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Notizie Ceccarini Fiorentina

Ceccarini: “De Gea vuole restare alla Fiorentina, potrebbe cambiare idea solo con un’offerta dello United”

07 maggio 2026 08:27

Ceccarini: "Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina"

13 aprile 2026 19:40

Ceccarini rivela: "Per il Milan è difficile l'ipotesi Kean, troppo alta la clausola da 62 milioni"

28 marzo 2026 11:53

Ceccarini: “Rugani è della Fiorentina. Accordo col giocatore, prestito con obbligo”

01 febbraio 2026 18:46

Ceccarini scrive: "La Fiorentina sta lavorando per il prestito di Rugani dalla Juventus"

30 gennaio 2026 23:24

Ceccarini rivela: " La Fiorentina è tornata a lavorare su Diogo Leite, difensore dell'Union Berlino"

14 gennaio 2026 11:20

Ceccarini: “Fatta per Brescianini alla Fiorentina. In giornata arriverà in città per la firma e le visite”

08 gennaio 2026 11:31

Ceccarini: "Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo"

07 gennaio 2026 13:18

Ceccarini sicuro: "Martinelli tra lunedì e martedì sarà un calciatore della Sampdoria"

03 gennaio 2026 14:03

Ceccarini: "Dodò una pista da non sottovalutare per l'Inter, la Fiorentina potrebbe cambiare molto"

19 dicembre 2025 12:08

Ceccarini: "Fiorentina e Fortini al lavoro per il rinnovo, si respira ottimismo tra le parti"

13 dicembre 2025 16:27

Ceccarini: "La Fiorentina a gennaio vuol prendere difensore e centrocampista per salvare la stagione"

10 novembre 2025 23:17

Ceccarini: "Pradè non lascerà mai il suo incarico, mentre Pioli potrebbe decidere di farlo."

20 ottobre 2025 16:08

Ceccarini: “Gudmundsson giochi alla grande come in Nazionale. Kean? Pericoloso rischiarlo”

13 ottobre 2025 16:54

Ceccarini amaro: “Così si va da poche parti, la squadra è spenta. Non è vero che in spogliatoio non si trovano”

29 settembre 2025 17:03

Ceccarini: "Beltran ha deciso di non prendere in considerazione le offerte del Cska Mosca arrivate per lui"

24 agosto 2025 15:20

Ceccarini sulla situazione di Beltran: "Il ragazzo non è convinto del trasferimento in Russia"

20 agosto 2025 22:07

Ceccarini: "Per Comuzzo la Fiorentina intende non prendere in considerazione nessuna offerta"

18 agosto 2025 14:07

Ceccarini: "L'idea del Milan è quella di puntare su un profilo come Comuzzo, ma costa davvero tanto"

06 luglio 2025 13:01

Ceccarini: "Sottil va al Milan in prestito dalla Fiorentina, operazione chiusa"

03 febbraio 2025 22:58

Ceccarini: "Zaniolo atteso a Firenze, visite mediche con la Fiorentina nel primo pomeriggio"

02 febbraio 2025 12:18

Ceccarini: "Fiorentina, richiesta alta della Juventus per Fagioli. I viola lavorano forte su Ndour"

01 febbraio 2025 13:57

Ceccarini rivela: "Ikoné via in prestito? No, la Fiorentina ha già 6 giocatori in prestito all'estero"

20 gennaio 2025 17:24

Ceccarini rivela: "Dopo Folorunsho la Fiorentina a Gennaio prenderà anche un altro centrocampista"

12 gennaio 2025 12:20

Ceccarini: "Tra River e Fiorentina distanza di 1 milione per Quarta. Parti vicine, operazione in chiusura"

01 gennaio 2025 18:16

Ceccarini: "Folorunsho-Fiorentina, può esserci un'accelerazione decisiva dopo la sfida con il Napoli"

30 dicembre 2024 16:19

Ceccarini: "Il vice Kean può arrivare dall'estero, un esterno se parte uno tra Kouamè ed Ikonè"

21 novembre 2024 12:43

Ceccarini: "Gosens-Fiorentina, vicini alla fumata bianca. Si può chiudere anche in prestito con diritto"

30 agosto 2024 16:09

Ceccarini: "Fiorentina, in arrivo Cataldi dalla Lazio. Operazione in prestito con diritto di riscatto"

30 agosto 2024 13:47

Ceccarini: "Mangala vuole la Fiorentina. Accordo con il Lione per il prestito con diritto a 25 milioni"

29 agosto 2024 14:08

Ceccarini: "Adli-Fiorentina, operazione da 12 milioni di euro. Già domani possibili visite mediche"

27 agosto 2024 17:19

Ceccarini: "La Fiorentina per Gosens offre il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, l'Union vuole l'obbligo"

27 agosto 2024 00:07

Ceccarini: "Colpani alla Fiorentina, definizione su base del prestito oneroso a 4 e diritto di riscatto a 12"

25 luglio 2024 17:05

Ceccarini: "La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Gudmundsson. Il discorso potrebbe riaprirsi"

07 luglio 2024 17:44

Ceccarini: "Zaniolo? All'Atalanta per il rilancio. La Fiorentina c'era, ma la Dea ha fatto uno sforzo in più"

04 luglio 2024 17:10

Ceccarini: "Italiano vuole lasciare Firenze con un trofeo. Il Bologna punta su qualità ed esperienza, bel progetto"

24 aprile 2024 17:45

Ceccarini: “In estate la Fiorentina era pronta ad andare su Baldanzi. Ma è rimasto Castrovilli”

01 ottobre 2023 17:40

Ceccarini: "Demme si può chiudere in serata. Rennes apre al prestito per Theate, operazione da 20 milioni di euro"

31 agosto 2023 16:13

Ceccarini: "Dia primo obiettivo della Fiorentina. Costa 25 milioni ma con dei giocatori in cambio..."

