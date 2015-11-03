Labaro Viola

Notizie Fiorentina Fiorentina

Corriere dello Sport: "Futuro Gosens? Tutto da scrivere. A fine anno parlerà con la Fiorentina"

14 aprile 2026 09:48

Gosens abbraccia Vanoli ed esclama "Mamma mia". Ha segnato il gol più pesante della stagione

14 aprile 2026 09:45

Moviola demolisce Fabbri: "Fa lo show durante l'OFR. Sbaglia tanto. Noslin-Mandragora? 'Rigorino'"

14 aprile 2026 09:37

Corriere Fiorentino su Gosens: “Il divario con la scorsa stagione è tangibile: uno dei principali rimpianti”

14 aprile 2026 09:29

Sarri alla Fiorentina? Poesio: “Parole Paratici? Autorizzano a pensare che ci proverà. È il sogno dei tifosi”

14 aprile 2026 09:22

Nazione svela: “A sorpresa è spuntato l’infortunio di Brescianini: tempi di recupero incerti”

14 aprile 2026 09:07

Nazione: “Infortunio Parisi? Acciacco difficile che rischia di tenerlo fuori ancora per qualche settimana”

14 aprile 2026 09:06

Nazione: “Fortini il giocatore più vicino al rientro: a disposizione contro il Crystal Palace”

14 aprile 2026 09:05

Nazione evidenzia: “Vanoli? Giusto riconoscergli il merito di aver rimesso in sesto una barca che faceva acqua”

14 aprile 2026 09:04

Nazione: “Missione Europa compromessa, ma quella salvezza è ormai a portata di mano”

14 aprile 2026 09:03

Piccoli il peggiore. Nazione: “Non riesce quasi mai a prendere il tempo e a tenere alta la squadra”

14 aprile 2026 09:02

De Gea da 7,5. Nazione: “Ci sono le sue mani sulla salvezza. La parata più difficile su Ratkov”

14 aprile 2026 09:00

Cecchi: “Vittoria che è un annuncio di salvezza. Qualche mese fa mezza Italia sorrideva all’idea dei viola in B”

14 aprile 2026 08:54

Nazione esulta: “Salvezza ad un passo. La Fiorentina stringe i denti e soffre ma alla fine respira”

14 aprile 2026 08:52

Nazione: “Lunedì ancora più decisivo per la Fiorentina. Scontro diretto con il Lecce”

14 aprile 2026 08:51

Gazzetta: “De Gea con le braccia in alto allo scadere del recuperano evidenziano l’importanza dei 3 punti”

14 aprile 2026 08:50

Di Marzio: “Kean? In Italia non vedo molte soluzioni. Milan? Non credo. Discorso diverso all’estero”

14 aprile 2026 08:49

Sarri: "Firenze mi emoziona, mi son sempre stati vicino, forse perché son cresciuto qui dietro"

14 aprile 2026 00:14

Marelli non ha dubbi: "Fabbri ha fatto la scelta giusta. Il contatto c'è, ma troppo leggero per dare rigore"

13 aprile 2026 23:54

Sarri: "Per il mio futuro non sono preoccupato, per la Lazio vediamo i piani del club"

13 aprile 2026 23:47

Harrison: "Contento di aver aiutato la squadra. L'impatto di Vanoli è stato cruciale, ha tanta passione"

13 aprile 2026 23:39

Gosens: "Vittoria meritata. Sostituzione? Volevo restare in campo, ma faccio i complimenti a Balbo"

13 aprile 2026 23:30

"Giovedì tutti allo stadio! Avanti Viola!" La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde?

13 aprile 2026 23:29

Mandragora fa un appello ai tifosi della Fiorentina: "Noi ci crediamo. Giovedì abbiamo bisogno di voi"

13 aprile 2026 23:23

Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa

13 aprile 2026 22:48

Paratici: "Faremo fatica ma conquisteremo la salvezza, con Sarri abbiamo fatto un lavoro eccezionale"

13 aprile 2026 20:29

Mandragora: "Le assenze non sono alibi: abbiamo bisogno di fare punti per la salvezza"

13 aprile 2026 20:12

Bucchioni: "Mi aspettavo un segnale da Kean, evidentemente i denti non si stringono più"

13 aprile 2026 20:03

FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, MANDRAGORA TORNA A CENTROCAMPO

13 aprile 2026 19:43

Ceccarini: "Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina"

13 aprile 2026 19:40

Sabatini attacca Trevisani: “Pioli ha un gioco? Lo dicevi anche d’estate su una macchinina al Viola Park”

13 aprile 2026 19:29

Belotti: “Grazie a chi mi è stato vicino in questi 196 giorni lontano dal campo, torno a fare ciò che amo”

13 aprile 2026 19:09

Cecchi: “Vanoli ha portato la Fiorentina a +5 dalla zona rossa. Il prossimo anno non lo vedo a Firenze”

13 aprile 2026 17:19

Richardson è un flop anche al Copenaghen. L’allenatore lo esclude dai convocati: “Una scelta tecnica”

