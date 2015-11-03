Notizie Fiorentina Fiorentina

Corriere dello Sport: "Futuro Gosens? Tutto da scrivere. A fine anno parlerà con la Fiorentina"
14 aprile 2026 09:48
Gosens abbraccia Vanoli ed esclama "Mamma mia". Ha segnato il gol più pesante della stagione
14 aprile 2026 09:45
Moviola demolisce Fabbri: "Fa lo show durante l'OFR. Sbaglia tanto. Noslin-Mandragora? 'Rigorino'"
14 aprile 2026 09:37
Corriere Fiorentino su Gosens: “Il divario con la scorsa stagione è tangibile: uno dei principali rimpianti”
14 aprile 2026 09:29
Sarri alla Fiorentina? Poesio: “Parole Paratici? Autorizzano a pensare che ci proverà. È il sogno dei tifosi”
14 aprile 2026 09:22
Nazione svela: “A sorpresa è spuntato l’infortunio di Brescianini: tempi di recupero incerti”
14 aprile 2026 09:07
Nazione: “Infortunio Parisi? Acciacco difficile che rischia di tenerlo fuori ancora per qualche settimana”
14 aprile 2026 09:06
Nazione: “Fortini il giocatore più vicino al rientro: a disposizione contro il Crystal Palace”
14 aprile 2026 09:05
Nazione evidenzia: “Vanoli? Giusto riconoscergli il merito di aver rimesso in sesto una barca che faceva acqua”
14 aprile 2026 09:04
Nazione: “Missione Europa compromessa, ma quella salvezza è ormai a portata di mano”
14 aprile 2026 09:03
Piccoli il peggiore. Nazione: “Non riesce quasi mai a prendere il tempo e a tenere alta la squadra”
14 aprile 2026 09:02
De Gea da 7,5. Nazione: “Ci sono le sue mani sulla salvezza. La parata più difficile su Ratkov”
14 aprile 2026 09:00
Cecchi: “Vittoria che è un annuncio di salvezza. Qualche mese fa mezza Italia sorrideva all’idea dei viola in B”
14 aprile 2026 08:54
Nazione esulta: “Salvezza ad un passo. La Fiorentina stringe i denti e soffre ma alla fine respira”
14 aprile 2026 08:52
Nazione: “Lunedì ancora più decisivo per la Fiorentina. Scontro diretto con il Lecce”
14 aprile 2026 08:51
Gazzetta: “De Gea con le braccia in alto allo scadere del recuperano evidenziano l’importanza dei 3 punti”
14 aprile 2026 08:50
Di Marzio: “Kean? In Italia non vedo molte soluzioni. Milan? Non credo. Discorso diverso all’estero”
14 aprile 2026 08:49
Sarri: "Firenze mi emoziona, mi son sempre stati vicino, forse perché son cresciuto qui dietro"
14 aprile 2026 00:14
Marelli non ha dubbi: "Fabbri ha fatto la scelta giusta. Il contatto c'è, ma troppo leggero per dare rigore"
13 aprile 2026 23:54
Sarri: "Per il mio futuro non sono preoccupato, per la Lazio vediamo i piani del club"
13 aprile 2026 23:47
Harrison: "Contento di aver aiutato la squadra. L'impatto di Vanoli è stato cruciale, ha tanta passione"
13 aprile 2026 23:39
Gosens: "Vittoria meritata. Sostituzione? Volevo restare in campo, ma faccio i complimenti a Balbo"
13 aprile 2026 23:30
"Giovedì tutti allo stadio! Avanti Viola!" La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde?