28 giugno 2023 17:47

Ceccarini boccia Ikoné: "Non è adatto al modulo della Fiorentina. Brekalo non credo possa fare peggio"

04 aprile 2023 17:00

Ceccarini: "Terzic richiesto fortemente dal Bologna, ma rimarrà alla Fiorentina come Bianco e Ranieri"

26 gennaio 2023 17:39

Ceccarini: "Nessuna possibilità in uscita per Jovic. Ipotesi Viti, Petagna non si muove da Monza"

19 gennaio 2023 17:20

Ceccarini: "La Fiorentina vuole valutare Bianco. Bloccata momentaneamente la sua cessione"

19 dicembre 2022 19:20

Ceccarini conferma: “Sabiri piace alla Fiorentina ma la Samp spara alto con le richieste”

17 novembre 2022 16:47

La Fiorentina mette gli occhi su Faes, difensore centrale belga classe 1998 del Reims, costa 10 milioni

21 agosto 2022 13:31

Ceccarini: "Bajrami sempre più caldo per la Fiorentina. Nell'operazione può rientrare Zurkowski"

13 agosto 2022 16:59

Ceccarini: "Lo Celso piace alla Fiorentina, ma servono 20 milioni. Più complicato Luis Alberto"

18 luglio 2022 17:28

Ceccarini annuncia: "Domani l'incontro tra Fiorentina ed Italiano per la firma sul nuovo contratto"

20 giugno 2022 22:47

Ceccarini: "Fiorentina su Flavio Medeiros, centrocampista del Trabzonspor. Concorrenza del Torino"

17 giugno 2022 20:46

Nelle prossime ore l'incontro tra la Fiorentina e l'Empoli per Zurkowski, il club azzurro vuole tenerlo

15 giugno 2022 23:06

Ceccarini scrive: "Accordo tra Italiano e la Fiorentina, contratto fino al 2024 con opzione per il 2025"

09 giugno 2022 17:08

Ceccarini preoccupato: "Italiano si chiede che mercato farà la Fiorentina, vuole garanzie dalla società"

03 giugno 2022 22:48

Ceccarini annuncia: "Prossima settimana Bellanova può chiudere con l'Inter". Sfuma l'ipotesi Fiorentina?

02 giugno 2022 18:33

Ceccarini annuncia: "Piccoli segnali di disgelo tra la Fiorentina e Torreira". Novità in arrivo?

26 maggio 2022 20:57

Ceccarini: "Incontro di mercato in casa Fiorentina, piacciono Senesi e Geertruida del Feyenoord"

26 maggio 2022 17:22

Ceccarini: "Fiorentina, prime idee per il post Torreira. Si valutano Mandragora, Schouten e Demme"

23 maggio 2022 23:06

Ceccarini spiega: "Fiorentina può riscattare Torreira entro il 31 maggio. Pagamento dilazionato fino al 2025"

21 maggio 2022 09:21

Ceccarini: "Odriozola lascerà Firenze e tornerà al Real, la Fiorentina sta cercando un terzino destro"

20 maggio 2022 13:29

Ceccarini precisa: ''Per Odriozola l'ostacolo è l'ingaggio, Cavani per il momento è solo un'idea''

06 maggio 2022 16:44

Ceccarini: "Fiorentina vicina ad una giovane punta. No al riscatto di Piatek: Belotti e Joao Pedro le alternative"

02 maggio 2022 23:02

Ceccarini: "La Fiorentina può riuscire a tenere Odriozola, ipotesi riscatto a 20 milioni. Piace Weigandt"

05 marzo 2022 00:22

Ceccarini: ''Berardi opzione non più praticabile, la Fiorentina ha preferito ikonè per l'età''

04 marzo 2022 17:45

Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors"

01 marzo 2022 12:43

Ceccarini chiarisce: "Se Ancelotti rimane al Real Madrid allora Odriozola può restare alla Fiorentina"

18 febbraio 2022 16:07

Ceccarini rivela: "Castrovilli si gioca il futuro in questi mesi, non è da escludere la cessione"

14 febbraio 2022 17:44

Ceccarini: "Vlahovic andava venduto a fine stagione, per l'Europa bisogna sperare nel miracolo"

01 febbraio 2022 16:56

Ceccarini annuncia: "Aumentano le possibilità della partenza di Pulgar a gennaio verso l'estero"

30 gennaio 2022 16:13

Ceccarini scrive: "Fiorentina ha sondato il terreno per Agustin Alvarez, non adesso ma a giugno"

29 gennaio 2022 00:21

Ceccarini: "Non solo Amrabat, potrebbe partire anche Pulgar". Lo Celso arriva alla Fiorentina?

