietro"

20 dicembre 2025 20:49

Curva Fiesole stufa: “20 minuti di vuoto contro l’Udinese. Vergognatevi tutti"

19 dicembre 2025 09:26

La curva Fiesole si fa sentire e lo striscione recita: “Per una squadra senza calcio, calci in bocca”

14 dicembre 2025 18:58

I tifosi esplodono dopo la partita, la Curva Fiesole lascia lo stadio, lo stadio canta: "Fate ridere"

14 dicembre 2025 17:33

Firenze con la Fiorentina: il richiamo potente della Curva Fiesole in un momento decisivo

03 dicembre 2025 22:40

"Sbagliato chiamare solo la Fiesole in aiuto, per uscire dalla crisi ci vuole tutta Firenze"

02 dicembre 2025 13:36

"Dzeko ha ragione, a Firenze e in altre curve regnano l'insulto, la minaccia e l'aggressione"

29 novembre 2025 22:48

Ulivieri scuote Firenze: "I tifosi devono far risorgere la Fiorentina. Da sola non può farcela, ora tocca a noi"

27 novembre 2025 17:27

Coreografia vietata, la Fiesole risponde: raduno in Piazza della Libertà e motorinata verso il Franchi

22 novembre 2025 14:18

Sarebbe stata la scritta: "11 Leoni" la coreografia della Curva Fiesole contro la Juventus. No della questura

21 novembre 2025 10:44

Radio Bruno: "La Curva Fiesole sta organizzando una coreografia speciale in vista di Fiorentina-Juve"

19 novembre 2025 16:47

La Fiesole: "Senza mister non avete più scusanti, lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti"

08 novembre 2025 18:47

Criscitiello attacca: “Gli striscioni contro Pioli sono una follia, perché avrebbe dovuto lasciare i soldi?”

06 novembre 2025 16:43

La Curva Fiesole attacca Pioli: “Traditore, addio mer**. Amore sì, ma per la buonuscita!”

04 novembre 2025 19:47

“Cercasi Società... ACF Fiorentina”: lo striscione della Fiesole dopo l’ennesimo tracollo

02 novembre 2025 19:37

Esplode la rabbia della Fiesole, Firenze tappezzata di striscioni: "Vi dovete svegliare, la pazienza è finita"

01 novembre 2025 10:42

La Funaro annuncia: "Non riusciamo a finire i lavori in Curva Fiesole per il centenario. Si slitta al 2027"

22 ottobre 2025 18:17

Corriere Fiorentino: "Lavori Franchi a rilento. Curva Fiesole non pronta per il centenario? Ipotesi concreta"

11 ottobre 2025 09:09

La Curva Fiesole incalza: "Zitti e buoni ma lo stadio resta in queste condizioni"

10 ottobre 2025 09:06

La Curva Fiesole tuona: "Invitiamo Commisso a cacciare Pradè per il bene della Fiorentina"

05 ottobre 2025 14:51

Curva Fiesole: "Assenti a Pisa perchè il costo di 49 euro per un biglietto non può essere accettato"

23 settembre 2025 18:33

Derby da ricchi, 49 euro per settore ospiti: la Curva Fiesole non ci sta e rinuncia alla trasferta

22 settembre 2025 19:08

Basile attacca la Fiesole: “Il coro meritiamo di più è stata la cosa più ingiusta della giornata”

22 settembre 2025 15:27

Firenze si tinge di viola: insieme a Santa Maria Novella per i 99 anni della Fiorentina

26 agosto 2025 01:14

La campagna abbonamenti è un successo: i posti in Curva Fiesole sono totalmente sold out

02 agosto 2025 15:26

Dzeko: “Sono felice di essere in un grande club come la Fiorentina”

14 luglio 2025 22:33

Biraghi premiato alla festa della Curva Fiesole come "Capitano per Sempre"

07 giugno 2025 23:13

La Curva Fiesole tuona: "Pradè fuori dalle palle. Da Commisso parole inaccettabili. Gestione sportiva fallimentare"

29 maggio 2025 10:46

Stadio Franchi, la Fiesole riapre solo per il centenario. L'anno prossimo prime 3 gare in trasferta?

