Labaro Viola

Notizie Como Fiorentina

Al Como servono italiani. Gazzetta: “Nel mirino di Fabregas c’è Parisi della Fiorentina”

13 maggio 2026 08:36

Il Como di Fabregas vince a Verona 1-0 e conquista uno storico ritorno in Europa dopo 45 anni

10 maggio 2026 14:39

Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”

03 maggio 2026 23:47

Scintille al 76' di Como-Napoli: Fabregas protesta per un fallo, Conte gli grida "Cosa vuoi?"

02 maggio 2026 20:10

TMW titola: "Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate"

11 aprile 2026 15:55

Paratici non ha dubbi: “Brand Como? Bellissimo ma vogliamo mettere con Firenze? Non scherziamo”

09 aprile 2026 09:09

Spalletti attacca: "Udinese-Como su 33 in campo ce n'erano solo 2 italiani. Un U19 in campo per ogni squadra".

06 aprile 2026 22:14

Gasperini risponde a Fabregas e attacca: "Non stimo i loro comportamenti in campo e in panchina"

16 marzo 2026 12:24

Fabregas attacca Gasperini: “Quando perdi devi salutare. Io l’ho fatto quando ho preso 4 gol”

15 marzo 2026 22:07

Cagliari-Como 1-2, la squadra di Fabregas aggancia la Roma, il Cagliari resta a +6 dalla Fiorentina

07 marzo 2026 17:34

Simulazione Parisi? Corriere dello Sport: "Scelta la linea diplomatica ma Vanoli ha lavorato con il giocatore"

22 febbraio 2026 10:10

Il Como asfalta una Juventus in versione "carcerati": i ragazzi di Fabregas vincono 2-0 a Torino

21 febbraio 2026 17:15

Longhi: "Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro"

20 febbraio 2026 13:58

Il Como si riprende dopo la batosta contro la Fiorentina: pari a San Siro nel recupero col Milan

18 febbraio 2026 23:12

Monti sicuro: “Fai di tutto per andare nelle coppe e poi non le giochi? Giovedì metterei i migliori”.

17 febbraio 2026 18:57

Orlando attacca Kean: "Non tiene mai un pallone e fa fatica anche a tirare in porta"

17 febbraio 2026 14:26

Bucciantini stuzzica: "Gudmundsson può anche essere una riserva, nel 4-3-3 meglio mettere esterni di ruolo"

17 febbraio 2026 13:55

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina che non muore più al 94’: segnale di maturità o illusione?"

16 febbraio 2026 16:52

Galli duro: "Parisi va squalificato per 3 giornate con 50mila euro di multa, è una cosa inaccettabile da vedere"

16 febbraio 2026 14:19

Bazzani bacchetta Kean: "Deve sbagliare di meno, lui è la differenza tra la Fiorentina e le altre"

16 febbraio 2026 14:01

Cecchi: "Vanoli ha ridato vita ad una squadra morta, a Como l'ha incartata a Fabregas"

16 febbraio 2026 13:31

Da Como rilanciano: "Parisi fa una sceneggiata, è il simbolo della disonestà che c'è in Italia"

16 febbraio 2026 13:13

Nazione: “La salvezza in 30 giorni. Como? Deve essere visto come una sorta di inizio di fuga per la vittoria”

16 febbraio 2026 08:52

Marelli condanna Parisi: "Appena sente la mano di Addai si getta per terra e simula un colpo al volto"

16 febbraio 2026 00:33

Amoruso sorride: "Finalmente ho visto Piccoli che nei minuti finali porta la palla alla bandierina"

16 febbraio 2026 00:10

Corriere Fiorentino: "Fiorentina diversa, coraggiosa e determinata. Questa volta senza la beffa"

15 febbraio 2026 10:37

Repubblica: "Vanoli indovina tutte le scelte. Mai in discussione per la società ma sotto osservazione"

15 febbraio 2026 10:24

Corriere dello Sport: "Diamo a Vanoli quel che è di Vanoli e alla Fiorentina ciò che è della Fiorentina"

15 febbraio 2026 10:19

Gazzetta svela: "All'uscita Fagioli ha usato parole tutt'altro che amichevoli ai tifosi del Como"

15 febbraio 2026 10:13

Fabregas: "La Fiorentina ha fatto una bellissima partita, hanno giocatori forti come Parisi"

14 febbraio 2026 18:11

Fagioli, autocritica e determinazione: “Sto colmando le mie lacune, oggi tre punti fondamentali”

14 febbraio 2026 17:57

Ranieri: "Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ho sempre cercato di allenarmi al massimo"

14 febbraio 2026 17:43

Marelli promuove Marchetti in Como-Fiorentina: “Episodi chiave valutati correttamente”

14 febbraio 2026 17:30

Vanoli: "Con intensità possiamo fare cose importanti: non è facile per la Fiorentina cambiare obbiettivo"

