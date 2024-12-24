TMW, Como pronto a fare un'offerta alla Fiorentina per prendere Parisi a titolo definitivo

Come riporta Tuttomercatoweb.com, il Como si prepara alla sessione di calciomercato invernale con l'intento di puntellare la rosa di Cesc Fabregas e raggiungere l'obiettivo salvezza. Dopo le voci su D...

Come riporta Tuttomercatoweb.com, il Como si prepara alla sessione di calciomercato invernale con l'intento di puntellare la rosa di Cesc Fabregas e raggiungere l'obiettivo salvezza. Dopo le voci su Davide Calabria, in scadenza con il Milan, ora pare che la società lombarda sia pronta ad avanzare un'offerta per acquistare Fabiano Parisi a titolo definitivo dalla Fiorentina. Quest'ultimo, uno dei migliori prospetti del campionato sulla fascia sinistra, è chiuso da un super-Gosens e l'agente ha già fatto sapere che si sta guardando intorno: Como può essere la piazza giusta per esplodere definitivamente.

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