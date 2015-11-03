Notizie Como Fiorentina

Al Como servono italiani. Gazzetta: “Nel mirino di Fabregas c’è Parisi della Fiorentina”
13 maggio 2026 08:36
Il Como di Fabregas vince a Verona 1-0 e conquista uno storico ritorno in Europa dopo 45 anni
10 maggio 2026 14:39
Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”
03 maggio 2026 23:47
Scintille al 76' di Como-Napoli: Fabregas protesta per un fallo, Conte gli grida "Cosa vuoi?"
02 maggio 2026 20:10
TMW titola: "Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate"
11 aprile 2026 15:55
Paratici non ha dubbi: “Brand Como? Bellissimo ma vogliamo mettere con Firenze? Non scherziamo”
09 aprile 2026 09:09
Spalletti attacca: "Udinese-Como su 33 in campo ce n'erano solo 2 italiani. Un U19 in campo per ogni squadra".
06 aprile 2026 22:14
Gasperini risponde a Fabregas e attacca: "Non stimo i loro comportamenti in campo e in panchina"
16 marzo 2026 12:24
Fabregas attacca Gasperini: “Quando perdi devi salutare. Io l’ho fatto quando ho preso 4 gol”
15 marzo 2026 22:07
Cagliari-Como 1-2, la squadra di Fabregas aggancia la Roma, il Cagliari resta a +6 dalla Fiorentina
07 marzo 2026 17:34
Simulazione Parisi? Corriere dello Sport: "Scelta la linea diplomatica ma Vanoli ha lavorato con il giocatore"
22 febbraio 2026 10:10
Il Como asfalta una Juventus in versione "carcerati": i ragazzi di Fabregas vincono 2-0 a Torino
21 febbraio 2026 17:15
Longhi: "Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro"
20 febbraio 2026 13:58
Il Como si riprende dopo la batosta contro la Fiorentina: pari a San Siro nel recupero col Milan
18 febbraio 2026 23:12
Monti sicuro: “Fai di tutto per andare nelle coppe e poi non le giochi? Giovedì metterei i migliori”.
17 febbraio 2026 18:57
Orlando attacca Kean: "Non tiene mai un pallone e fa fatica anche a tirare in porta"
17 febbraio 2026 14:26
Bucciantini stuzzica: "Gudmundsson può anche essere una riserva, nel 4-3-3 meglio mettere esterni di ruolo"
17 febbraio 2026 13:55
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"
16 febbraio 2026 16:52
Galli duro: "Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere"
16 febbraio 2026 14:19
Bazzani bacchetta Kean: "Deve sbagliare di meno, lui è la differenza tra la Fiorentina e le altre"
16 febbraio 2026 14:01
Cecchi: "Vanoli ha ridato vita ad una squadra morta, a Como l'ha incartata a Fabregas"
16 febbraio 2026 13:31
Da Como rilanciano: "Parisi fa una sceneggiata, è il simbolo della disonestà che c'è in Italia"
16 febbraio 2026 13:13
Nazione: “La salvezza in 30 giorni. Como? Deve essere visto come una sorta di inizio di fuga per la vittoria”
16 febbraio 2026 08:52
Marelli condanna Parisi: "Appena sente la mano di Addai si getta per terra e simula un colpo al volto"
16 febbraio 2026 00:33
Amoruso sorride: "Finalmente ho visto Piccoli che nei minuti finali porta la palla alla bandierina"
16 febbraio 2026 00:10
Corriere Fiorentino: "Fiorentina diversa, coraggiosa e determinata. Questa volta senza la beffa"
15 febbraio 2026 10:37
Repubblica: "Vanoli indovina tutte le scelte. Mai in discussione per la società ma sotto osservazione"
15 febbraio 2026 10:24
Corriere dello Sport: "Diamo a Vanoli quel che è di Vanoli e alla Fiorentina ciò che è della Fiorentina"
15 febbraio 2026 10:19
Gazzetta svela: "All'uscita Fagioli ha usato parole tutt'altro che amichevoli ai tifosi del Como"
15 febbraio 2026 10:13
Fabregas: "La Fiorentina ha fatto una bellissima partita, hanno giocatori forti come Parisi"
14 febbraio 2026 18:11
Fagioli, autocritica e determinazione: “Sto colmando le mie lacune, oggi tre punti fondamentali”
14 febbraio 2026 17:57
Ranieri: "Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ho sempre cercato di allenarmi al massimo"
14 febbraio 2026 17:43
Marelli promuove Marchetti in Como-Fiorentina: “Episodi chiave valutati correttamente”
14 febbraio 2026 17:30
Vanoli: "Con intensità possiamo fare cose importanti: non è facile per la Fiorentina cambiare obbiettivo"
14 febbraio 2026 17:24
La Fiorentina (finalmente) non sbaglia! Fagioli+Kean, 2-1 Viola contro il Como. Autogol di Parisi
14 febbraio 2026 16:58
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PRECISO, KEAN GOL. PARISI MACCHIA UNA GRANDE PRESTAZIONE
14 febbraio 2026 16:53
Vanoli: "Abbiamo perso 10 punti nei finali. La nostra sfida è restare sempre in partita"
14 febbraio 2026 15:14
Mandragora: "Sono uno dei giocatori che è qui da più tempo, sento questa responsabilità"
14 febbraio 2026 14:55
D'Aversa in tribuna per assistere a Como-Fiorentina. Era stato vicino dopo l'esonero di Pioli
14 febbraio 2026 14:38
FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, PARISI TITOLARE. HARRISON ESTERNO CON SOLOMON
14 febbraio 2026 13:45
Nazione: “La Fiorentina provò a prendere due volte Baturina. L’ultima all’inizio del mercato invernale”
14 febbraio 2026 09:36
Probabili formazioni: la Fiorentina vuol scacciare l’incubo Como dopo due sconfitte interne
13 febbraio 2026 23:36
A Como Fiorentina di nuovo in arancione. A che serve rivendicare tradizione e identità?