14 febbraio 2026 17:24

La Fiorentina (finalmente) non sbaglia! Fagioli+Kean, 2-1 Viola contro il Como. Autogol di Parisi

14 febbraio 2026 16:58

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PRECISO, KEAN GOL. PARISI MACCHIA UNA GRANDE PRESTAZIONE

14 febbraio 2026 16:53

Vanoli: "Abbiamo perso 10 punti nei finali. La nostra sfida è restare sempre in partita"

14 febbraio 2026 15:14

Mandragora: "Sono uno dei giocatori che è qui da più tempo, sento questa responsabilità"

14 febbraio 2026 14:55

D'Aversa in tribuna per assistere a Como-Fiorentina. Era stato vicino dopo l'esonero di Pioli

14 febbraio 2026 14:38

FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, PARISI TITOLARE. HARRISON ESTERNO CON SOLOMON

14 febbraio 2026 13:45

Nazione: “La Fiorentina provò a prendere due volte Baturina. L’ultima all’inizio del mercato invernale”

14 febbraio 2026 09:36

Probabili formazioni: la Fiorentina vuol scacciare l’incubo Como dopo due sconfitte interne

13 febbraio 2026 23:36

A Como Fiorentina di nuovo in arancione. A che serve rivendicare tradizione e identità?

13 febbraio 2026 22:59

Aglietti: "La Fiorentina deve andare a Como a giocarsi la partita poi col Pisa sarà la gara spartiacque"

13 febbraio 2026 21:52

Convocati Fiorentina: out Gudmundsson, non recupera per la sfida con il Como, ancora fuori Rugani

13 febbraio 2026 18:16

Galbiati: "La Fiorentina subisce gol dopo aver segnato, i cambi di Vanoli abbassano troppo il baricentro"

12 febbraio 2026 21:33

Bucciantini: "Il Como è una delle migliori 5-6 squadre d'Italia, tatticamente è la partita più difficile"

12 febbraio 2026 21:12

Cecchi: "Ho la sensazione che la Fiorentina contro il Como può tornare a casa con qualcosa nel sacco"

12 febbraio 2026 14:50

Galbiati: "La Fiorentina non parte battuta ma il Como gioca bene a calcio. Domenica ce la siamo cercata".

12 febbraio 2026 13:11

Nazione: “Gud vuole essere al 100% per il Pisa ma se domani non sente dolore, può essere a Como”

12 febbraio 2026 09:04

Butez avverte la Fiorentina: "Da sabato ci aspettano gare importanti, vogliamo fare la storia del Como"

11 febbraio 2026 16:03

Nazione: “Riposo precauzionale per Gosens contro il Torino. Contro il Como tornerà titolare”

11 febbraio 2026 08:39

Il Como trionfa contro il Napoli e vola in semifinale contro l'Inter: Fabregas batte Conte ai rigori

10 febbraio 2026 23:21

Nazione: “Rugani contro il Como? No. Nel mirino il Pisa. Verrà aggregato alla squadra nei prossimi giorni”

10 febbraio 2026 09:35

Marotta: "Il mercato è in involuzione, solo Como e Fiorentina sono riusciti a spendere qualcosa"

03 febbraio 2026 13:47

La Fiorentina giocherà il 14 febbraio alle 15 a Como, in casa con il Pisa di lunedì 23 alle 18.30

31 gennaio 2026 15:47

Biasin: "Per il Como facile con i soldi degli indonesiani? facile una fava, consentitecelo"

28 gennaio 2026 22:30

Un incubo che diventa la normalità: dopo Atalanta e Bologna pure il Como ha superato la Fiorentina

28 gennaio 2026 13:22

Gazzetta: "Ieri sera la Fiorentina non è mai stata veramente convinta"

28 gennaio 2026 11:18

Corriere Fiorentino: “Coppa Italia capitolo chiuso, in attesa di conoscere quale sarà il cammino in Conference”

28 gennaio 2026 09:20

Nazione massacra Fortini: “4 in pagella, serata da incubo. Le voci di mercato non lo lasciano tranquillo”

28 gennaio 2026 08:49

"Forza ragazzi". A fine gara la Curva Fiesole sceglie di restare al fianco della Fiorentina

28 gennaio 2026 00:04

Ndour: "Primo tempo buono, poi è mancata la reazione, ma siamo sempre più squadra"

27 gennaio 2026 23:42

Fiorentina fuori dalla Coppa Italia, Piccoli illude i Viola poi il Como la ribalta e vince 3-1 al Franchi

27 gennaio 2026 22:57

PAGELLE FIORENTINA: FORTINI DA HORROR, CHRISTENSEN FA LA PAPERA, FABBIAN UN ASSIST E MEZZO

27 gennaio 2026 22:54

Harrison: "La città è bellissima, i tifosi sono fantastici: spero di dare presto delle soddisfazioni"

27 gennaio 2026 20:52

Vanoli: "Tocca a noi dimostrare a Joseph e Catherine che teniamo alla Fiorentina, il rientro di Kean si avvicina"

