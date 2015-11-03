Notizie Ceccarini Fiorentina

Ceccarini: “De Gea vuole restare alla Fiorentina, potrebbe cambiare idea solo con un’offerta dello United”
07 maggio 2026 08:27
Ceccarini: "Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina"
13 aprile 2026 19:40
Ceccarini rivela: "Per il Milan è difficile l'ipotesi Kean, troppo alta la clausola da 62 milioni"
28 marzo 2026 11:53
Ceccarini: “Rugani è della Fiorentina. Accordo col giocatore, prestito con obbligo”
01 febbraio 2026 18:46
Ceccarini scrive: "La Fiorentina sta lavorando per il prestito di Rugani dalla Juventus"
30 gennaio 2026 23:24
Ceccarini rivela: " La Fiorentina è tornata a lavorare su Diogo Leite, difensore dell'Union Berlino"
14 gennaio 2026 11:20
Ceccarini: “Fatta per Brescianini alla Fiorentina. In giornata arriverà in città per la firma e le visite”
08 gennaio 2026 11:31
Ceccarini: "Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo"
07 gennaio 2026 13:18
Ceccarini sicuro: "Martinelli tra lunedì e martedì sarà un calciatore della Sampdoria"
03 gennaio 2026 14:03
Ceccarini: "Dodò una pista da non sottovalutare per l'Inter, la Fiorentina potrebbe cambiare molto"
19 dicembre 2025 12:08
Ceccarini: "Fiorentina e Fortini al lavoro per il rinnovo, si respira ottimismo tra le parti"
13 dicembre 2025 16:27
Ceccarini: "La Fiorentina a gennaio vuol prendere difensore e centrocampista per salvare la stagione"
10 novembre 2025 23:17
Ceccarini: "Pradè non lascerà mai il suo incarico, mentre Pioli potrebbe decidere di farlo."
20 ottobre 2025 16:08
Ceccarini: “Gudmundsson giochi alla grande come in Nazionale. Kean? Pericoloso rischiarlo”
13 ottobre 2025 16:54
Ceccarini amaro: “Così si va da poche parti, la squadra è spenta. Non è vero che in spogliatoio non si trovano”
29 settembre 2025 17:03
Ceccarini: "Beltran ha deciso di non prendere in considerazione le offerte del Cska Mosca arrivate per lui"
24 agosto 2025 15:20
Ceccarini sulla situazione di Beltran: "Il ragazzo non è convinto del trasferimento in Russia"
20 agosto 2025 22:07
Ceccarini: "Per Comuzzo la Fiorentina intende non prendere in considerazione nessuna offerta"
18 agosto 2025 14:07
Ceccarini: "L'idea del Milan è quella di puntare su un profilo come Comuzzo, ma costa davvero tanto"
06 luglio 2025 13:01
Ceccarini: "Sottil va al Milan in prestito dalla Fiorentina, operazione chiusa"
03 febbraio 2025 22:58
Ceccarini: "Zaniolo atteso a Firenze, visite mediche con la Fiorentina nel primo pomeriggio"
02 febbraio 2025 12:18
Ceccarini: "Fiorentina, richiesta alta della Juventus per Fagioli. I viola lavorano forte su Ndour"
01 febbraio 2025 13:57
Ceccarini rivela: "Ikoné via in prestito? No, la Fiorentina ha già 6 giocatori in prestito all'estero"
20 gennaio 2025 17:24
Ceccarini rivela: "Dopo Folorunsho la Fiorentina a Gennaio prenderà anche un altro centrocampista"
12 gennaio 2025 12:20
Ceccarini: "Tra River e Fiorentina distanza di 1 milione per Quarta. Parti vicine, operazione in chiusura"
01 gennaio 2025 18:16
Ceccarini: "Folorunsho-Fiorentina, può esserci un'accelerazione decisiva dopo la sfida con il Napoli"
30 dicembre 2024 16:19
Ceccarini: "Il vice Kean può arrivare dall'estero, un esterno se parte uno tra Kouamè ed Ikonè"
21 novembre 2024 12:43
Ceccarini: "Gosens-Fiorentina, vicini alla fumata bianca. Si può chiudere anche in prestito con diritto"
30 agosto 2024 16:09
Ceccarini: "Fiorentina, in arrivo Cataldi dalla Lazio. Operazione in prestito con diritto di riscatto"
30 agosto 2024 13:47
Ceccarini: "Mangala vuole la Fiorentina. Accordo con il Lione per il prestito con diritto a 25 milioni"
29 agosto 2024 14:08
Ceccarini: "Adli-Fiorentina, operazione da 12 milioni di euro. Già domani possibili visite mediche"
27 agosto 2024 17:19
Ceccarini: "La Fiorentina per Gosens offre il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, l'Union vuole l'obbligo"
27 agosto 2024 00:07
Ceccarini: "Colpani alla Fiorentina, definizione su base del prestito oneroso a 4 e diritto di riscatto a 12"
25 luglio 2024 17:05
Ceccarini: "La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Gudmundsson. Il discorso potrebbe riaprirsi"
07 luglio 2024 17:44
Ceccarini: "Zaniolo? All'Atalanta per il rilancio. La Fiorentina c'era, ma la Dea ha fatto uno sforzo in più"
04 luglio 2024 17:10
Ceccarini: "Italiano vuole lasciare Firenze con un trofeo. Il Bologna punta su qualità ed esperienza, bel progetto"
24 aprile 2024 17:45
Ceccarini: “In estate la Fiorentina era pronta ad andare su Baldanzi. Ma è rimasto Castrovilli”
01 ottobre 2023 17:40
Ceccarini: "Demme si può chiudere in serata. Rennes apre al prestito per Theate, operazione da 20 milioni di euro"
31 agosto 2023 16:13
Ceccarini: "Dia primo obiettivo della Fiorentina. Costa 25 milioni ma con dei giocatori in cambio..."