13 febbraio 2026 22:59
Aglietti: "La Fiorentina deve andare a Como a giocarsi la partita poi col Pisa sarà la gara spartiacque"
13 febbraio 2026 21:52
Convocati Fiorentina: out Gudmundsson, non recupera per la sfida con il Como, ancora fuori Rugani
13 febbraio 2026 18:16
Galbiati: "La Fiorentina subisce gol dopo aver segnato, i cambi di Vanoli abbassano troppo il baricentro"
12 febbraio 2026 21:33
Bucciantini: "Il Como è una delle migliori 5-6 squadre d'Italia, tatticamente è la partita più difficile"
12 febbraio 2026 21:12
Cecchi: "Ho la sensazione che la Fiorentina contro il Como può tornare a casa con qualcosa nel sacco"
12 febbraio 2026 14:50
Galbiati: "La Fiorentina non parte battuta ma il Como gioca bene a calcio. Domenica ce la siamo cercata".
12 febbraio 2026 13:11
Nazione: “Gud vuole essere al 100% per il Pisa ma se domani non sente dolore, può essere a Como”
12 febbraio 2026 09:04
Butez avverte la Fiorentina: "Da sabato ci aspettano gare importanti, vogliamo fare la storia del Como"
11 febbraio 2026 16:03
Nazione: “Riposo precauzionale per Gosens contro il Torino. Contro il Como tornerà titolare”
11 febbraio 2026 08:39
Il Como trionfa contro il Napoli e vola in semifinale contro l'Inter: Fabregas batte Conte ai rigori
10 febbraio 2026 23:21
Nazione: “Rugani contro il Como? No. Nel mirino il Pisa. Verrà aggregato alla squadra nei prossimi giorni”
10 febbraio 2026 09:35
Marotta: "Il mercato è in involuzione, solo Como e Fiorentina sono riusciti a spendere qualcosa"
03 febbraio 2026 13:47
La Fiorentina giocherà il 14 febbraio alle 15 a Como, in casa con il Pisa di lunedì 23 alle 18.30
31 gennaio 2026 15:47
Biasin: "Per il Como facile con i soldi degli indonesiani? facile una fava, consentitecelo"
28 gennaio 2026 22:30
Un incubo che diventa la normalità: dopo Atalanta e Bologna pure il Como ha superato la Fiorentina
28 gennaio 2026 13:22
Gazzetta: "Ieri sera la Fiorentina non è mai stata veramente convinta"
28 gennaio 2026 11:18
Corriere Fiorentino: “Coppa Italia capitolo chiuso, in attesa di conoscere quale sarà il cammino in Conference”
28 gennaio 2026 09:20
Nazione massacra Fortini: “4 in pagella, serata da incubo. Le voci di mercato non lo lasciano tranquillo”
28 gennaio 2026 08:49
"Forza ragazzi". A fine gara la Curva Fiesole sceglie di restare al fianco della Fiorentina
28 gennaio 2026 00:04
Ndour: "Primo tempo buono, poi è mancata la reazione, ma siamo sempre più squadra"
27 gennaio 2026 23:42
Fiorentina fuori dalla Coppa Italia, Piccoli illude i Viola poi il Como la ribalta e vince 3-1 al Franchi
27 gennaio 2026 22:57
PAGELLE FIORENTINA: FORTINI DA HORROR, CHRISTENSEN FA LA PAPERA, FABBIAN UN ASSIST E MEZZO
27 gennaio 2026 22:54
Harrison: "La città è bellissima, i tifosi sono fantastici: spero di dare presto delle soddisfazioni"
27 gennaio 2026 20:52
Vanoli: "Tocca a noi dimostrare a Joseph e Catherine che teniamo alla Fiorentina, il rientro di Kean si avvicina"
27 gennaio 2026 20:44
FORMAZIONE FIORENTINA: FAZZINI ESTERNO, BALBO TERZINO SINISTRO, HARRISON C’É. FABBIAN NEL MEZZO
27 gennaio 2026 19:59
Gazzetta: "Fiorentina, la Coppa Italia può diventare la chiave per l’Europa"
27 gennaio 2026 10:34
Corriere Fiorentino: “Turnover profondo oggi. Brescianini, Fabbian e Harrison dal 1’”
27 gennaio 2026 10:05
Scontri tra tifosi di Como e Bologna prima della gara, minuti di forte tensione in città
10 gennaio 2026 16:49
Il Como dilaga a Pisa e raggiunge la zona Champions, Nzola fallisce il rigore nel finale: Pisa ultimo