13 aprile 2026 17:12

Il Presidente Lega Serie A rivela: “Possibile riduzione del campionato a 18 squadre”

13 aprile 2026 17:04

Pontello sulla cessione di Baggio: "Rifarei quella scelta, fu fatta per il bene della società"

13 aprile 2026 15:27

TMW rivela: "Grosso piace a Paratici fin dai tempi della Juve. In caso di salvezza è il primo nome"

13 aprile 2026 15:10

Ripa avverte: "Mancano 6 punti alla salvezza. Cancellare il prima possibile l'imbarcata di Londra"

13 aprile 2026 14:52

Pruzzo: "Kean ha un problema alla tibia e io gli credo. Piccoli ha dei limiti tecnici evidenti"

13 aprile 2026 14:34

Dalla Spagna: "La Fiorentina manda osservatori per vedere Aleix Febas, centrocampista del 96 dell'Elche"

13 aprile 2026 14:28

Galli: "Troppi infortuni, bisogna riflettere. Kean ha voglia di giocare, ma le continue ricadute fanno pensare"

13 aprile 2026 14:22

Precedenti Fiorentina Lazio: lo scorso anno la decise Gudmundsson con una doppietta all'esordio in viola

13 aprile 2026 14:15

Zaccagni c'è, il capitano laziale rientra tra i convocati di Sarri a tempo di record per Firenze

13 aprile 2026 14:01

Kean fuori giovedì per recuperare oggi? Corriere dello Sport: "Tentativo che non andrà a buon fine"

13 aprile 2026 09:38

Corriere dello Sport evidenzia: "Solomon torna dopo un mese e mezzo con 0 minuti nelle gambe"

13 aprile 2026 09:35

Corriere dello Sport: "Parisi out da 22 giorni per un botta sfuggita a tutti, mai certificata"

13 aprile 2026 09:34

Corriere dello Sport: "Infortunio Mandragora complesso, recupero personalizzato per tre settimane"

13 aprile 2026 09:31

Corriere dello Sport: "Dodò imprescindibile, secondo solo a Palestra per dribbling"

13 aprile 2026 09:26

Nazione: “Vanoli ed il messaggio girato al gruppo: il campionato della Fiorentina inizia tra stasera e lunedì”

13 aprile 2026 09:14

Nazione: “Stasera la Fiorentina non potrà fallire. Obiettivo? Portare a casa almeno un punto”

13 aprile 2026 09:12

Nazione: “Che Sarri piaccia a Firenze e viceversa è risaputo. Ma non ci sono mai stati i presupposti”

13 aprile 2026 09:10

Nazione: “Vanoli con il 4-3-3 oggi. Ndour in regia, torna Mandragora. Avanti Fazzini-Harrison-Piccoli”

13 aprile 2026 09:09

Kean litiga con Pengwin. Nazione sicura: “Non il massimo in un momento così”

13 aprile 2026 09:07

Nazione: “L’enigma Kean verrà sciolto stamani. Da capire se andrà quantomeno in panchina”

13 aprile 2026 09:05

Corriere Fiorentino: “Parisi non sta bene, già tanto se va in panchina. Solomon difficilmente dal 1’”

13 aprile 2026 08:54

Corriere Fiorentino: “Il problema alla tibia non lascia in pace Kean, così fino a fine maggio”

13 aprile 2026 08:53

Corriere Fiorentino: “Oggi la Fiorentina ha un’occasione enorme per chiudere la rincorsa salvezza”

13 aprile 2026 08:52

Poesio: “Conferma Vanoli? Non da escludere. Il nodo centrale resta l’allenatore”

13 aprile 2026 08:50

Corriere Fiorentino: “Sarri alla Fiorentina? Ci sono le condizioni giuste. Firenze per lui la chiusura del cerchio”

13 aprile 2026 08:49

In sei a rischio forfait. Gazzetta svela: “Anche Brescianini in forte dubbio per la Lazio”

13 aprile 2026 08:48

Altro assist di Italiano alla Fiorentina, Bologna-Lecce 2-0: Fiorentina a +5 su Lecce e Cremonese

12 aprile 2026 20:01

Turnover, rimonta e vittoria per il Crystal Palace che ribalta il Newcastle, doppietta per Mateta

12 aprile 2026 18:17

Shock al Viola Park: giovane del Sassuolo colpito al volto perde i sensi. Trasportato all'ospedale.

12 aprile 2026 16:30

Inciampa la Fiorentina primavera: sconfitta 3-1 per i ragazzi di Galloppa contro il Sassuolo".

12 aprile 2026 16:22

Dall'Inghilterra: "Harrison tornerà al Leeds in estate per essere ceduto, non resterà alla Fiorentina"

12 aprile 2026 15:04

Probabile formazione viola: Ottimismo per Kean, il bomber dovrebbe partire dall'inizio con la Lazio

12 aprile 2026 13:49

La Fiorentina ha preferito Pongracic a Senesi, oggi è accostato alla Juventus. Opportunità persa per i Viola?

