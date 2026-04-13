Ceccarini: “Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina”

Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola sulle voci che vedono Fabio Grosso come possibile nuovo allenatore della Fiorentina.

“Carnevali è convinto che ci possa essere la possibilità che la Fiorentina contatti Fabio Grosso. Conoscendo il rapporto che Paratici ha con Grosso lui se lo aspetta. Al momento non c’è niente ma il Sassuolo non cadrebbe dalle nuvole”.

Sulla linea della società:

“Ci vuole un percorso come direbbe Lele Adani. Qui si passa dal fatto che si prende e si cancella tutto e si fa un disegno più bello di prima. La Fiorentina ha 36 milioni di bilancio passivo e una trentina di milioni che ha già investito in virtù dei riscatti obbligatori ereditati da Gennaio. Fabio Paratici deve fare una conferenza stampa e chiarire quelle che saranno le possibilità economiche della squadra e la progettualità. Lui è arrivato da poco, deve giocarsi questo jolly con chiarezza. Migliorare l’anno prima non vuoldire nulla, bisogna essere chiari con la gente.”

Su Sarri:

“Nonostante quello che è successo tra Sarri e Paratici, Maurizio darà sempre la sua disponibilità per allenare la Fiorentina. Lui si aspettava una difesa da parte di Paratici dopo la vittoria dello scudetto della Juventus. Il gruppo della Juve non era disponibile ad accettare le idee di Sarri dal punto di vista del gioco. Conoscendo i personaggi, Maurizio l’idea di allenare la Fiorentina ce l’ha sempre. Le due parti si potrebbero avvicinare ma bisogna vedere cosa vuole fare la Fiorentina.