19 maggio 2025 23:16

Lo Monaco: "Contestazione? un massacro anche con Italiano, perché non date alla curva le chiavi del Viola Park?"

19 maggio 2025 22:45

La questura spegne la coreografia, ma la Fiesole non si ferma: "Tutti al Franchi con le bandiere!"

07 maggio 2025 22:15

Il discorso della Fiesole alla squadra: "Ci brucia il cu** per le finali perse, vogliamo spirito guerriero"

07 maggio 2025 20:49

Trasferta vietata, diritti ignorati. La Fiesole denuncia l'ennesimo sopruso delle istituzioni

18 aprile 2025 23:10

Ricorso dopo la coreografia di Fiorentina-Juventus parzialmente accolto: dimezzata l'ammenda, ma resta la diffida

08 aprile 2025 19:21

Accontentata la Juventus: individuati e multati alcuni tifosi gigliati, presunti responsabili della coreografia in Ferrovia

20 marzo 2025 19:09

Giudice Sportivo, multa da 50 mila euro alla Fiorentina e diffida alla Curva per la coreografia anti-Juve

18 marzo 2025 16:33

Ci sarà la coreografia della Curva Fiesole contro la Juventus. Le istruzioni per la riuscita.

15 marzo 2025 18:06

Corriere Fiorentino: “Franchi, prove di carico. La nuova Curva Fiesole prenderà forma da fine stagione”

09 febbraio 2025 10:09

Fede Viola: Lunedì sera più di 1000 tifosi della Fiorentina pronti a colorare San Siro

08 febbraio 2025 22:49

La Curva Fiesole saluta Capitan Biraghi: "Il tuo più grande trionfo è il rispetto di questa gente"

06 febbraio 2025 23:18

La lettera di Biraghi: "Vado via perché qualcuno vuole così, non c'entra nulla il non essere più titolare. Grazie Firenze"

04 febbraio 2025 22:32

La Curva Fiesole non sarà presente a Roma: "Per l'ennesima volta il prezzo imposto nel settore ospiti è un'offesa a noi e alla nostra gente"

25 gennaio 2025 00:34

Lucas Beltrán suona la carica per superare il momento difficile: "Ora più che mai. Uniti"

20 gennaio 2025 23:24

I cori della Curva Fiesole contro la squadra a fine partita: "Fuori le pa**e, rispettate la nostra maglia!"

19 gennaio 2025 14:51

Vinto il ricorso, a Monza di Lunedì sera saranno circa un migliaio i tifosi viola al seguito

11 gennaio 2025 23:28

La Curva carica la Fiorentina: "Vi davano di scarti, non vi abbiamo abbandonato. Non è partita come le altre"

28 dicembre 2024 17:34

Curva Fiesole: "Domani tutti a Piazzale Montelungo a caricare la squadra in partenza per Torino"

27 dicembre 2024 22:13

I ragazzi della Curva Fiesole hanno portato doni ai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer

24 dicembre 2024 20:17

La Curva Fiesole mette uno striscione per Bove a Careggi: "Forza Edoardo, Firenze è con te"

01 dicembre 2024 20:57

La Curva Fiesole annuncia la coreografia in Ferrovia per la sfida contro l'Inter. Le istruzioni per la realizzazione

29 novembre 2024 14:13

Problemi in Curva Fiesole, ci sono delle rocce non previste: i lavori potrebbero andare più lenti

01 novembre 2024 14:07

Fumogeni e petardi dal settore ospiti, Biraghi va a parlare coi tifosi e riporta la calma

24 ottobre 2024 22:33

La Curva Fiesole agli ultras del Milan: "Ultras no business. Le nostre infiltrazioni solo quelle dei gradoni"

06 ottobre 2024 21:33

Grande successo per la 'motorinata' della Curva Fiesole: in oltre mille con sciarpe e fumogeni

