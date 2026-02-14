PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PRECISO, KEAN GOL. PARISI MACCHIA UNA GRANDE PRESTAZIONE

De Gea 6 Non compie nessuna parata degna di nota, sull’autogol non può nulla perchè non si aspetta un tiro in porta da un compagno di squadra

Dodò 6 In fase difensiva a volte lascia troppi metri all’avversario che però non riesce a fargli male, in fase offensiva attacca bene creando pericoli e superiorità numerica sulla catena di destra

Pongracic 6,5 Bravo, difende bene, tiene sempre l’avversario a debita distanza e quando decide di intervenire, lo fa bene con determinazione e precisione

Ranieri 6,5 L’ex capitano della Fiorentina torna titolare dopo oltre un mese e mezzo e lo fa con una prestazione degna di nota. Attento alla linea, legge bene ogni situazione, gioca bene la palla e difende sempre bene con marcature preventive

Parisi 6 Macchia con l’autogol una partita ottima. Difende con attenzione, aiuta i compagni con raddoppi e leggendo bene le linee di passaggio avversarie. Quando avanza, lo fa con le sue solite giocate veloci e rapide, è impreciso quando deve fare l’ultimo passaggio ma non è il suo mestiere

Fagioli 7 Un gol che ricorda quello di Borja Valero a San Siro contro il Milan di 14 anni fa, ci mette rabbia e precisione, una rete che vale tanto per lui. Per il resto è la solita gara fatta di tecnica e precisione, dove prende in mano la squadra

Mandragora 6,5 Ha il grande merito di essersi procurato il fallo che ha portato al rigore, poi ha dato la palla a Kean per batterlo, che dire, sbagliando si impara. Gioca una gara fatta di lotta, non perde mai la posizione e la lucidità

Brescianini 5,5 I suoi centimetri sono importanti per la squadra e in fase offensiva è presente con movimenti con e senza palla, però spesso sbaglia gli interventi in fase di interdizione, non è propriamente il suo ma è chiamato a farlo e deve farlo meglio

Harrison 5,5 Inconcludente. Corre bene, si muove bene, bravo quando punta ma sbaglia sempre la finalizzazione finale, che sia un servizio per un compagno, un tiro o una giocata negli ultimi 25 metri.

Solomon 6 Si vede poco in fase offensiva (non sempre preciso negli ultimi metri) ma regala ottime giocate lontano dall’area di rigore con dribbling e giocate che saltano avversarie

Kean 6,5 Non gioca la sua miglior partita stagionale, si perde molto tra la difesa del Como, servito poco e male, ma anche quando è in possesso, non brilla. Ma ha un grande merito, segna quando ha la palla sul dischetto del rigore ed il suo gol conta tantissimo