28 gennaio 2022 13:15

Ceccarini rivela: "Nemmeno la Juventus si aspettava di poter prendere già a gennaio Vlahovic"

26 gennaio 2022 16:58

Ceccarini: "Vlahovic non ha chiesto la cessione alla Juventus e pensa ancora di rimanere fino a giugno"

24 gennaio 2022 17:21

Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"

19 gennaio 2022 16:10

Ceccarini rivela: "Fazio a Firenze indizio di mercato? La Fiorentina mi ha detto che non interessa"

18 gennaio 2022 17:12

Ceccarini: "Vlahovic non vuole l'Arsenal, se il Real chiede 20 milioni per Odriozola difficile resti"

18 gennaio 2022 15:46

Ceccarini: "Forte l'interesse dell'Empoli per Benassi. La Fiorentina sta cercando difensore affidabile"

17 gennaio 2022 16:56

Ceccarini svela: "La Fiorentina cerca un difensore. Tra le idee dei gigliati c'è Kumbulla"

11 gennaio 2022 21:18

Ceccarini: "Vlahovic se ne andrà a giugno, Fiorentina spera nell'asta. Juve? No, andrà all'estero"

08 gennaio 2022 13:37

Ceccarini: "Amrabat desiderato: Torino in pole. L'Atletico tornerà prepotente su Vlahovic"

05 gennaio 2022 22:34

Ceccarini non cambia idea: ''Rimango dell'opinione che Vlahovic partirà'' e su Caicedo: ''Da seguire''

03 gennaio 2022 17:18

Ceccarini svela: "La Juve riscatterà Chiesa, la Fiorentina incasserà 40 milioni a fine stagione"

01 gennaio 2022 17:49

Ceccarini: "La Fiorentina ha deciso di prendere Ikonè quando il Sassuolo ha fatto storie per Berardi"

23 dicembre 2021 17:00

Ceccarini annuncia: "Ikonè è della Fiorentina, potrebbe allenarsi già il 29 dicembre con la squadra"

20 dicembre 2021 23:40

Ceccarini: "Ikoné praticamente chiuso, la Fiorentina lo vuole a disposizione già contro l'Udinese"

17 dicembre 2021 20:27

Tutti pazzi per Milenkovic, oltre Inter, United e Milan ora lo vuole anche Conte al Tottenham

10 dicembre 2021 18:24

Ceccarini: "Ogni giorno è buono per chiudere Ikonè. Joao Pedro in viola è possibile a giugno"

10 dicembre 2021 18:01

Ceccarini: "La Fiorentina ha preso Ikonè per 15 milioni. Milenkovic non ha nessuna clausola"

07 dicembre 2021 20:22

Ceccarini conferma: "Ikonè sarà della Fiorentina, 15 milioni al Lille e contratto fino al 2026"

05 dicembre 2021 18:17

Ceccarini: "Milenkovic, la Fiorentina non vuole cederlo. Alvarez, giorni decisivi per il futuro"

04 dicembre 2021 10:47

Ceccarini: "Con arrivo Ikonè addio Berardi. Alvarez è un affare anche pagando la sua clausola"

03 dicembre 2021 21:15

Ceccarini: "La Fiorentina ha presentato un'offerta per Berardi. Vlahovic? Più Premier che Juve"

26 novembre 2021 19:01

La Fiorentina ieri a seguire Empoli-Genoa. Ceccarini: "I viola vogliono Cambiaso e Parisi"

06 novembre 2021 13:52

Ceccarini: "L'opzione Borja Mayoral prende sempre più corpo. Il Totthenam vuole Vlahovic"

06 novembre 2021 13:15

Ceccarini: “A gennaio la Fiorentina piazzerà due colpi in attacco, c’è Scamacca. Kokorin all'addio"

23 ottobre 2021 09:51

Ceccarini: "Vlahovic, la Fiorentina potrebbe metterlo ai margini, serve un segnale forte"

09 ottobre 2021 08:42

Ceccarini: "Italiano ha bisogno di un attaccante di spessore. Non sarà un campionato di sofferenza"

04 ottobre 2021 22:22

Il retroscena: "La Fiorentina prima di chiudere Torreira voleva prendere Nandez dal Cagliari"

11 settembre 2021 17:02

"La Fiorentina prenderà Zappacosta come terzino destro appena avrà venduto Lirola"

17 agosto 2021 19:12

TMW, West Ham offre 20 milioni per Milenkovic: intesa vicina tra i club. Da capire la volontà del giocatore

05 agosto 2021 23:08

Ceccarini: "Siamo sicuri che Zappacosta potrà fare la difesa a quattro?"

19 luglio 2021 18:47

Ceccarini: "Fiorentina su Stryger Larsen. In attacco piace Messias, Kouamè verso l'Anderlecht"

10 luglio 2021 00:37

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