28 giugno 2023 17:47
Ceccarini boccia Ikoné: "Non è adatto al modulo della Fiorentina. Brekalo non credo possa fare peggio"
04 aprile 2023 17:00
Ceccarini: "Terzic richiesto fortemente dal Bologna, ma rimarrà alla Fiorentina come Bianco e Ranieri"
26 gennaio 2023 17:39
Ceccarini: "Nessuna possibilità in uscita per Jovic. Ipotesi Viti, Petagna non si muove da Monza"
19 gennaio 2023 17:20
Ceccarini: "La Fiorentina vuole valutare Bianco. Bloccata momentaneamente la sua cessione"
19 dicembre 2022 19:20
Ceccarini conferma: “Sabiri piace alla Fiorentina ma la Samp spara alto con le richieste”
17 novembre 2022 16:47
La Fiorentina mette gli occhi su Faes, difensore centrale belga classe 1998 del Reims, costa 10 milioni
21 agosto 2022 13:31
Ceccarini: "Bajrami sempre più caldo per la Fiorentina. Nell'operazione può rientrare Zurkowski"
13 agosto 2022 16:59
Ceccarini: "Lo Celso piace alla Fiorentina, ma servono 20 milioni. Più complicato Luis Alberto"
18 luglio 2022 17:28
Ceccarini annuncia: "Domani l'incontro tra Fiorentina ed Italiano per la firma sul nuovo contratto"
20 giugno 2022 22:47
Ceccarini: "Fiorentina su Flavio Medeiros, centrocampista del Trabzonspor. Concorrenza del Torino"
17 giugno 2022 20:46
Nelle prossime ore l'incontro tra la Fiorentina e l'Empoli per Zurkowski, il club azzurro vuole tenerlo
15 giugno 2022 23:06
Ceccarini scrive: "Accordo tra Italiano e la Fiorentina, contratto fino al 2024 con opzione per il 2025"
09 giugno 2022 17:08
Ceccarini preoccupato: "Italiano si chiede che mercato farà la Fiorentina, vuole garanzie dalla società"
03 giugno 2022 22:48
Ceccarini annuncia: "Prossima settimana Bellanova può chiudere con l'Inter". Sfuma l'ipotesi Fiorentina?
02 giugno 2022 18:33
Ceccarini annuncia: "Piccoli segnali di disgelo tra la Fiorentina e Torreira". Novità in arrivo?
26 maggio 2022 20:57
Ceccarini: "Incontro di mercato in casa Fiorentina, piacciono Senesi e Geertruida del Feyenoord"
26 maggio 2022 17:22
Ceccarini: "Fiorentina, prime idee per il post Torreira. Si valutano Mandragora, Schouten e Demme"
23 maggio 2022 23:06
Ceccarini spiega: "Fiorentina può riscattare Torreira entro il 31 maggio. Pagamento dilazionato fino al 2025"
21 maggio 2022 09:21
Ceccarini: "Odriozola lascerà Firenze e tornerà al Real, la Fiorentina sta cercando un terzino destro"
20 maggio 2022 13:29
Ceccarini precisa: ''Per Odriozola l'ostacolo è l'ingaggio, Cavani per il momento è solo un'idea''
06 maggio 2022 16:44
Ceccarini: "Fiorentina vicina ad una giovane punta. No al riscatto di Piatek: Belotti e Joao Pedro le alternative"
02 maggio 2022 23:02
Ceccarini: "La Fiorentina può riuscire a tenere Odriozola, ipotesi riscatto a 20 milioni. Piace Weigandt"
05 marzo 2022 00:22
Ceccarini: ''Berardi opzione non più praticabile, la Fiorentina ha preferito ikonè per l'età''
04 marzo 2022 17:45
Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors"
01 marzo 2022 12:43
Ceccarini chiarisce: "Se Ancelotti rimane al Real Madrid allora Odriozola può restare alla Fiorentina"
18 febbraio 2022 16:07
Ceccarini rivela: "Castrovilli si gioca il futuro in questi mesi, non è da escludere la cessione"
14 febbraio 2022 17:44
Ceccarini: "Vlahovic andava venduto a fine stagione, per l'Europa bisogna sperare nel miracolo"
01 febbraio 2022 16:56
Ceccarini annuncia: "Aumentano le possibilità della partenza di Pulgar a gennaio verso l'estero"
30 gennaio 2022 16:13
Ceccarini scrive: "Fiorentina ha sondato il terreno per Agustin Alvarez, non adesso ma a giugno"
29 gennaio 2022 00:21
Ceccarini: "Non solo Amrabat, potrebbe partire anche Pulgar". Lo Celso arriva alla Fiorentina?