13 aprile 2026 23:29
Mandragora fa un appello ai tifosi della Fiorentina: "Noi ci crediamo. Giovedì abbiamo bisogno di voi"
13 aprile 2026 23:23
Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa
13 aprile 2026 22:48
Paratici: "Faremo fatica ma conquisteremo la salvezza, con Sarri abbiamo fatto un lavoro eccezionale"
13 aprile 2026 20:29
Mandragora: "Le assenze non sono alibi: abbiamo bisogno di fare punti per la salvezza"
13 aprile 2026 20:12
Bucchioni: "Mi aspettavo un segnale da Kean, evidentemente i denti non si stringono più"
13 aprile 2026 20:03
FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, MANDRAGORA TORNA A CENTROCAMPO
13 aprile 2026 19:43
Ceccarini: "Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina"
13 aprile 2026 19:40
Sabatini attacca Trevisani: “Pioli ha un gioco? Lo dicevi anche d’estate su una macchinina al Viola Park”
13 aprile 2026 19:29
Belotti: “Grazie a chi mi è stato vicino in questi 196 giorni lontano dal campo, torno a fare ciò che amo”
13 aprile 2026 19:09
Cecchi: “Vanoli ha portato la Fiorentina a +5 dalla zona rossa. Il prossimo anno non lo vedo a Firenze”
13 aprile 2026 17:19
Richardson è un flop anche al Copenaghen. L’allenatore lo esclude dai convocati: “Una scelta tecnica”
13 aprile 2026 17:12
Il Presidente Lega Serie A rivela: “Possibile riduzione del campionato a 18 squadre”
13 aprile 2026 17:04
Pontello sulla cessione di Baggio: "Rifarei quella scelta, fu fatta per il bene della società"
13 aprile 2026 15:27
TMW rivela: "Grosso piace a Paratici fin dai tempi della Juve. In caso di salvezza è il primo nome"
13 aprile 2026 15:10
Ripa avverte: "Mancano 6 punti alla salvezza. Cancellare il prima possibile l'imbarcata di Londra"
13 aprile 2026 14:52
Pruzzo: "Kean ha un problema alla tibia e io gli credo. Piccoli ha dei limiti tecnici evidenti"
13 aprile 2026 14:34
Dalla Spagna: "La Fiorentina manda osservatori per vedere Aleix Febas, centrocampista del 96 dell'Elche"
13 aprile 2026 14:28
Galli: "Troppi infortuni, bisogna riflettere. Kean ha voglia di giocare, ma le continue ricadute fanno pensare"
13 aprile 2026 14:22
Precedenti Fiorentina Lazio: lo scorso anno la decise Gudmundsson con una doppietta all'esordio in viola
13 aprile 2026 14:15
Zaccagni c'è, il capitano laziale rientra tra i convocati di Sarri a tempo di record per Firenze
13 aprile 2026 14:01
Kean fuori giovedì per recuperare oggi? Corriere dello Sport: "Tentativo che non andrà a buon fine"
13 aprile 2026 09:38
Corriere dello Sport evidenzia: "Solomon torna dopo un mese e mezzo con 0 minuti nelle gambe"
13 aprile 2026 09:35
Corriere dello Sport: "Parisi out da 22 giorni per un botta sfuggita a tutti, mai certificata"
13 aprile 2026 09:34
Corriere dello Sport: "Infortunio Mandragora complesso, recupero personalizzato per tre settimane"
13 aprile 2026 09:31
Corriere dello Sport: "Dodò imprescindibile, secondo solo a Palestra per dribbling"
13 aprile 2026 09:26
Nazione: “Vanoli ed il messaggio girato al gruppo: il campionato della Fiorentina inizia tra stasera e lunedì”
13 aprile 2026 09:14
Nazione: “Stasera la Fiorentina non potrà fallire. Obiettivo? Portare a casa almeno un punto”
13 aprile 2026 09:12
Nazione: “Che Sarri piaccia a Firenze e viceversa è risaputo. Ma non ci sono mai stati i presupposti”
13 aprile 2026 09:10
Nazione: “Vanoli con il 4-3-3 oggi. Ndour in regia, torna Mandragora. Avanti Fazzini-Harrison-Piccoli”
13 aprile 2026 09:09
Kean litiga con Pengwin. Nazione sicura: “Non il massimo in un momento così”
13 aprile 2026 09:07
Nazione: “L’enigma Kean verrà sciolto stamani. Da capire se andrà quantomeno in panchina”
13 aprile 2026 09:05
Corriere Fiorentino: “Parisi non sta bene, già tanto se va in panchina. Solomon difficilmente dal 1’”
13 aprile 2026 08:54
Corriere Fiorentino: “Il problema alla tibia non lascia in pace Kean, così fino a fine maggio”
13 aprile 2026 08:53
Corriere Fiorentino: “Oggi la Fiorentina ha un’occasione enorme per chiudere la rincorsa salvezza”
13 aprile 2026 08:52
Poesio: “Conferma Vanoli? Non da escludere. Il nodo centrale resta l’allenatore”
13 aprile 2026 08:50
Corriere Fiorentino: “Sarri alla Fiorentina? Ci sono le condizioni giuste. Firenze per lui la chiusura del cerchio”
13 aprile 2026 08:49
In sei a rischio forfait. Gazzetta svela: “Anche Brescianini in forte dubbio per la Lazio”
13 aprile 2026 08:48
Altro assist di Italiano alla Fiorentina, Bologna-Lecce 2-0: Fiorentina a +5 su Lecce e Cremonese
12 aprile 2026 20:01
Turnover, rimonta e vittoria per il Crystal Palace che ribalta il Newcastle, doppietta per Mateta
12 aprile 2026 18:17
Shock al Viola Park: giovane del Sassuolo colpito al volto perde i sensi. Trasportato all'ospedale.
12 aprile 2026 16:30
Inciampa la Fiorentina primavera: sconfitta 3-1 per i ragazzi di Galloppa contro il Sassuolo".
12 aprile 2026 16:22
Dall'Inghilterra: "Harrison tornerà al Leeds in estate per essere ceduto, non resterà alla Fiorentina"
12 aprile 2026 15:04
Probabile formazione viola: Ottimismo per Kean, il bomber dovrebbe partire dall'inizio con la Lazio
12 aprile 2026 13:49
La Fiorentina ha preferito Pongracic a Senesi, oggi è accostato alla Juventus. Opportunità persa per i Viola?