06 gennaio 2026 17:05
Corriere Fiorentino evidenzia: "Che batosta la crisi della Fiorentina! Oltre 55 milioni di svalutazione in 5 mesi"
01 gennaio 2026 10:56
Figuraccia Lega Serie A, salta l'accordo per Milan-Como a Perth dopo le richieste dell’AFC
22 dicembre 2025 17:42
Ikoné torna in Ligue 1 ma delude anche lì: solo 125 minuti giocati e mai da titolare
04 dicembre 2025 23:49
Il Como non perde mai, la Fiorentina non vince più: due mondi opposti e 18 punti di distacco
29 novembre 2025 00:09
Il Como di Fabregas sotterra il Toro a domicilio, supera la Juve ed è a -3 dalla zona Champions
24 novembre 2025 22:31
Mina sul duello con Morata: "Vado sempre forte su tutti i palloni, non mi frega un ca**o di chi c'è"
08 novembre 2025 22:35
Nervi tesi tra Morata e Mina: Lo spagnolo chiede il cambio dopo gli insulti del colombiano per tutta la gara
08 novembre 2025 17:29
Il Como in trasferta non ha mai vinto, ci è riuscito solo contro la Fiorentina. A Parma è 0-0
25 ottobre 2025 17:43
La FIFA sembra aver aperto gli occhi: il match Milan–Como in Australia potrebbe non giocarsi
24 ottobre 2025 11:38
Milan-Como in Australia verso l’annullamento? Pressioni dell’UEFA sulla Lega Serie A
23 ottobre 2025 15:40
Fabregas risponde a Tudor: "Loro sono la Juventus e non deve trovare alibi perché siamo realtà diverse"
19 ottobre 2025 17:00
Caduta netta della Juventus dopo 73 anni a Como: la squadra di Fabregas la raggiunge al quinto posto
19 ottobre 2025 14:52
Milan-Como a Perth? La società comasca invita 50 tifosi in Australia per la sfida ai rossoneri
13 ottobre 2025 16:11
Rabiot non ci sta: "Assurdo giocare con il Como in Australia, è completamente folle!"
08 ottobre 2025 00:02
L'Uefa apre a Milan-Como in Australia. Potrebbe guadagnare una percentuale anche la Fiorentina
07 ottobre 2025 21:59
Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi
04 ottobre 2025 22:51
Il Como, dopo la Fiorentina, non batte neanche la Cremonese: finisce 1-1. Il racconto della gara
27 settembre 2025 17:09
Fabregas: "A Firenze abbiamo dominato, se avessimo pareggiato sarei uscito arrabbiatissimo"
26 settembre 2025 14:35
Niccolini (ex capitano Pisa) attacca: "Sono antiviola, ho scommesso sull'esonero di Pioli"
25 settembre 2025 14:41
Como show: Sassuolo annichilito 3-0 e altra sfida con la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia
24 settembre 2025 22:57
Viviano: "La Fiorentina di Pioli è un cantiere, anche lui sta cambiando in corsa le idee dell'estate"
24 settembre 2025 14:23
Fabregas non dimentica: "Vincere contro la Fiorentina ci ha reso più forti, siamo carichi"
23 settembre 2025 20:46
Polverosi su Pioli: "La sua Fiorentina non fa tre passaggi di fila, non si riesce a far nulla in campo"
23 settembre 2025 14:52
Bucchioni: "La società non esiste, la mancanza di Commisso si fa sentire e danneggia la Fiorentina"
23 settembre 2025 14:33
Bucchioni durissimo: "La Fiorentina non ha un'idea di squadra, col Como abbiamo giocato come una provinciale"
23 settembre 2025 14:12
Cassano duro su Pioli: "La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio"
22 settembre 2025 21:58
Amoruso duro: "Alla Fiorentina manca la pressione, scende in campo troppo rilassata"
22 settembre 2025 18:21
Cecchi sconsolato:" Quando viene sostituito Mandragora la squadra scompare. La Fiorentina non può temere il Pisa"
22 settembre 2025 17:33
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