28 gennaio 2022 13:15
Ceccarini rivela: "Nemmeno la Juventus si aspettava di poter prendere già a gennaio Vlahovic"
26 gennaio 2022 16:58
Ceccarini: "Vlahovic non ha chiesto la cessione alla Juventus e pensa ancora di rimanere fino a giugno"
24 gennaio 2022 17:21
Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"
19 gennaio 2022 16:10
Ceccarini rivela: "Fazio a Firenze indizio di mercato? La Fiorentina mi ha detto che non interessa"
18 gennaio 2022 17:12
Ceccarini: "Vlahovic non vuole l'Arsenal, se il Real chiede 20 milioni per Odriozola difficile resti"
18 gennaio 2022 15:46
Ceccarini: "Forte l'interesse dell'Empoli per Benassi. La Fiorentina sta cercando difensore affidabile"
17 gennaio 2022 16:56
Ceccarini svela: "La Fiorentina cerca un difensore. Tra le idee dei gigliati c'è Kumbulla"
11 gennaio 2022 21:18
Ceccarini: "Vlahovic se ne andrà a giugno, Fiorentina spera nell'asta. Juve? No, andrà all'estero"
08 gennaio 2022 13:37
Ceccarini: "Amrabat desiderato: Torino in pole. L'Atletico tornerà prepotente su Vlahovic"
05 gennaio 2022 22:34
Ceccarini non cambia idea: ''Rimango dell'opinione che Vlahovic partirà'' e su Caicedo: ''Da seguire''
03 gennaio 2022 17:18
Ceccarini svela: "La Juve riscatterà Chiesa, la Fiorentina incasserà 40 milioni a fine stagione"
01 gennaio 2022 17:49
Ceccarini: "La Fiorentina ha deciso di prendere Ikonè quando il Sassuolo ha fatto storie per Berardi"
23 dicembre 2021 17:00
Ceccarini annuncia: "Ikonè è della Fiorentina, potrebbe allenarsi già il 29 dicembre con la squadra"
20 dicembre 2021 23:40
Ceccarini: "Ikoné praticamente chiuso, la Fiorentina lo vuole a disposizione già contro l'Udinese"
17 dicembre 2021 20:27
Tutti pazzi per Milenkovic, oltre Inter, United e Milan ora lo vuole anche Conte al Tottenham
10 dicembre 2021 18:24
Ceccarini: "Ogni giorno è buono per chiudere Ikonè. Joao Pedro in viola è possibile a giugno"
10 dicembre 2021 18:01
Ceccarini: "La Fiorentina ha preso Ikonè per 15 milioni. Milenkovic non ha nessuna clausola"
07 dicembre 2021 20:22
Ceccarini conferma: "Ikonè sarà della Fiorentina, 15 milioni al Lille e contratto fino al 2026"
05 dicembre 2021 18:17
Ceccarini: "Milenkovic, la Fiorentina non vuole cederlo. Alvarez, giorni decisivi per il futuro"
04 dicembre 2021 10:47
Ceccarini: "Con arrivo Ikonè addio Berardi. Alvarez è un affare anche pagando la sua clausola"
03 dicembre 2021 21:15
Ceccarini: "La Fiorentina ha presentato un'offerta per Berardi. Vlahovic? Più Premier che Juve"
26 novembre 2021 19:01
La Fiorentina ieri a seguire Empoli-Genoa. Ceccarini: "I viola vogliono Cambiaso e Parisi"
06 novembre 2021 13:52
Ceccarini: "L'opzione Borja Mayoral prende sempre più corpo. Il Totthenam vuole Vlahovic"
06 novembre 2021 13:15
Ceccarini: “A gennaio la Fiorentina piazzerà due colpi in attacco, c’è Scamacca. Kokorin all'addio"
23 ottobre 2021 09:51
Ceccarini: "Vlahovic, la Fiorentina potrebbe metterlo ai margini, serve un segnale forte"
09 ottobre 2021 08:42
Ceccarini: "Italiano ha bisogno di un attaccante di spessore. Non sarà un campionato di sofferenza"
04 ottobre 2021 22:22
Il retroscena: "La Fiorentina prima di chiudere Torreira voleva prendere Nandez dal Cagliari"
11 settembre 2021 17:02
"La Fiorentina prenderà Zappacosta come terzino destro appena avrà venduto Lirola"
17 agosto 2021 19:12
TMW, West Ham offre 20 milioni per Milenkovic: intesa vicina tra i club. Da capire la volontà del giocatore
05 agosto 2021 23:08
Ceccarini: "Siamo sicuri che Zappacosta potrà fare la difesa a quattro?"
19 luglio 2021 18:47
Ceccarini: "Fiorentina su Stryger Larsen. In attacco piace Messias, Kouamè verso l'Anderlecht"
10 luglio 2021 00:37
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