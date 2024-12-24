I ragazzi della Curva Fiesole hanno portato doni ai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer

Alcuni tifosi della Curva Fiesole hanno consegnato dei regali ai bambini ricoverati all'Ospedale Meyer di Firenze

Un bellissimo gesto dei ragazzi della Curva Fiesole alla vigilia di Natale. Quest'oggi, alcuni tifosi della curva viola si sono recati all'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze e hanno portato numerosi regali ai bambini ricoverati, tra cui sciarpe, bandiere, gagliardetti, maglie e altro. Un pensiero davvero meraviglioso per i piccoli che dovranno passare il loro Natale all'interno dell'ospedale fiorentino.

IL COMO PUNTA PARISI

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