30 settembre 2024 09:01

La Curva Fiesole rispolvera la tradizione: Domenica esodo viola verso Empoli in motorino

23 settembre 2024 22:07

La Curva Fiesole accompagna in motorino la Fiorentina al Franchi. Appuntamento alle 16 al Viola Park

31 agosto 2024 21:35

Pioggi di fischi dalla Curva Fiesole, tutti sotto accusa, c'è la contestazione. Scricchiola il progetto

26 agosto 2024 09:03

La Curva Fiesole canta contro Nico Gonzalez: "Figlio di pu***" e poi alla società: "Spendere per vincere"

25 agosto 2024 19:07

Curva Fiesole: "L'amore per la maglia e i suoi colori non dipende da niente e da nessuno"

17 luglio 2024 22:19

Continuano i lavori di demolizione al Franchi, il parterre della Curva Fiesole ormai non esiste più

28 giugno 2024 12:28

Bagarre sul Franchi, ACCVC: “Impossibile organizzare la campagna abbonamenti”

16 giugno 2024 09:42

Curva Fiesole: "Ripartiamo da noi e dal nostro infinito amore che mai verrà scalfito"

03 giugno 2024 23:03

Biraghi: "Le parole dei tifosi? Cose nostre. Dobbiamo rispettare sempre questa maglia"

02 giugno 2024 21:16

Milenkovic: "Rispettiamo il comunicato della Fiesole. Non siamo riusciti a regalare un sogno a Firenze"

02 giugno 2024 17:45

Bucchioni dice la sua: "Comunicato della Fiesole troppo duro. Non mi aspettavo la partenza di Commisso"

01 giugno 2024 18:30

Basile: "Un mese fa la Fiesole promuoveva la vendita dei biglietti, ora dice «basta» con un comunicato?"

31 maggio 2024 15:42

Al Franchi atmosfera surreale: in Fiesole torce e fumogeni, sul prato spettacolo con il fuoco

29 maggio 2024 21:09

La Curva Fiesole annuncia la festa: sarà l'8 giugno dalle 16 alle 2 di notte sotto la Maratona

23 maggio 2024 14:31

Duro comunicato della Fiesole: "A nessuno frega qualcosa dei tifosi, non andremo a Cagliari"

22 maggio 2024 13:46

I tifosi hanno strappato i seggiolini dalla Curva Fiesole per ricordo, questo lo stato attuale

18 maggio 2024 16:50

Febbre da Conference: in quattro ore polverizzati quattromila biglietti. Che impennata! 

18 maggio 2024 09:14

Ieri l’ultimo canto della Curva Fiesole: nel 2026 avrà diecimila posti. I lavori iniziano a giugno 

18 maggio 2024 09:10

Fiorentina-Napoli, domani sera al Franchi l'ultima di Vincenzo Italiano e..della Fiesole

16 maggio 2024 22:26

Luca Speciale: "Rocco paghi il viaggio ad Atene a chi prende la pioggia tutto l'anno"

16 maggio 2024 21:55

Nella tana del Brugge 1000 cuori viola per spingere la Fiorentina verso Atene

06 maggio 2024 22:05

Pochi tagliandi venduti fino a stasera. Soltanto 18mila biglietti staccati per Fiorentina - Viktoria Plzen

17 aprile 2024 23:29

Poco più di 15mila biglietti venduti per Fiorentina-Viktoria Plzen, numeri bassi per un quarto di finale europeo

17 aprile 2024 13:07

La Fiesole chiama a raccolta i tifosi: "Giovedì tutti allo stadio!" Tanti striscioni sparsi per Firenze

16 aprile 2024 12:25

"Due rondini che volano in cielo con due gigli in bocca". Ecco la coreografia della Curva Fiesole

31 marzo 2024 10:58

Il minuto di silenzio per Joe, emozioni al Franchi. Commozione e lo spettacolo della Curva Fiesole

31 marzo 2024 10:46

Istruzioni Curva Fiesole per la coreografia in Fiesole e Maratona di domani sera contro il Milan

29 marzo 2024 13:43

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