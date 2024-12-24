I ragazzi della Curva Fiesole hanno portato doni ai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer
Alcuni tifosi della Curva Fiesole hanno consegnato dei regali ai bambini ricoverati all'Ospedale Meyer di Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2024 20:17
Un bellissimo gesto dei ragazzi della Curva Fiesole alla vigilia di Natale. Quest'oggi, alcuni tifosi della curva viola si sono recati all'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze e hanno portato numerosi regali ai bambini ricoverati, tra cui sciarpe, bandiere, gagliardetti, maglie e altro. Un pensiero davvero meraviglioso per i piccoli che dovranno passare il loro Natale all'interno dell'ospedale fiorentino.
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