27 gennaio 2026 20:44

FORMAZIONE FIORENTINA: FAZZINI ESTERNO, BALBO TERZINO SINISTRO, HARRISON C’É. FABBIAN NEL MEZZO

27 gennaio 2026 19:59

Gazzetta: "Fiorentina, la Coppa Italia può diventare la chiave per l’Europa"

27 gennaio 2026 10:34

Corriere Fiorentino: “Turnover profondo oggi. Brescianini, Fabbian e Harrison dal 1’”

27 gennaio 2026 10:05

Scontri tra tifosi di Como e Bologna prima della gara, minuti di forte tensione in città

10 gennaio 2026 16:49

Il Como dilaga a Pisa e raggiunge la zona Champions, Nzola fallisce il rigore nel finale: Pisa ultimo

06 gennaio 2026 17:05

Corriere Fiorentino evidenzia: "Che batosta la crisi della Fiorentina! Oltre 55 milioni di svalutazione in 5 mesi"

01 gennaio 2026 10:56

Figuraccia Lega Serie A, salta l'accordo per Milan-Como a Perth dopo le richieste dell’AFC

22 dicembre 2025 17:42

Ikoné torna in Ligue 1 ma delude anche lì: solo 125 minuti giocati e mai da titolare

04 dicembre 2025 23:49

Il Como non perde mai, la Fiorentina non vince più: due mondi opposti e 18 punti di distacco

29 novembre 2025 00:09

Il Como di Fabregas sotterra il Toro a domicilio, supera la Juve ed è a -3 dalla zona Champions

24 novembre 2025 22:31

Mina sul duello con Morata: "Vado sempre forte su tutti i palloni, non mi frega un ca**o di chi c'è"

08 novembre 2025 22:35

Nervi tesi tra Morata e Mina: Lo spagnolo chiede il cambio dopo gli insulti del colombiano per tutta la gara

08 novembre 2025 17:29

Il Como in trasferta non ha mai vinto, ci è riuscito solo contro la Fiorentina. A Parma è 0-0

25 ottobre 2025 17:43

La FIFA sembra aver aperto gli occhi: il match Milan–Como in Australia potrebbe non giocarsi

24 ottobre 2025 11:38

Milan-Como in Australia verso l’annullamento? Pressioni dell’UEFA sulla Lega Serie A

23 ottobre 2025 15:40

Fabregas risponde a Tudor: "Loro sono la Juventus e non deve trovare alibi perché siamo realtà diverse"

19 ottobre 2025 17:00

Caduta netta della Juventus dopo 73 anni a Como: la squadra di Fabregas la raggiunge al quinto posto

19 ottobre 2025 14:52

Milan-Como a Perth? La società comasca invita 50 tifosi in Australia per la sfida ai rossoneri

13 ottobre 2025 16:11

Rabiot non ci sta: "Assurdo giocare con il Como in Australia, è completamente folle!"

08 ottobre 2025 00:02

L'Uefa apre a Milan-Como in Australia. Potrebbe guadagnare una percentuale anche la Fiorentina

07 ottobre 2025 21:59

Atalanta-Como termina 1-1. Fiorentina è ora di vincere prima che sia troppo tardi

04 ottobre 2025 22:51

Il Como, dopo la Fiorentina, non batte neanche la Cremonese: finisce 1-1. Il racconto della gara

27 settembre 2025 17:09

Fabregas: "A Firenze abbiamo dominato, se avessimo pareggiato sarei uscito arrabbiatissimo"

26 settembre 2025 14:35

Niccolini (ex capitano Pisa) attacca: "Sono antiviola, ho scommesso sull'esonero di Pioli"

25 settembre 2025 14:41

Como show: Sassuolo annichilito 3-0 e altra sfida con la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia

24 settembre 2025 22:57

Viviano: "La Fiorentina di Pioli è un cantiere, anche lui sta cambiando in corsa le idee dell'estate"

24 settembre 2025 14:23

Fabregas non dimentica: "Vincere contro la Fiorentina ci ha reso più forti, siamo carichi"

23 settembre 2025 20:46

Polverosi su Pioli: "La sua Fiorentina non fa tre passaggi di fila, non si riesce a far nulla in campo"

23 settembre 2025 14:52

Bucchioni: "La società non esiste, la mancanza di Commisso si fa sentire e danneggia la Fiorentina"

23 settembre 2025 14:33

Bucchioni durissimo: "La Fiorentina non ha un'idea di squadra, col Como abbiamo giocato come una provinciale"

23 settembre 2025 14:12

Cassano duro su Pioli: "La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio"

22 settembre 2025 21:58

Amoruso duro: "Alla Fiorentina manca la pressione, scende in campo troppo rilassata"

22 settembre 2025 18:21

Cecchi sconsolato:" Quando viene sostituito Mandragora la squadra scompare. La Fiorentina non può temere il Pisa"

22 settembre 2025 17:33

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