12 aprile 2026 11:51

Corriere dello Sport: "Kean domani gioca se non sente dolore. Il problema si risolve solo con un lungo stop"

12 aprile 2026 10:07

Corriere dello Sport: "Parisi fuori da tre settimane, sono decisamente tante per una botta"

12 aprile 2026 10:05

Corriere dello Sport su Solomon: "Serve grande ottimismo per vederlo subito dal 1', è out da 45 giorni"

12 aprile 2026 10:01

Corriere dello Sport: "Chance dal 1' per Fazzini. A gennaio fu vicino alla cessione al Bologna"

12 aprile 2026 09:56

Casting aperto per la panchina della Fiorentina. Nazione: “Paratici può riprovarci per Sarri”

12 aprile 2026 09:52

Nazione sicura: “Vanoli ha numeri da Europa in campionato ma con la Conference si è giocato la riconferma”

12 aprile 2026 09:47

Nazione evidenzia: “Parisi vittima di un problema fisico mai chiarito. Domani nuovo forfait”

12 aprile 2026 09:45

Nazione su Kean: “Non è infortunato ma si sta gestendo visto il dolore alla tibia per i prossimi appuntamenti”

12 aprile 2026 09:25

Nazione: “Solomon domani sarà in panchina, rientra in un momento chiave per la Fiorentina”

12 aprile 2026 09:24

Corriere Fiorentino punge la Fiorentina: “43 milioni spesi per tre centrocampisti, con 4 milioni riscattavi Cataldi”

12 aprile 2026 09:19

Moderato ottimismo al Viola Park. Corriere Fiorentino: “Kean c’è, Solomon e Parisi provano ad esserci”

12 aprile 2026 09:16

Repubblica: “Solomon recuperato, Parisi e Fortini no. Kean resta in dubbio, rifinitura decisiva”

12 aprile 2026 09:15

Miccoli: "Alla Juve, dopo il prestito alla Fiorentina, fui umiliato. Moggi non mi perdonò il no alla Gea"

11 aprile 2026 22:32

Sfida Vanoli-Sarri tra assenze e scelte obbligate: Fiorentina e Lazio a caccia di punti pesanti

11 aprile 2026 22:02

Harrison gioca spesso ma convince poco, rientro a Leeds scontato in attesa di una nuova avventura

11 aprile 2026 21:48

In attesa del ritorno in campo Kean lancia un segnale sui social: "Fallisco solo quando mi arrendo"

11 aprile 2026 21:31

Poesio: "Di partite in cui ci prendono a pallate ne abbiano le tasche piene. Voglio sentire Joseph parlare di Fiorentina".

11 aprile 2026 18:32

Il Torino batte 2-1 il Verona che rimane a 18 punti. Fiorentina a -7 dai granata con una partita in meno

11 aprile 2026 17:04

La bomba di De Laurentiis: “In Nazionale prendono soldi degli agenti per convocare i giocatori”

11 aprile 2026 16:21

TMW: “Cataldi è diventato un punto fermo per Sarri. Un errore non averlo riscattato a Firenze?”

11 aprile 2026 15:59

TMW titola: "Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate"

11 aprile 2026 15:55

Il Corriere dello Sport riporta: "Maldini in dubbio per lunedì a Firenze, potrebbe essere indisponibile"

11 aprile 2026 15:42

Infortunio per Pellegrini: c'è lesione. Il centrocampista è in dubbio per Roma-Fiorentina

11 aprile 2026 15:20

Nicoletti: "La gestione Commisso è un nulla cosmico da 7 anni, questa società non sa fare calcio"

11 aprile 2026 15:11

Minotti durissimo: "Vanoli non sa leggere le partite, non è stato in grado di intervenire giovedì"

11 aprile 2026 14:53

Ferrara: “Partita col Palace preparata male: bisogna ripartire da un allenatore che entusiasmi Firenze”

11 aprile 2026 14:43

Castellacci: "Kean va curato una volta per tutte, ci vuole più chiarezza dello staff medico"

11 aprile 2026 14:31

Caressa: "Fiorentina sconcertante: squadra senza identità e giocatori svampiti, ma batterà la Lazio"

11 aprile 2026 14:26

Retroscena Roma, fu contattato Pioli ma scelse di rimanere all'Al Nassr, poi fu convinto dalla Fiorentina

11 aprile 2026 13:54

Il retroscena: "L'applauso di Vanoli ha fatto moltiplicare gli insulti dei tifosi a Londra nel post gara"

11 aprile 2026 13:44

Corriere dello Sport: "Salvezza non garantisce la permanenza di Vanoli. C'è Sarri all'orizzonte"

11 aprile 2026 10:15

Fiorentina da rivoluzionare. Corriere dello Sport: "Paratici quanti soldi avrà a disposizione?"

11 aprile 2026 10:11

Corriere dello Sport: "Vanoli ha perso la pazienza. Dito puntato sulla fragilità mentale"

11 aprile 2026 10:08

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