12 aprile 2026 11:51
Corriere dello Sport: "Kean domani gioca se non sente dolore. Il problema si risolve solo con un lungo stop"
12 aprile 2026 10:07
Corriere dello Sport: "Parisi fuori da tre settimane, sono decisamente tante per una botta"
12 aprile 2026 10:05
Corriere dello Sport su Solomon: "Serve grande ottimismo per vederlo subito dal 1', è out da 45 giorni"
12 aprile 2026 10:01
Corriere dello Sport: "Chance dal 1' per Fazzini. A gennaio fu vicino alla cessione al Bologna"
12 aprile 2026 09:56
Casting aperto per la panchina della Fiorentina. Nazione: “Paratici può riprovarci per Sarri”
12 aprile 2026 09:52
Nazione sicura: “Vanoli ha numeri da Europa in campionato ma con la Conference si è giocato la riconferma”
12 aprile 2026 09:47
Nazione evidenzia: “Parisi vittima di un problema fisico mai chiarito. Domani nuovo forfait”
12 aprile 2026 09:45
Nazione su Kean: “Non è infortunato ma si sta gestendo visto il dolore alla tibia per i prossimi appuntamenti”
12 aprile 2026 09:25
Nazione: “Solomon domani sarà in panchina, rientra in un momento chiave per la Fiorentina”
12 aprile 2026 09:24
Corriere Fiorentino punge la Fiorentina: “43 milioni spesi per tre centrocampisti, con 4 milioni riscattavi Cataldi”
12 aprile 2026 09:19
Moderato ottimismo al Viola Park. Corriere Fiorentino: “Kean c’è, Solomon e Parisi provano ad esserci”
12 aprile 2026 09:16
Repubblica: “Solomon recuperato, Parisi e Fortini no. Kean resta in dubbio, rifinitura decisiva”
12 aprile 2026 09:15
Miccoli: "Alla Juve, dopo il prestito alla Fiorentina, fui umiliato. Moggi non mi perdonò il no alla Gea"
11 aprile 2026 22:32
Sfida Vanoli-Sarri tra assenze e scelte obbligate: Fiorentina e Lazio a caccia di punti pesanti
11 aprile 2026 22:02
Harrison gioca spesso ma convince poco, rientro a Leeds scontato in attesa di una nuova avventura
11 aprile 2026 21:48
In attesa del ritorno in campo Kean lancia un segnale sui social: "Fallisco solo quando mi arrendo"
11 aprile 2026 21:31
Poesio: "Di partite in cui ci prendono a pallate ne abbiano le tasche piene. Voglio sentire Joseph parlare di Fiorentina".
11 aprile 2026 18:32
Il Torino batte 2-1 il Verona che rimane a 18 punti. Fiorentina a -7 dai granata con una partita in meno
11 aprile 2026 17:04
La bomba di De Laurentiis: “In Nazionale prendono soldi degli agenti per convocare i giocatori”
11 aprile 2026 16:21
TMW: “Cataldi è diventato un punto fermo per Sarri. Un errore non averlo riscattato a Firenze?”
11 aprile 2026 15:59
TMW titola: "Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate"
11 aprile 2026 15:55
Il Corriere dello Sport riporta: "Maldini in dubbio per lunedì a Firenze, potrebbe essere indisponibile"
11 aprile 2026 15:42
Infortunio per Pellegrini: c'è lesione. Il centrocampista è in dubbio per Roma-Fiorentina
11 aprile 2026 15:20
Nicoletti: "La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio"
11 aprile 2026 15:11
Minotti durissimo: "Vanoli non sa leggere le partite, non è stato in grado di intervenire giovedì"
11 aprile 2026 14:53
Ferrara: “Partita col Palace preparata male: bisogna ripartire da un allenatore che entusiasmi Firenze”
11 aprile 2026 14:43
Castellacci: "Kean va curato una volta per tutte, ci vuole più chiarezza dello staff medico"
11 aprile 2026 14:31
Caressa: "Fiorentina sconcertante: squadra senza identità e giocatori svampiti, ma batterà la Lazio"
11 aprile 2026 14:26
Retroscena Roma, fu contattato Pioli ma scelse di rimanere all'Al Nassr, poi fu convinto dalla Fiorentina
11 aprile 2026 13:54
Il retroscena: "L'applauso di Vanoli ha fatto moltiplicare gli insulti dei tifosi a Londra nel post gara"
11 aprile 2026 13:44
Corriere dello Sport: "Salvezza non garantisce la permanenza di Vanoli. C'è Sarri all'orizzonte"
11 aprile 2026 10:15
Fiorentina da rivoluzionare. Corriere dello Sport: "Paratici quanti soldi avrà a disposizione?"
11 aprile 2026 10:11
Corriere dello Sport: "Vanoli ha perso la pazienza. Dito puntato sulla fragilità mentale"
11 aprile 2026 10:08
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